Где окажутся Буше и Кагарлицкий? 12 главных вопросов перед открытием трансферного окна КХЛ

1 мая в КХЛ открывается трансферное окно. Начнётся пора официальных переходов, многие из которых уже давно проникли в виде слухов в медиаполе. Мы собрали главные вопросы накануне важнейшего события русского хоккейного межсезонья. И на многие смогли дать конкретные ответы.
Где окажется Рид Буше?
Американский форвард, ставший лучшим снайпером «Авангарда» в плей-офф, нарасхват. У него на руках предложение от «ястребов», но контракты Буше также предлагает целый ряд топ-клубов КХЛ. Кроме того, существует вариант, при котором Рид вернётся в Северную Америку и подпишет одностороннее соглашение с клубом НХЛ.
Продолжит ли карьеру Сергей Мозякин?
Скорее всего, нет. «Магнитка» собирается взять курс на омоложение, и 40-летний ветеран в эту концепцию не вписывается, а предложений от других клубов у Сергея нет. Существует вероятность, что Мозякин уже со следующего сезона перейдёт на тренерскую работу в «Металлурге».
Но сказать наверняка ничего нельзя. Возможно, Мозякин захочет поиграть ещё, и в «Магнитке» решат оставить его в роли «дядьки». В таком случае Сергей может заключить новый контракт на 10-15 млн в год.
Какие иностранцы будут играть в «Автомобилисте»?
Действующий контракт у Брукса Мэйсека, новое соглашение с уральской командой заключил вратарь Якуб Коварж. Остальные легионеры — Чарльз Дженовей, Дэн Секстон, Питер Холланд и Корбиниан Хольцер — Екатеринбург покидают.
На смену им приходит новая плеяда иностранцев: в «Автомобилисте» будут играть Райан Спунер, Шейн Принс, Джэсси Блекер и Стефан Да Коста. При этом у Принса и Блэкера есть белорусское и казахстанское гражданство соответственно, поэтому легионерами они считаться не будут.
Как будет выглядеть второе звено «Салавата»?
Главная ударная сила уфимцев — это финские легионеры, а ближайшими их помощниками в следующем сезоне должны стать Александр Кадейкин, Виктор Тихонов и Сергей Шмелёв. Центральный нападающий уже продлил соглашение с уфимцами, а о переходе двух других форвардов будет объявлено после 1 мая. Шмелёв привлёк внимание «Салавата» сильным сезоном в составе «Сочи», а Тихонов неплохо проявил себя в «Ак Барсе». Впрочем, понятно, что выбор сочетаний — это прерогатива наставника юлаевцев Томи Лямся, и не факт, что эти три нападающих непременно будут играть вместе.
Кто покинет «Салават»?
Точно не будет в Уфе Владимира Жаркова (он договорился о контракте с «Авангардом»), а Дмитрий Кугрышев и Вячеслав Солодухин переходят в «Спартак». С большой долей вероятности покинет столицу Башкортостана защитник-ветеран Алексей Семёнов, застопорились переговоры и с местным воспитанником Эдуардом Гиматовым.
Какие изменения ждут «Магнитку»?
Из легионеров в «Металлурге» остаются только те, у кого есть действующий контракт — голкипер Олкинуора и форвард Бек. Хольму, Нестрашилу и Расмуссену новые соглашения в Магнитогорске предлагать не будут, так что бригада иностранцев сформируется заново. Также будет расторгнут договор с Николаем Кулёминым, а по будущему Николая Голдобина вопрос остаётся открытым.
После первого мая магнитогорцы объявят о подписании контрактов с защитником Алексеем Маклюковым и форвардами Анатолием Никонцевым и Павлом Акользиным. Ещё один вероятный новичок уральцев — экс-защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин.
«Трактор» пошумит на трансферном рынке?
Да, из Челябинска будет много новостей. После открытия трансферного окна «Трактор» объявит о переходах Владимира Ткачёва, Теэму Пулккинена (оба в прошлом сезоне выступали за «Локомотив»), а также голкипера Эмиля Гарипова. Кроме того, есть информация о переезде на Южный Урал форвардов «Авангарда» Андрея Стася и Алексея Потапова, а также нападающего «Северстали» Кирилла Капустина. Вероятно и возвращение в Челябинск местного воспитанника Виталия Абрамова.
Очень возможно, что «Трактор» покинет голкипер Иван Федотов, которого слухи отправляют в ЦСКА. Место Федотова в обойме челябинцев как раз и займёт Гарипов.
Каких новостей ждать из Казани?
В «Ак Барсе» произойдут достаточно серьёзные изменения. Казань точно покидают Галиев, Да Коста, Доус, Викстранд, Песонен, Рейдеборн и Тихонов. Нелегко идут переговоры с Педаном и Бурмистровым, скорее всего будет расторгнут контракт с Фисенко.
Данис Зарипов продолжит карьеру и скоро договорится о новом контракте со ставшим родным клубом. О новичках «Ак Барса» пока известно немногое. Пополнить команду могут форвард Павел Порядин из «Нефтехимика», а также голкипер Игорь Бобков, чей контракт с «Авангардом» будет расторгнут.
Как изменится состав «Авангарда»?
Есть большая вероятность, что состав чемпиона КХЛ прилично видоизменится. Буше, Костин и Чинахов могут перебраться за океан, Стася и Потапова слухи активно отправляют в «Трактор», есть выгодные предложения из других клубов у Хохлачёва, а Игоря Бобкова, вероятнее всего, заменит Василий Демченко.
Якупов, решивший все проблемы со здоровьем, останется в «Авангарде», также договорились о новых контрактах с «ястребами» Грубец, Каски и Готовец. Неясной остаётся судьба Ильи Ковальчука, который заключал соглашение по схеме «1+1», но пока функция автоматического продления контракта не была активирована.
Где окажется Кагарлицкий?
После того как Алексей Кудашов отказался от услуг форварда, Дмитрий решил выйти на рынок свободных агентов. Сообщалось, что хоккеиста активно предлагают в топ-клубы, но ни в «Автомобилисте», ни в «Салавате», ни в «Локомотиве» Кагарлицкого точно не будет. Из тех команд, которые фигурировали в СМИ, реальным претендентом на нападающего остаётся только «Металлург», но не удивлюсь, если у трудоустройства Дмитрия появятся новые варианты. Те же «Ак Барс» и «Авангард» рискуют потерять в межсезонье значительное количество форвардов.
Кто станет новичками в «Динамо»?
Бело-голубые продлили контракт с Шипачёвым, но супертройки у «Динамо» больше не будет — Яшкин уезжает в НХЛ, а Кагарлицкий не нужен новому главному тренеру Кудашову. Алексей Николаевич вообще провозгласил курс на местных воспитанников, но понятно, что без опытных новичков динамовцам не обойтись.
Впрочем, предметных слухов о новобранцах пока крайне мало. Известно лишь, что в «Динамо» из Казани переберётся Станислав Галиев, а из «Спартака» — Артём Фёдоров.
Кто уедет в НХЛ?
Любое межсезонье характеризуется миграцией российских хоккеистов за океан, и это лето не станет исключением. Но наверняка пока можно говорить только об одном трансатлантическом трансфере — Василий Подколзин вскоре должен подписать контракт с «Ванкувером».
Среди остальных кандидатов на отъезд Егор Чинахов («Коламбус»), Максим Шалунов («Чикаго»), Никита Трямкин («Ванкувер») а Клима Костина после огненного плей-офф в КХЛ наверняка захочет вернуть «Сент-Луис». Также свои силы в НХЛ хочет попробовать Дамир Жафяров, которого уже фактически благословило руководство «Торпедо», а к защитнику «Ак Барса» Никите Лямкину есть интерес в «Чикаго».
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