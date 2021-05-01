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Россия – Чехия: прямая онлайн-трансляция 1 мая, юниорский чемпионат мира по хоккею 2021

Россия – Чехия: прямая онлайн-трансляция
Андрей Гуров Павел Панышев
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Наши бьются за первое место в группе на ЮЧМ! Россия – Чехия. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры – в нашей трансляции.
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Чехии на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная сыграет в группе В в городе Фриско в Техасе, на арене «Комерика-центр», куда пускают болельщиков. Заключительным соперником коллектива Альберта Лещёва на групповом этапе станет команда Чехии.

Календарь матчей группового этапа ЮЧМ-2021
Турнирная таблица и состав групп ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. Группа B
02 мая 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Россия U18
Не начался
Чехия U18
Live Павел Панышев

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14:21 Павел Панышев

Напомним, что покером в игре с немцами отметился форвард россиян Матчей Мичков. Ждём от Матвея такой же скорострельности и в следующих играх! «Ощущения самые обычные. Главное, что команда выиграла, командные интересы превыше всего. Следующие игры будут важнее и серьёзнее, уже надо готовиться к ним. Под 17-м номером играли Харламов и Ковальчук? Это игроки, которые многого добились. Очень большая честь выступать под этим номером», — заявил сам Мичков после игры.

14:20 Павел Панышев

Стартовое вбрасывание матча Россия – Чехия запланировано на 00:00 мск. После разгромной победы над Германией (6:1) тренерский штаб Альберта Лещёва наверняка сделает всё, чтобы команда не расслабилась и выиграла заключительный матч группы, ведь работа не прекращается никогда.

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