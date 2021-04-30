Нереальный бенефис Мичкова на ЮЧМ! Наш суперюниор забил лакросс-гол и оформил покер!

К очередному игровому дню группового этапа юниорского чемпионата мира сборная России подошла лишь на четвёртом месте в своём квинтете. В стартовом матче турнира подопечные Альберта Лещёва совершили роскошный камбэк во встрече с хозяевами мирового первенства – командой США. По ходу матча россияне «горели» со счётом 1:5, но смогли отыграться и добыть сверхволевую победу в овертайме (7:6 ОТ).
Однако на следующий день россияне потерпели первое поражение на чемпионате мира. На протяжении большей части встречи наши парни обыгрывали команду Финляндии, за три минуты до конца основного времени счёт был 3:1 в пользу сборной России, но конец третьего периода остался за соперником. Финские хоккеисты смогли отыграться и перевести игру в дополнительное время, которое победителя не выявило. В серии послематчевых бросков точнее были финны. В результате перед встречей с командой Германии россияне набрали три очка в двух матчах.
В свою очередь немцы потерпели два поражения кряду. Сначала подопечные Штеффена Цише проиграли команде Чехии (1:3), а затем уступили сборной США (3:5). Сопротивляться сборной России они смогли на протяжении всего половины первого периода. В середине стартового отрезка счёт в матче открыло наше первое звено. Заброшенную шайбу организовали главные действующие лица прошлой встречи. Фёдор Свечков нашёл Данилу Юрова на пятаке, и тот из выгодной позиции не промахнулся, отправив шайбу в угол ворот.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.
На первый перерыв команды отправились при минимальном перевесе в счёте. А вот второй отрезок превратился в настоящий бенефис главной звезды сборной России на этом мировом первенстве — 16-летнего Матвея Мичкова. В нынешнем сезоне нападающий системы СКА побил рекорд Никиты Кучерова по очкам в МХЛ среди игроков до 17 лет. Достижение Никиты держалось на протяжении 11 лет, пока не появился Мичков, превзошедший все рекорды Кучерова в этой возрастной категории.
Доминировать Матвей продолжил и в форме сборной России. Уже в первом матче турнира Матвей оформил дубль и отметился роскошным силовым приёмом против габаритного форварда сборной США Чарли Страмеля. В матче с финнами Мичков записал на свой счёт одну результативную передачу, а во встрече с командой Германии наш суперюниор начал творить настоящие чудеса. Уже в первой смене второго периода россиянин нарисовал шедевр. Мичков покружил за чужими воротами, поднял шайбу на крюк клюшки и закинул её под перекладину. Шикарный лакросс-гол от Матвея!
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.
Спустя всего семь минут Мичков оформил дубль, удачно прочитав отскок шайбы от щитка вратаря, выдержав паузу и бросив точно в цель. На достигнутом Матвей останавливаться и не думал. К тому же немцы остались в меньшинстве на пять минут. В середине второго периода Райан Беттахар провёл очень жёсткий силовой приём против форварда российской команды Прохора Полтапова. Арбитры оценили действия немца по достоинству и отправили его в раздевалку.
В ходе пятиминутного большинства российские хоккеисты организовали четвёртый гол в матче — и его автором снова стал Мичков. Продавить пятак не удалось, но помог Матвей, который после подбора исполнил шикарный бросок из-под ноги — шайба оказалась в воротах. Российский форвард оформил натуральный хет-трик в матче чемпионата мира — и на всё про всё ему потребовалось всего 15 минут. И это был ещё не конец игры.
Немцы могли отквитать одну шайбу после буллита, но Роман Цап проиграл очную дуэль Сергею Иванову. В заключительной трети россияне спокойно довели дело до победного результата. В начале третьего периода показалось, что снова отличился Мичков. Проводивший первый матч на турнире Илья Квочко в атаке с ходу скинул передачу на пятак, где Мичков из борьбы протолкнул шайбу в ворота. На протяжении долгого времени в протоколе встречи Матвею принадлежал покер, но затем организаторы переписали гол на Квочко, лишив Матвея четвёртого гола в матче.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.
Ложкой дёгтя для тренерского штаба Лещёва мог стать тот факт, что Иванову не удалось отыграть «на ноль». За пять минут до конца мата Коннор Корте сорвал Сергею шат-аут, но на исходе встречи это отразиться уже не могло. Окончательный счёт же установил… да-да, всё тот же Мичков, таки оформивший свой покер в этом матче. Итоговый счёт — 6:1 в пользу сборной России.
Сборная России набрала шесть очков и вышла на первое место в группе, опередив, по крайней мере, на некоторое время команды Финляндии, США и Чехии. Впрочем, во втором матче игрового дня США и Чехия должны были провести очную встречу, так что лидерство России в группе затяжным получиться не могло. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с командой Чехии. Эта встреча состоится 2 мая, начало встречи — в 00:00 мск.
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