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Германия — Россия: прямая онлайн-трансляция 30 апреля, юниорский чемпионат мира по хоккею 2021

Германия – Россия. Онлайн
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Наши бьются за первое место в группе на ЮЧМ! Германия — Россия. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры — в нашей трансляции.
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными Германии и России на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная сыграет в группе В в городе Фриско в Техасе, на арене «Комерика-центр», куда будут пускать болельщиков. Соперниками на групповом этапе, помимо американцев и финнов (с ними уже сыграли), станут Германия и Чехия.

Календарь матчей группового этапа ЮЧМ-2021
Турнирная таблица и состав групп ЮЧИ-2021
U18 ЧМ-2021. Группа B
30 апреля 2021, пятница. 00:00 МСК
Германия U18
Не начался
Россия U18
Состав сборной России на матч с Германией
Live Павел Панышев

Лидеры ЮЧМ-2021 по системе «гол+пас». Три россиянина в топ-10 — Чибриков, Свечков и Юров.

22:44 Павел Панышев

Состав сборной России на матч с Германией

Стал известен стартовый состав юниорской сборной России на матч с Германией.

Иванов (Бринкман)
Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;
Новиков — Коромыслов, Чибриков — Квочко — Мичков;
Дуда — Фигурин, Петров — Иванцов — Полтапов;
Иванов, Бучельников — Лазутин — Кателевский; Гайдамак.

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22:33 Павел Панышев

Турнирное положение после двух туров в группах A и B. Наша команда на данный момент четвёртая, но вся борьба впереди.

22:23 Павел Панышев

Интересная статистика сборной России в матчах с Германией в рамках ЮЧМ.

22:07 Павел Панышев

«Чемпионат» собрал самые яркие высказывания о матче c финнами в зарубежных СМИ.

«Сняли отличный скальп с России». Финские СМИ празднуют победу своей сборной над нашими
И ещё сетуют, что вратарь Иванов позволил русским продержаться до буллитов.
22:01 Павел Панышев

Немцы подходят к матчу в статусе аутсайдера – они потерпели два поражения на турнире, уступив США (3:5) и Чехии (1:3). Но соперника никак нельзя недооценивать.

22:01 Павел Панышев

Стартовое вбрасывание матча Германия – Россия запланировано на 00:00 мск. После фантастической победы над США (7:6 ОТ) наша команда уступила финнам по буллитам (3:4 Б). Наши парни были близки к победе, но пропустили в концовке две шайбы и уступили в серии бросков. Будем надеяться, что россияне отдохнули, сделали правильные выводы и подошли к матчу с Германией во всеоружии.

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