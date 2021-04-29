Наши бьются за первое место в группе на ЮЧМ! Германия — Россия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными Германии и России на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная сыграет в группе В в городе Фриско в Техасе, на арене «Комерика-центр», куда будут пускать болельщиков. Соперниками на групповом этапе, помимо американцев и финнов (с ними уже сыграли), станут Германия и Чехия.
Лидеры ЮЧМ-2021 по системе «гол+пас». Три россиянина в топ-10 — Чибриков, Свечков и Юров.
Состав сборной России на матч с Германией
Стал известен стартовый состав юниорской сборной России на матч с Германией.
Иванов (Бринкман)
Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;
Новиков — Коромыслов, Чибриков — Квочко — Мичков;
Дуда — Фигурин, Петров — Иванцов — Полтапов;
Иванов, Бучельников — Лазутин — Кателевский; Гайдамак.
Турнирное положение после двух туров в группах A и B. Наша команда на данный момент четвёртая, но вся борьба впереди.
«Чемпионат» собрал самые яркие высказывания о матче c финнами в зарубежных СМИ.
Немцы подходят к матчу в статусе аутсайдера – они потерпели два поражения на турнире, уступив США (3:5) и Чехии (1:3). Но соперника никак нельзя недооценивать.
Стартовое вбрасывание матча Германия – Россия запланировано на 00:00 мск. После фантастической победы над США (7:6 ОТ) наша команда уступила финнам по буллитам (3:4 Б). Наши парни были близки к победе, но пропустили в концовке две шайбы и уступили в серии бросков. Будем надеяться, что россияне отдохнули, сделали правильные выводы и подошли к матчу с Германией во всеоружии.
- 29 апреля 2021
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