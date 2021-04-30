«Авангард» остался без «золотого» капитана. Ковальчука манит НХЛ, но к чему такая спешка?

У Ильи пока нет никаких вариантов в Америке, однако он уже не «ястреб». Что это значит?

Буквально вчера Илья Ковальчук со сцены в Омске демонстрировал болельщикам «Авангарда» долгожданный для них Кубок Гагарина, а уже сегодня «ястребы» официально объявили, что «золотой» капитан покидает команду.

Алексей Волков генеральный менеджер «Авангарда» «Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ».

Новость для меня, честно говоря, неожиданная. Я был уверен, что Ковальчуку сейчас попросту некуда и незачем уходить, и опция «+1» в контракте с «Авангардом» будет продлена автоматически. А вышло так, что Илья стал первым хоккеистом из чемпионского состава, который официально покинул омский клуб.



Алексей Волков говорит про желание Ковальчука вернуться в НХЛ, да мы и сами все знаем, насколько сильно Илья мечтает выиграть Кубок Стэнли. Это понятно, но кажется, что в этой истории всё не так прозрачно.

Главный вопрос — к чему такая спешка? Ещё не все в Омске успели понять, что их команда наконец-то стала чемпионом КХЛ, как Ковальчука уже нет в «Авангарде». Такую оперативность можно было бы объяснить, если бы Илья поехал в НХЛ прямо сейчас — вписываться в состав какой-либо команды под конец заокеанской регулярки. Но дедлайн в Америке давно прошёл, и подписать Ковальчука уже никто не может даже в теории.

Более того, у Ковальчука пока нет никаких договорённостей и предложений и на следующий сезон. То есть, помимо его собственного желания, нет никаких предпосылок к возвращению трёхкратного обладателя Кубка Гагарина в НХЛ. И далеко не факт, что они появятся, потому что последние заокеанские сезоны Кови вряд ли кого-то могут впечатлить. Он давно просел в скорости, подвижности и манёвренности и даже в плей-офф КХЛ вывозил больше в раздевалке, чем на льду. Но в НХЛ в каждой серьёзной команде (а другие Илья по понятным причинам рассматривать и не будет) и без Ковальчука найдутся хранители духа.

Ковальчук ещё поборется за Кубок Стэнли? Что будет дальше с капитаном «Авангарда» В НХЛ возвращались люди и постарше Ильи. Но просто вернуться и быть успешным — разные вещи.

Не понимаю, что мешало Илье оставаться на бумаге игроком «Авангарда» и параллельно искать варианты в НХЛ. Ведь было же джентльменское соглашение с клубом, которое можно было активировать хоть в июле, хоть в августе. И у Ковальчука тогда был бы запасной аэродром, на который он без проблем приземлился, если бы всё же не нашёл достойных вариантов в Америке. Не дали контракт в «Бостоне»/«Тампе»/«Вегасе»/«Колорадо»/другом хедлайнере НХЛ, способном выиграть Кубок Стэнли? Окей, остаюсь в «Авангарде». И Омск бы ничего не потерял. Остался Ковальчук — великолепно. Ушёл Ковальчук — жаль, спасибо за всё, но мы были к этому готовы, а его зарплата занимала не так уж и много места под потолком, чтобы мешать прочим манёврам на рынке.



Но Ковальчук ушёл уже 30 апреля, не отгуляв в роли капитана «золотого» «Авангарда» даже вечеринку в Балашихе. Почему? В голову приходят две версии.



Первая: Ковальчук по каким-то причинам больше не видит себя в «Авангарде». Летом он действительно будет искать варианты в НХЛ, а если не найдёт, то где-нибудь в августе/сентябре подпишет контракт в КХЛ, но не с «ястребами». Или же возьмёт паузу, которая, учитывая возраст, со временем перерастёт в завершение карьеры. Тогда это будет частичное повторение истории Вячеслава Войнова, который год назад уходил из «Авангарда» ради НХЛ, но с тех пор остаётся безработным.



Вторая: «Авангард» по каким-то причинам больше не видит Ковальчука в своём составе. И поэтому так быстро публикует решение по Илье, чтобы предупредить все слухи и домыслы.

«Хартли всех за…мучил!» Что творилось в чемпионской раздевалке «Авангарда» Мощная речь Ковальчука, поздравления от Крылова и море шампанского. Кубок Гагарина нашёл своего обладателя!

Я вовсе не имею в виду какие-то конфликты между клубом и игроком. Ни в коем случае! Просто предполагаю, что обе эти версии могут быть живучи. Возможно, Ковальчук понял, что он не выдержит целый сезон под руководством своего крайне требовательного и достаточно жёсткого друга Хартли, ведь Илья уже далеко не мальчишка.



Или в «Авангарде» решили, что Ковальчук был хорош только на кураже, в моменте, и этот момент прошёл, а в длинном сезоне от нестабильного уже Ильи будет не так много пользы.



Не знаю. Но практически уверен в том, что столь быстрое расставание — это прозрачный намёк, что Ковальчука в «Авангарде» при любом раскладе мы больше не увидим.