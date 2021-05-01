Наши бьются за первое место в группе на ЮЧМ! Россия – Чехия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Чехии на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная сыграет в группе В в городе Фриско в Техасе, на арене «Комерика-центр», куда пускают болельщиков. Заключительным соперником коллектива Альберта Лещёва на групповом этапе станет команда Чехии.
Изучаем расклады: с кем сборная России может сыграть в 1/4 финала ЮЧМ?
Напомним, что покером в игре с немцами отметился форвард россиян Матчей Мичков. Ждём от Матвея такой же скорострельности и в следующих играх! «Ощущения самые обычные. Главное, что команда выиграла, командные интересы превыше всего. Следующие игры будут важнее и серьёзнее, уже надо готовиться к ним. Под 17-м номером играли Харламов и Ковальчук? Это игроки, которые многого добились. Очень большая честь выступать под этим номером», — заявил сам Мичков после игры.
Стартовое вбрасывание матча Россия – Чехия запланировано на 00:00 мск. После разгромной победы над Германией (6:1) тренерский штаб Альберта Лещёва наверняка сделает всё, чтобы команда не расслабилась и выиграла заключительный матч группы, ведь работа не прекращается никогда.
- 1 мая 2021
-
14:35
-
14:17
-
14:07
-
13:49
-
13:48
-
13:06
-
13:00
-
12:32
-
12:27
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:26
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
09:14
-
09:10
-
09:09
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:17
-
07:49
-
07:35