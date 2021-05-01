Панарин и Капризов бьют рекорды, Орлов в ударе. Российские звёзды месяца в НХЛ

«Чемпионат» и русскоязычная версия сайта НХЛ представляют трёх звёзд прошедшего месяца среди российских игроков. В апреле ярче других себя проявили нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Кирилл Капризов из «Миннесоты», а также защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

Первая звезда — Артемий Панарин («Рейнджерс»)

Артемий Панарин мог легко попасть в эту подборку и в марте, если бы отыграл месяц полностью, но он вернулся в состав команды только в середине месяца. И это сразу же придало «Рейнджерс» невероятную энергию и зарядило уверенностью раздевалку. То, что «синерубашечники» до сих пор не прекращают борьбу за плей-офф – во многом заслуга российского нападающего. «Его нельзя заменить» — это штамп, но про Панарина иначе не скажешь. Можно сказать, что он запустил всю нашу атаку, все четыре звена. Каждый может забить. И при этом мы стали лучше, ответственнее действовать в защите. Все поняли: чем бережнее мы относимся к шайбе, тем меньше нам приходится обороняться», — говорит о нём Мика Зибанеджад.

В апреле Артемий побил клубный рекорд, принадлежавший легендарному Марку Мессье – набрал 138 очков в первых 100 матчах за «Рейнджерс». В прошедшем месяце он стал, во-первых, лучшим российским бомбардиром, а во-вторых, лучшим ассистентом лиги – 24 (8+16) очка в 16 матчах при показателе полезности «+7».

Россиянин набирал очки в 11 матчах месяца из 16, дважды набирал по четыре очка за игру – 6 апреля во встрече с «Питтсбургом» и 17 апреля во встрече с «Нью-Джерси». Оба раза Панарин забил по голу и оформлял ассистентские хет-трики. В 10 победных матчах команды Панарин лишь раз не смог набрать очков.

«Вы ведь помните Мессье? Теперь у «Рейнджерс» новый вожак». Америка – о рекорде Панарина Там восхищаются достижением российского форварда: 138 очков за сто игр – такого в Нью-Йорке никто не делал.

Вторая звезда – Кирилл Капризов («Миннесота»)

В Северной Америке продолжается оживлённая дискуссия на тему того, насколько Капризов соответствует статусу новичка, Кирилл молча делает своё дело, собирая за собой целую армию защитников, в числе которых и партнёры по команде, и тренеры соперников, и даже легендарный нападающий Майк Модано.

24-летний уроженец Новокузнецка набрал 14 (11+3) очков в 15 матчах и стал лучшим российским снайпером месяца и третьим – во всей лиге. Кроме того, он побил сразу несколько рекордов «Миннесоты», главные из которых – по количеству очков и голов в дебютном сезоне. Его шайбы – одна краше другой, например, в игре с «Аризоной» 21 апреля, когда россиянин переиграл сразу пятерых соперников и завёл шайбу в ворота.

Капризов полностью оправдывает ажиотаж вокруг себя и выводит команду на новый уровень. «Его игра не должна больше никого из нас удивлять, верно? Да, он такой креативный! Он может делать некоторые особенные вещи. Мы на протяжении всего сезона их видели. И надеемся, что они будут только прибавляться», — говорит главный тренер команды Дин Эвасон.

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Третья звезда – Дмитрий Орлов («Вашингтон»)

Защитник Дмитрий Орлов – в ударе, в апреле он набрал 11 (4+7) очков в 15 матчах – для сравнения, в предыдущих 30 играх сезона у него было всего 7 результативных баллов. 29-летний уроженец Новокузнецка разогревается в нужное время, ближе к плей-офф, он не только стал лучшим российским бомбардиром-защитником месяца, но и лидирует по показателю полезности среди россиян за апрель – «+10», проводя на площадке по 20 с лишним минут за игру.

Сам защитник говорит, что всё дело в том, что весной он наконец смог воссоединиться с семьёй, которая первую часть сезона провела в России. Это вернуло ему радость жизни и дало силы на новые свершения.

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«Орлс – потрясающий игрок! Он – тот, кто способен создать голевой момент, плюс играет жёстко. Мы счастливы, что он у нас есть, и я очень рад, что он так здорово играет», — говорит партнёр Орлова Бренден Диллон.

«Орлов великолепен в обороне. Он стремится к тому, чтобы стать игроком, который способен решать исходы матчей в атаке, но хочу ещё раз обратить внимание на его игру в обороне, она высочайшего уровня», — отметил главный тренер «кэпс» Питер Лавиолетт.