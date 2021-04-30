«Подбираем челюсти с пола». В Канаде восхваляют 16-летнего Мичкова за шедевры на ЮЧМ

Нападающий сборной России Матвей Мичков приковал к себе всё внимание прессы и болельщиков после матча с Германией на юниорском чемпионате мира – 2021, в котором он забросил четыре шайбы. Болельщики признали его игроком дня, а пресса рассыпалась в комплиментах. «Чемпионат» приводит самые яркие высказывания.

«До сих пор подбираем челюсти с пола»

«Матвей Мичков забил три подряд гола, от которых челюсть падает на пол. Всегда впечатляет, когда у игрока получается забить не один, не два, а сразу три гола и сделать хет-трик. Так впечатляет, что болельщики готовы пожертвовать свои кепки, чтобы отпраздновать это достижение.

Даже по стандартам хет-триков три гола Мичкова – на другом уровне впечатляющих вещей. В матче с Германией мастеровитый русский забросил шайбу в стиле лакросс, затем вторую с невероятного угла, а потом и третью – клюшкой между ног.

Честно, мы даже не знаем, какой из этих голов был самым красивым.

Он ещё и четвёртый гол забил, пусть и не такой зрелищный, как первые три. Что за матч в исполнении юного снайпера. Бьёмся об заклад, что скауты внимательно следят за этим турниром, и мы вместе с ними до сих пор подбираем челюсти с пола», — пишет BarDown.

Бенефис Мичкова на ЮЧМ! Наш суперюниор забил лакросс-гол и оформил покер! Сборная России одержала разгромную победу в матче с командой Германии, а ИИХФ лишила Матвея возможного пента-трика.

«Пусть Мичкову всего 16 лет, талант у него запредельный»

«Пусть ему всего 16 лет, но талант у него запредельный. К Матвею Мичкову было приковано всё внимание после того, как он забил три гола в матче России с Германией. В первом периоде Данила Юров открыл счёт, а лейтмотивом второго периода стал Мичков, один из лучших русских проспектов за последние 10 лет. Он забил второй мичиганский гол турнира – первым был Дмитрий Кузьмин из Беларуси.

Но этим хайповый Мичков не ограничился. Он сыграл на добивании после броска Владимира Грудинина, и увеличил преимущество России до трёх голов. Затем Мичков забросил шайбу, которая стала ещё одним кандидатом на лучший гол турнира. При игре в большинстве он оформил хет-трик, забив клюшкой между ног, а в третьем периоде добавил четвёртый гол», — пишет The Hockey News.

«Это мир Мичкова, а мы в нём живём». Русский талант заставил хоккейный мир говорить о себе 16-летний вундеркинд забросил четыре шайбы за матч и вышел в лидеры снайперской гонки турнира.

«Мичков забивает четвёртую. Этот парень может стать лучшим игроком турнира. Ему 16 лет. Хаха. Полный улёт», — пишет в «Твиттере» скаут Dobber Prospect Тони Феррари.

«Матвей Мичков, ты смеёшься? Что за гол!» — восхищается болельщик с ником Matt.

«Мичков забивает клюшкой между ног. Натуральный хет-трик. Два из его голов буквально самые редкие, какие только можно представить, и 16-летний феномен забил их за один период», — отметил «твиттер» The Draft Analyst.

«Словом «элитный» слишком часто разбрасываются, говоря о мастерстве игрока. Это обесценивает его значение, ведь «элита» значит «избранная группа, которая превосходит всех остальных по дарованию». С учётом сказанного, почти каждый аспект игры Мичкова – элитный. Сегодня он провёл превосходный матч», — заключил обозреватель Стивен Эллис.