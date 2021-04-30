Где окажутся Буше и Кагарлицкий? 12 главных вопросов перед открытием трансферного окна КХЛ

И на многие из них уже есть ответы.

1 мая в КХЛ открывается трансферное окно. Начнётся пора официальных переходов, многие из которых уже давно проникли в виде слухов в медиаполе. Мы собрали главные вопросы накануне важнейшего события русского хоккейного межсезонья. И на многие смогли дать конкретные ответы.

Где окажется Рид Буше?

Американский форвард, ставший лучшим снайпером «Авангарда» в плей-офф, нарасхват. У него на руках предложение от «ястребов», но контракты Буше также предлагает целый ряд топ-клубов КХЛ. Кроме того, существует вариант, при котором Рид вернётся в Северную Америку и подпишет одностороннее соглашение с клубом НХЛ.

У лучшего снайпера «Авангарда» в плей-офф Буше есть вариант с продолжением карьеры в НХЛ

Продолжит ли карьеру Сергей Мозякин?

Скорее всего, нет. «Магнитка» собирается взять курс на омоложение, и 40-летний ветеран в эту концепцию не вписывается, а предложений от других клубов у Сергея нет. Существует вероятность, что Мозякин уже со следующего сезона перейдёт на тренерскую работу в «Металлурге».



Но сказать наверняка ничего нельзя. Возможно, Мозякин захочет поиграть ещё, и в «Магнитке» решат оставить его в роли «дядьки». В таком случае Сергей может заключить новый контракт на 10-15 млн в год.

Какие иностранцы будут играть в «Автомобилисте»?

Действующий контракт у Брукса Мэйсека, новое соглашение с уральской командой заключил вратарь Якуб Коварж. Остальные легионеры — Чарльз Дженовей, Дэн Секстон, Питер Холланд и Корбиниан Хольцер — Екатеринбург покидают.



На смену им приходит новая плеяда иностранцев: в «Автомобилисте» будут играть Райан Спунер, Шейн Принс, Джэсси Блекер и Стефан Да Коста. При этом у Принса и Блэкера есть белорусское и казахстанское гражданство соответственно, поэтому легионерами они считаться не будут.

Как будет выглядеть второе звено «Салавата»?

Главная ударная сила уфимцев — это финские легионеры, а ближайшими их помощниками в следующем сезоне должны стать Александр Кадейкин, Виктор Тихонов и Сергей Шмелёв. Центральный нападающий уже продлил соглашение с уфимцами, а о переходе двух других форвардов будет объявлено после 1 мая. Шмелёв привлёк внимание «Салавата» сильным сезоном в составе «Сочи», а Тихонов неплохо проявил себя в «Ак Барсе». Впрочем, понятно, что выбор сочетаний — это прерогатива наставника юлаевцев Томи Лямся, и не факт, что эти три нападающих непременно будут играть вместе.

«Салавату» не нужен боец и душа команды? Новое предложение Жаркову — насмешка над игроком Зато в Уфе уже договорились с непредсказуемым Плэттом и продлили защитников-ветеранов. К трансферной политике юлаевцев много вопросов.

Кто покинет «Салават»?

Точно не будет в Уфе Владимира Жаркова (он договорился о контракте с «Авангардом»), а Дмитрий Кугрышев и Вячеслав Солодухин переходят в «Спартак». С большой долей вероятности покинет столицу Башкортостана защитник-ветеран Алексей Семёнов, застопорились переговоры и с местным воспитанником Эдуардом Гиматовым.

Какие изменения ждут «Магнитку»?

Из легионеров в «Металлурге» остаются только те, у кого есть действующий контракт — голкипер Олкинуора и форвард Бек. Хольму, Нестрашилу и Расмуссену новые соглашения в Магнитогорске предлагать не будут, так что бригада иностранцев сформируется заново. Также будет расторгнут договор с Николаем Кулёминым, а по будущему Николая Голдобина вопрос остаётся открытым.



После первого мая магнитогорцы объявят о подписании контрактов с защитником Алексеем Маклюковым и форвардами Анатолием Никонцевым и Павлом Акользиным. Ещё один вероятный новичок уральцев — экс-защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин.

«Трактор» пошумит на трансферном рынке?

Да, из Челябинска будет много новостей. После открытия трансферного окна «Трактор» объявит о переходах Владимира Ткачёва, Теэму Пулккинена (оба в прошлом сезоне выступали за «Локомотив»), а также голкипера Эмиля Гарипова. Кроме того, есть информация о переезде на Южный Урал форвардов «Авангарда» Андрея Стася и Алексея Потапова, а также нападающего «Северстали» Кирилла Капустина. Вероятно и возвращение в Челябинск местного воспитанника Виталия Абрамова.



Очень возможно, что «Трактор» покинет голкипер Иван Федотов, которого слухи отправляют в ЦСКА. Место Федотова в обойме челябинцев как раз и займёт Гарипов.

«Хочу, чтобы болельщики «Ак Барса» знали: из Казани мне никто предложение не делал!» Разговор с Эмилем Гариповым о причинах ухода из «Авангарда», неудачном этапе карьеры в «Динамо» и ситуации с родным «Ак Барсом».

Каких новостей ждать из Казани?

В «Ак Барсе» произойдут достаточно серьёзные изменения. Казань точно покидают Галиев, Да Коста, Доус, Викстранд, Песонен, Рейдеборн и Тихонов. Нелегко идут переговоры с Педаном и Бурмистровым, скорее всего будет расторгнут контракт с Фисенко.



Данис Зарипов продолжит карьеру и скоро договорится о новом контракте со ставшим родным клубом. О новичках «Ак Барса» пока известно немногое. Пополнить команду могут форвард Павел Порядин из «Нефтехимика», а также голкипер Игорь Бобков, чей контракт с «Авангардом» будет расторгнут.

Как изменится состав «Авангарда»?

Есть большая вероятность, что состав чемпиона КХЛ прилично видоизменится. Буше, Костин и Чинахов могут перебраться за океан, Стася и Потапова слухи активно отправляют в «Трактор», есть выгодные предложения из других клубов у Хохлачёва, а Игоря Бобкова, вероятнее всего, заменит Василий Демченко.



Якупов, решивший все проблемы со здоровьем, останется в «Авангарде», также договорились о новых контрактах с «ястребами» Грубец, Каски и Готовец. Неясной остаётся судьба Ильи Ковальчука, который заключал соглашение по схеме «1+1», но пока функция автоматического продления контракта не была активирована.

Ковальчук ещё поборется за Кубок Стэнли? Что будет дальше с капитаном «Авангарда» В НХЛ возвращались люди и постарше Ильи. Но просто вернуться и быть успешным — разные вещи.

Где окажется Кагарлицкий?

После того как Алексей Кудашов отказался от услуг форварда, Дмитрий решил выйти на рынок свободных агентов. Сообщалось, что хоккеиста активно предлагают в топ-клубы, но ни в «Автомобилисте», ни в «Салавате», ни в «Локомотиве» Кагарлицкого точно не будет. Из тех команд, которые фигурировали в СМИ, реальным претендентом на нападающего остаётся только «Металлург», но не удивлюсь, если у трудоустройства Дмитрия появятся новые варианты. Те же «Ак Барс» и «Авангард» рискуют потерять в межсезонье значительное количество форвардов.

Кто станет новичками в «Динамо»?

Бело-голубые продлили контракт с Шипачёвым, но супертройки у «Динамо» больше не будет — Яшкин уезжает в НХЛ, а Кагарлицкий не нужен новому главному тренеру Кудашову. Алексей Николаевич вообще провозгласил курс на местных воспитанников, но понятно, что без опытных новичков динамовцам не обойтись.

Впрочем, предметных слухов о новобранцах пока крайне мало. Известно лишь, что в «Динамо» из Казани переберётся Станислав Галиев, а из «Спартака» — Артём Фёдоров.

Кто уедет в НХЛ?

Любое межсезонье характеризуется миграцией российских хоккеистов за океан, и это лето не станет исключением. Но наверняка пока можно говорить только об одном трансатлантическом трансфере — Василий Подколзин вскоре должен подписать контракт с «Ванкувером».



Среди остальных кандидатов на отъезд Егор Чинахов («Коламбус»), Максим Шалунов («Чикаго»), Никита Трямкин («Ванкувер») а Клима Костина после огненного плей-офф в КХЛ наверняка захочет вернуть «Сент-Луис». Также свои силы в НХЛ хочет попробовать Дамир Жафяров, которого уже фактически благословило руководство «Торпедо», а к защитнику «Ак Барса» Никите Лямкину есть интерес в «Чикаго».