Чинахову не дали медаль, он уехал в Америку. В КХЛ открылось трансферное окно

В лиге уже произошло много интересных сделок. И это только начало!

Егор Чинахов («Авангард» — «Коламбус»)

Пожалуй, одна из главных интриг трансферного окна решилась через несколько минут после его открытия – Егор Чинахов покинет «Авангард» и продолжит карьеру в «Коламбусе». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил агент нападающего Шуми Бабаев. 20-летний игрок уходит из родного клуба не без скандала. Несмотря на утверждение генменеджера «ястребов», что Чинахову был предложен новый контракт, представитель Егора заявил об обратном и обвинил руководство омичей в неуважении. Чинахову даже не досталось медали за победу в Кубке Гагарина.

Агент Чинахова: в «Авангарде» Егору даже медаль не оставили, сейчас новую заказали

«Как вы думаете, за эти дни после окончания плей-офф со мной кто-либо связывался о его продолжении карьеры в «Авангарде»? Говорили нам: «Друзья, давайте подумаем, встретимся, переговорим»? Я понимаю — празднование, все были сильно заняты, но никто не выходил на связь», — сказал Бабаев в интервью «Спорт-экспресс».

Станислав Галиев («Ак Барс» — «Динамо» Москва)

Переход, о котором было известно уже неделю назад, сегодня состоялся официально. Спустя 13 лет Станислав Галиев вернулся в московское «Динамо». И пусть за родную команду нападающий не провёл ещё ни одного матча, его подписания ждали и болельщики клуба, и его руководство: «Лично убеждён, что Стас мог и должен был возвращаться ещё четыре года назад. Контракт с Галиевым рассчитан на два года. На хоккеиста рассчитывает и новый главный тренер Алексей Кудашов. Самое главное в переговорах было то, что Стас очень сильно горел желанием вернуться в «Динамо». Это были несложные переговоры», — поделился впечатлением от сделки генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Теэму Пулккинен («Локомотив» — «Трактор»)

29-летний финн, начав сезон-2020/2021 в московском «Динамо», а завершив его в «Локомотиве», снова меняет клуб. Пулккинен перебирается в Челябинск, где будет защищать цвета «Трактора». Лучший снайпер ярославцев в завершившемся плей-офф Кубка Гагарина призван заменить в первой тройке нападения покинувшего команду Анвара Гатиятулина шведа Понтуса Оберга. В скором времени к Пулккинену может присоединиться его товарищ по «Локомотиву» Владимир Ткачёв.

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Владимир Жарков («Салават Юлаев» — «Авангард»)

Мощный нападающий, не сумев договориться с руководством «Салавата» об условиях нового соглашения, перебрался в состав новоиспечённых обладателей Кубка Гагарина, где его ждали с распростёртыми объятиями. Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков высоко оценил игровые качества опытного форварда, отметив, что он идеально вписывается в игровую систему Боба Хартли. Предыдущий сезон стал для Жаркова самым результативным в КХЛ, однако большую ставку в Омске будут делать на его силовую игру.

Линус Виделль («Барыс» — «Юргорден»)

«Барыс» лишился одного из своих лидеров. Шведский нападающий Линус Виделль спустя 10 лет пребывания в КХЛ вернулся на родину, подписав контракт с «Юргорденом». Несмотря на все старания клуба из Казахстана сохранить 35-летнего игрока, Виделль отклонил новое предложение и принял решение переехать в Швецию. За своё время в КХЛ помимо «Барыса» Линус успел поиграть за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», «Торпедо» и «Трактор», в общей сложности проведя 498 матчей и набрав 315 очков.

Клим Костин («Авангард» — «Сент-Луис»)

Период Клима в составе «ястребов» получился недолгим, но ярким. Молодой нападающий стал неотъемлемой частью чемпионского состава «Авангарда», не только показав хорошую результативность, но ещё и продемонстрировав невероятную силовую игру. В 24 матчах плей-офф Костин совершил 99(!) силовых приёмов.

Сильное выступление 21-летнего россиянина не могли оставить незамеченным в Северной Америке. Несмотря на всё желание форварда провести под руководством Боба Хартли ещё один сезон, руководство «Сент-Луиса» приняло решение отозвать Клима из аренды. Теперь Костин будет доказывать свою состоятельность за океаном.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Алексей Мурыгин (св. агент — «Торпедо»)

Переход, который интересен не столько со спортивной точки зрения. 34-летний голкипер пропустил два последних сезона, сражаясь с раком миндалины. Победив опасную болезнь, Алексей сумел восстановить физическую форму и вернуться в большой спорт. С клубом из Нижнего Новгорода рекордсмен КХЛ по продолжительности «сухой» серии, которая составляет 302 минуты и 11 секунд, подписал пробный контракт.

Экс-голкипер «Амура» Алексей Мурыгин победил рак

Марек Гривик («Лександ ИФ» — «Торпедо»)

29-летний словак во второй раз пробует свои силы в КХЛ, теперь уже в статусе лучшего бомбардира и MVP Шведской хоккейной лиги. Первый заход у Гривика выдался коротким: всего 26 матчей и 15 очков за «Витязь» в сезоне-2018/2019. Однако есть основания полагать, что в Нижнем Новгороде Марек проявит себя ярче.

Артём Фёдоров («Спартак» — «Динамо» Москва)

Первый день трансферного окна для «Динамо» стал днём возвращений. Артём Фёдоров, проведя четыре года в «Салавате» и «Спартаке», снова оказывается в составе «бело-голубых». С уходом Дмитрия Яшкина и Дмитрия Кагарлицкого, вероятно, именно «блудным сынам» «Динамо» будет уготована ведущая роль в предстоящем сезоне.

Самые активные: «Металлург» Мг

Наибольшую активность в первый день трансферного окна продемонстрировал «Металлург», объявив о подписании сразу пяти новых игроков. Двухлетние контракты были подписаны с защитником Алексеем Маклюковым и нападающим Павлом Акользиным, перешедшими из «Барыса», и Анатолием Никольцевым из «Спартака». С защитниками Алексеем Волгиным и Линусом Хульстрёмом, в прошедшем сезоне защищавших цвета «Нефтехимика» и «Витязя» соответственно, были заключены соглашения на один год.