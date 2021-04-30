«Есть сомнения? Доверяйте Капризову!» Кирилл спас «Миннесоту», шикарно забив с разворота

На последней минуте основного времени! Но в овертайме «дикари» всё равно проиграли.

Во второй половине апреля «Миннесота» и её лидер Кирилл Капризов были неудержимы. «Дикари» одержали семь побед подряд и забронировали за собой место в плей-офф в Западном дивизионе, а главный претендент на приз лучшему новичку НХЛ имел серию из пяти матчей с голами, в ходе которой Капризов отличился шесть раз. Долларовый Кирилл, побив все рекорды франшизы для первогодок, не собирается останавливаться!

«Уже даже не улыбается, когда забивает». Капризов продлил серию до пяти матчей с голами! «Миннесота» выиграла седьмую встречу подряд и вышла в плей-офф.

Впрочем, «Сент-Луис», который борется за последнюю путёвку в кубковую часть сезона, «Миннесоту» всё же притормозил. Вчера «Блюз» одержали гостевую победу в Сент-Поле, а Капризов остался без набранных очков. Сегодня же у «дикарей» был хороший шанс взять реванш.



Но в первой половине матча никаким подобием реванша на льду «Эксел Энерджи-центра» не пахло. К 31-й минуте «Блюз» забросили в ворота Кэма Тальбо три безответные шайбы, причём Тайлер Бозак и вовсе отличился в меньшинстве.

Лишь под занавес второго периода «Миннесота» сумела отличиться — Йоэль Эрикссон Эк забил гол надежды. В начале третьего отрезка Кевин Фиала сократил разницу в счёте до минимума, но вскоре Райан О'Райлли восстановил паритет. Казалось, что «Миннесоте» уже не отыграться, но за пять минут до сирены классный голешник положил Виктор Раск — один из самых критикуемых фанатами хоккеистов «дикарей».

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Ну а на последней минуте основного времени «Миннесоту» спас тот, кого обожают во всей НХЛ — Кирилл Капризов! В расстановке «6 на 5» «Уайлд» развернули позиционную атаку, Фиала от борта нашёл пасом Капризова, сбежавшего от всех опекунов, и Кирилл шикарным броском с разворота поразил ближний угол ворот Вилле Хуссо. Очевидно, финн не ожидал такого поворота событий и этот момент немного проспал.

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«Есть сомнения? Доверяйте Капризову!» — так отреагировал на эту шайбу официальный «твиттер» НХЛ.

Капризов забросил 23-ю шайбу в сезоне, он продолжает лидировать и в «Миннесоте», и в споре новичков всей лиги по количеству голов и очков (42 балла).



Но это спасение за 52 секунды до сирены не помогло «дикарям» избежать поражения. В овертайме форварды «Сент-Луиса» Джордан Кайру и Райан О'Райлли нарисовали шикарный момент: первый выполнил блестящий пас, второй идеально реализовал выход «1 в 1».

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«Блюз» одержали вторую подряд победу в гостях у «Миннесоты». Уже в начале мая эти команды встретятся в Сент-Луисе, и, может быть, там «дикарям» всё-таки удастся победить.