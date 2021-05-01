Вышли на рынок, а где будут играть? 11 главных неограниченно свободных агентов КХЛ

1 мая в КХЛ традиционно открылось трансферное окно. С самого утра на головы интересующихся обрушился поток официальных сделок, многие из которых уже давно стали секретом Полишинеля, благодаря работе инсайдеров. Но далеко не по всем хоккеистам, находящимся без контрактов, быстро наступила ясность. Мы представляем топ неограниченно свободных агентов, по кому не было конкретных слухов и чьё будущее вряд ли определится сегодня.

Ковальчук покинул «Авангард» и уедет играть в НХЛ! Всё о главных трансферах в КХЛ! LIVE Обмены, переходы, подписания контрактов – в нашей онлайн-трансляции.

Иржи Секач («Авангард»)

Для чешского форварда прошлый сезон получился неоднозначным. С одной стороны, в «Авангарде» он завоевал свой второй Кубок Гагарина. С другой — Секач вряд ли был доволен своей ролью в омском клубе. В первой половине регулярки у него откровенно не шла игра, затем, едва освоившись, он получил травму, а после возвращения стал жертвой лимита на легионеров. В плей-офф Иржи смог помочь «Авангарду» только в первом раунде, а затем переместился в глубокий запас, так как место в воротах омичей занял чех Грубец, а никем из полевых легионеров Хартли ради Секача пожертвовать просто не мог.

В межсезонье из иностранцев «Авангард» может покинуть только Рид Буше, но даже в этом случае «ястребы» будут искать замену американцу на стороне. Секач же вряд ли согласится на ещё один сезон в ротации, и наверняка найдёт в КХЛ новую команду.

Найджел Доус («Ак Барс»)

Доус провалил серию с «Авангардом», да и вообще в трёх последних плей-офф не выглядел лидером своих команд, но это всё ещё тот форвард, который способен выбивать за сезон 40 очков и 20 голов, так что спрос на него обязательно будет. Хотя вряд ли в среде топ-клубов.

При этом понятно, что Найджелу уже 36 лет, поэтому возможен вариант, при котором он уже этим летом поедет доигрывать куда-нибудь в Швейцарию. Но не удивлюсь, если Доус всё-таки ещё на сезон задержится в КХЛ. Не будем забывать, что казахстанский паспорт освобождает его от звания легионера, и это тоже может сыграть свою роль.

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Андрей Педан («Ак Барс»)

Габаритный, жёсткий защитник Андрей Педан, умеющий иногда здорово приложиться не только по сопернику, но и по шайбе, точно покидает «Ак Барс». Казанцы не смогли договориться с защитником, хотя он провёл весьма сильный сезон и стал лучшим дефом-бомбардиром команды.

По Педану у его агента немало предложений, но пока нет ясности, где он продолжит карьеру.

Михал Йордан («Амур»)

У опытного чешского защитника, отыгравшего в КХЛ уже пять сезонов, закончился контракт с «Амуром», и Йордан решил выйти на рынок, чтобы посмотреть предложения. В Хабаровске Михал был настоящим лидером клуба, регулярно ездил в сборную, и, пожалуй, заслужил того, чтобы им хотя бы заинтересовались в более перспективных командах.

«Точно знаю, что хочу остаться в КХЛ, но не знаю, в какой команде это будет. Может быть, останусь в «Амуре», может, в другом клубе себя попробую, посмотрим, подумаю над всеми вариантами», — рассказал недавно Йордан в интервью официальному сайту КХЛ.

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Каспарс Даугавиньш («Витязь»)

Пока тишина по Каспарсу Даугавиньшу, а ведь латвийский нападающий только что провёл свой лучший сезон в карьере и даже обновил рекорд результативности в КХЛ для своих соотечественников. Через две с половиной недели Даугавиньшу исполнится 33 года, он, конечно, не молод, но и до завершения карьеры ему ещё далеко. Многие клубы отпугнёт его статус легионера, но без достойного предложения Каспарс остаться не должен. Возможно, это будет всё тот же «Витязь», но подольчанам прежде всего сейчас нужно определиться с главным тренером.

Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М)

Кагарлицкий в это межсезонье снова выходит на рынок и снова является там одним из самых лакомых кусков. В «Динамо» Дмитрия точно не будет (он не нужен Алексею Кудашову), но среди других топ-клубов спрос на яркого праворукого нападающего есть. Пока известно, что Кагарлицкого не будет в Ярославле, Уфе и Екатеринбурге, а одним из главных претендентов на него является «Магнитка».

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Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа (оба — «Сибирь»)

Финнов, которые провели два совершенно разных сезона в составе «Сибири», в Новосибирске точно не будет. Им даже не предложили новые контракты, так как нестабильные и пропадающие в решающие моменты легионеры клубу не нужны.

Впрочем, это не означает, что на Пуустинена и Руохомаа теперь не будет спроса в КХЛ, Первый — прирождённый снайпер с великолепным броском, второй — сильный плеймейкер. А отношение к делу у хоккеистов может варьироваться в зависимости от подхода к ним. Не думаю, что финской парочкой заинтересуются топ-клубы, но в командах уровнем ниже на них могут положить глаз. При этом понятно, что не исключён вариант с возвращением обоих в Европу.

Антон Белов (СКА)

У Антона Белова закончен семилетний этап карьеры в Петербурге, за время которого защитник дважды выиграл Кубок Гагарина. Но сейчас ему уже 34 года (летом исполнится 35), а столь возрастные хоккеисты нынешнему СКА не нужны, к тому же Белов уже давно стал завсегдатаем армейского «клуба ротации».

Но в других командах интерес к Белову есть, так что долгие поиски нового места работы ему не светят. В сети появлялась информация об интересе к Антону со стороны «Салавата», «Торпедо» и «Спартака». По моим данным, Белов подпишет контракт с Уфой.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Лукаш Радил («Спартак»)

“Спартак» ждёт большая чистка состава, и её точно не переживёт третий бомбардир и второй снайпер красно-белых в минувшем сезоне Лукаш Радил. Его агент Александр Черных уже заявил, что чеху подыскивают новый клуб. Судя по всему, это будет команда КХЛ, хотя Радил не так давно (ещё в сезоне-2019/2020) пытался пробиться в состав «Сан-Хосе», правда, без особого успеха.

В КХЛ открылось трансферное окно. Большое интервью с агентами Зарипова и Ковальчука Юрий Николаев и Александр Черных рассказали, как относятся к легализации аренды и где продолжат карьеру их клиенты.

Крис Уайдман («Торпедо»)

31-летний атакующий защитник Уайдман поднял себе цену хорошим сезоном в «Торпедо» и теперь смотрит за океан, но не факт, что у Криса оттуда появятся достойные предложения. В атаке-то он хорош, но в защите действует очень вольготно, и вряд ли в НХЛ найдутся клубы, способные предложить односторонний контракт немолодому дефу, которого постоянно нужно будет страховать.

Поэтому вариант с продолжением карьеры Уайдмана в КХЛ выглядит куда перспективнее. Говорят, что на Криса есть большой спрос, им активно интересуются в «Ак Барсе», СКА, «Локомотиве» и «Спартаке». Думаю, что петербуржцев из этого списка смело можно вычеркнуть, а вот в составе остальных Уайдмана представляется легко.