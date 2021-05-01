С кем сборная Россия сыграет в четвертьфинале ЮЧМ? Возможны четыре варианта

Ночью на юниорском чемпионате мира 2021 года состоялись два матча предварительного раунда. В группе A сборная Канады нанесла разгромное поражение команде Швейцарии (7:0), продлив победную серию до трёх матчей. Подопечные Дейва Барра остаются единственной командой на мировом первенстве, не потерявшей ни одного очка на чемпионате мира. Канадцы набрали 9 очков из 9 возможных, одержав три победы подряд с общим счётом 23:3. В параллельной группе сборная Финляндии с ещё большим счётом сокрушила сверстников из Германии (10:0) и вышла на первое место в квинтете, опередив команду России.

Сборная Финляндии разгромила команду Германии 10:0 на ЮЧМ-2021

Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. В этой группе немцы проиграли четыре матча из матча и заняли уверенное последнее место, не набрав ни одного очка на турнире.

Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В этом квинтете латвийцы потерпели три поражения и досрочно заняли последнее, пятое место. В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды группы. Таким образом, в четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

Как сборной России избежать встречи с Канадой? Все расклады на плей-офф ЮЧМ-2021 Российская команда уже пробилась в четвертьфинал турнира. Но её дальнейшая судьба на данный момент остаётся запутанной.

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;

первая команда группы В – четвёртая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

Положение команд в своих группах на данный момент

Предварительный этап юниорского чемпионата вступил в свою финальную фазу. В ночь с 1 на 2 мая состоится заключительный игровой день, по итогам которого будет определена окончательная расстановка команд по местам в своих группах. Сейчас в группе B лидирует сборная Финляндии, набравшая 8 очков в 3 матчах. Российская команда занимает вторую позицию в группе B, опережая сборную США по дополнительным показателям (в активе обеих сборных по 6 очков в 3 матчах), замыкает кубковую четвёрку сборная Чехии (4 очка в 3 матчах).

Подопечным Лещёва остаётся провести последний матч на первом этапе турнира – в ночь с 1 на 2 мая россияне встретятся с чехами. В свою очередь финны встретятся со сборной США. В случае равенства очков превалирующим критерием для определения команды, которая займёт более высокое место в группе, является очная встреча. Таким образом финнам необходимо доиграться до овертайма, чтобы гарантировать себе первое место в группе. При этом финны выйдут на лёд «Фриско-арены», уже зная результат матча сборной России.

Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.

В параллельной группе первое место занимает сборная Канады (9 очков в 3 матчах), следом располагаются команды Швеции и Беларуси (по 6 очков в 3 матчах). Учитывая расписание последнего игрового дня, можно уже сейчас спокойно предположить итоговое расположение команд по местам. Выиграет группу Канада, второй останется Швеция, на третьем месте расположится Беларусь, а набравшие 3 очка в 4 встречах швейцарцы уже точно не поднимутся выше четвёртого места в своём квинтете.

Расписание оставшихся матчей группового этапа

02.05 – Латвия – Швеция (00:00);

02.05 – Россия – Чехия (00:00);

02.05 – Канада – Беларусь (04:00);

02.05 – США – Финляндия (04:00).

Все расклады для сборной России на четвертьфинал ЮЧМ-2021

Рассмотрим все возможные варианты развития событий, а именно победу сборной России в матче с командой Чехии (в основное время или в овертайме/серии буллитов) или поражение (в основное время или в овертайме/серии буллитов).

В случае победы в основное время россияне гарантируют себе минимум второе место, которое практически наверняка отправит нас на сборную Беларуси. Это произойдёт при том раскладе, если белорусы в последнем матче группы не наберут больше очков, чем команда Швеции (вероятность подобного развития событий оцениваю в 1%). Если финны допустят осечку (неудача в основное время) во встрече с командой США – тогда нашим соперником точно станет сборная Швейцарии.

При победе за пределами основного времени возможны следующие варианты. Россияне наберут 8 очков, которые уже имеют в своём активе финны, и за счёт победы в очной встрече представители страны Суоми опередят нашу команду. В заключительном матче группового этапа сборная США может обыграть в основное время финнов, что отправит россиян только на третье место в группе и на Швецию в первом раунде плей-офф. Иначе (победа американцев за пределами основного времени) россияне займут второе место в группе.

Если россияне проиграют Чехии не в основное время, то совершенно точно не займут четвёртое место в группе и не сыграют с Канадой в четвертьфинале. При данном раскладе вероятным соперником россиян будет команда Швеции (если США обыграет сборную Финляндии). Хотя всё те же финны любым способом могут обыграть команду США – и тогда мы окажемся на втором месте в группе, что будет означать встречу с Беларусью.

Поражение в основное время в матче с чехами отправит сборную Россию либо на третье, либо на четвёртое место в группе. Окончательную судьбу россиян в этом случае также определит встреча команд Финляндии и США. Если финны победят американцев в основное время, то россияне останутся третьими, а звёздно-полосатые опустятся на четвёртое место. В противном случае сами россияне упадут на четвёртую позицию.

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Подводя итог всему вышесказанному, подопечные Лещёва ещё могут занять любое место в своей группе (от первого до четвёртого). И при любом исходе встречи с командой Чехии, окончательную судьбу российской команды прояснит только последний матч группового турнира, в котором американцы сыграют с финнами.

Сетка полуфиналов чемпионата мира

В полуфинале лучшая команда по итогам группового раунда встретится с худшей, а вторая сборная сыграет с третьей. Соперники будут расставлены на основании нижеизложенных критериев.

1) место в группе;

2) очки в предварительном раунде;

3) разница заброшенных и пропущенных шайб в предварительном раунде;

4) число заброшенных шайб в предварительном раунде.