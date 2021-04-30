Сборная пугает. Основной состав России проиграл Швейцарии за месяц до ЧМ

Да, пока в команде нет хоккеистов из НХЛ, но у команды Валерия Брагина всё равно уйма работы.

Сборная России отправилась в Швейцарию, где проведёт матчи в рамках Еврочелленджа с местной сборной. Команда Валерия Брагина продолжает планомерную подготовку к майскому чемпионату мира. Состав на первую встречу со швейцарцами выглядел следующим образом:

Яковлев — А. Марченко, К. Марченко — Шипачёв — Сафонов;

Лямкин — Юдин, Моисеев — Красковский — Коршков;

Дронов — Ожиганов, Подколзин — Морозов — Э. Галимов;

Хафизуллин, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Кукштель.

«Решение по вызову игроков из команд-финалистов Кубка Гагарина ещё не окончательное. В частности, обсуждается вопрос с приглашением в национальную команду самого ценного игрока плей-офф Кубка Гагарина Сергея Толчинского. Илья Ковальчук не сыграет на чемпионате мира», — сказал «Чемпионату» знакомый с ситуацией источник.

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А где защитник Дамир Шарипзянов, спросите вы? «Штаб сборной России утром 29 апреля связался с генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Волковым, который сообщил о травме стопы защитника, полученной после блокировки броска.

В настоящий момент медицинский штаб сборной ждёт от медицинской службы омского клуба снимки с повреждением Шарипзянова. На их основании будет принято решение о вызове защитника в национальную команду», — пояснили в ФХР.

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Не будем забывать и тот факт, что на чемпионате мира в сборной России будут играть несколько хоккеистов из НХЛ, а это значит, что нет смысла наигрывать тех, кто впоследствии не сыграет на турнире. Ведь в составе нужны как креативные игроки, так и таскальщики рояля.

Первый период сборная России провела неудачно, уступил его со счётом 0:1. Россияне ошиблись и получили контратаку соперника, Фукс выполнил передачу на Мотте, который из-под клюшки Лямкина смог переиграть Самонова, не оставив тому шанса.

Энцо Корви, Андрес Амбюль, главный тренер Патрик Фишер – болельщики со стажем прекрасно знают эти фамилии, но есть у швейцарцев и молодые ребята.

Сборная России старалась активничать, но едва не пропустила в большинстве, когда команду выручил Самонов. Неплохо смотрелся Вадим Шипачёв, старался молодой Сафонов, бросал по воротам Шлегеля и Коршков. Увы, зажечь свет за воротами швейцарского голкипера ни у кого из хоккеистов Брагина не получилось.

В перерыве Брагину и его помощникам нужно было вносить коррективы в игру команду. Да, встреча товарищеская, при пустых трибунах, но ведь подготовку и набор формы никто не отменял. Швейцария, кстати, давно не игра, в отличие от России, недавно проводившей два матча в Москве с Беларусью.

В результате Брагин сделал определённые перестановки в звеньях, а его команда смогла сравнят счёт. Ожиганов сделал отличный пас на Тимкина, который бросил с ползоны и поразил ворота соперника.

Сборная России всё больше владела инициативой, а швейцарцы прижимались к своим воротам. Класса и физической готовности команде Фишера явно не хватало. Правда, работа у Самонова всё равно была.

Ювелирные передачи на партнёров отдавал Шипачёв, но пробить Шлегеля во второй раз никак не получалось, даже в большинстве. 1:1 – при таком счёте команды отправились на второй перерыв.

В третьем периоде обе команды старались действовать осторожно у своих ворот, лезть на рожон никто не хотел. Но нельзя сказать, что игра получалась скучной. Увы, без провалов не обошлось, хотя казалось, что наши дожмут соперника. Сперва Берчи вывел швейцарцев вперёд, а затем шайба предательски запрыгнула за ленточку ворот после броска Пестони, а Алексей Марченко и Яковлев не смогли её выбить.

3:1 – с таким счётом швейцарцы обыграли россиян. Завтра у команды Валерия Брагина будет возможность взять реванш, ну а пока игра сборной пугает. И это за месяц до чемпионата мира в Риге! Да, там будут игроки из НХЛ, но костяк команды определён уже сейчас. Нужно делать выводы и проводить работу над ошибками.