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Наши бьются за первое место в группе на ЮЧМ! Германия — Россия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными Германии и России на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная сыграет в группе В в городе Фриско в Техасе, на арене «Комерика-центр», куда будут пускать болельщиков. Соперниками на групповом этапе, помимо американцев и финнов (с ними уже сыграли), станут Германия и Чехия.