Наши бьются за первое место в группе на ЮЧМ! Россия – Чехия. Онлайн

Напомним, что покером в игре с немцами отметился форвард россиян Матчей Мичков. Ждём от Матвея такой же скорострельности и в следующих играх! «Ощущения самые обычные. Главное, что команда выиграла, командные интересы превыше всего. Следующие игры будут важнее и серьёзнее, уже надо готовиться к ним. Под 17-м номером играли Харламов и Ковальчук? Это игроки, которые многого добились. Очень большая честь выступать под этим номером», — заявил сам Мичков после игры.