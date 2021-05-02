«Тренер сказал не отвечать на грязь». Что говорили наши после разгрома чехов на ЮЧМ

Сборная России разгромила сверстников из Чехии на юниорском чемпионате мира со счётом 11:1. Итоги встречи на пресс-конференции подвели главный тренер россиян Альберт Лещёв, а также игроки национальной команды Арсений Коромыслов и Прохор Полтапов.
Кроме того, эксклюзивный комментарий обозревателю «Чемпионата» дал первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
«Мы всегда работаем по плану, это касается тренерского штаба и особенно нашей программы по ОФП. Все очень серьёзно поработали в Новогорске, хорошо подготовили команду. Отмечу коллективный труд и личный вклад каждого.
Чехи обыграны с крупным счётом, наши ребята молодцы. Групповой этап пройден, теперь начинается самое важное. Важно вывести команду на пик формы к решающим матчам. Впереди плей-офф, работа не прекращается ни на минуту, а пока хочу всех поздравить с уверенной победой и поблагодарить за поддержку. Итоги будем подводить позже. Повторюсь, все мысли о плей-офф», — сказал Ротенберг.
Главный тренер Альберт Лещёв поздравил ребят с хорошей и жёсткой игрой. Лещёву всё равно, кто станет соперником россиян по четвертьфиналу.
«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой, была жёсткая игра. Мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Всегда дисциплина — это номер один. Есть такое выражение: «Дисциплина бьёт класс. Мы идём под этим девизом. Мы всё проанализируем, посмотрим видео и будем смотреть планы на четвертьфинал.
По вратарям на четвертьфинал мы подумаем, обсудим с тренером вратарей. С Сапуновым после толчка на борт всё в порядке, он готов играть и продолжать турнир. Предпочтений по сопернику в четвертьфинале нет», — сказал Лещёв.
Защитник сборной России Арсений Коромыслов считает, что его команда подойдёт с полной сплочённостью к играм плей-офф.
«Думаю, мы с каждой игрой набираем уверенность, силы, подойдём с полной сплочённостью к плей-офф. Мичков – один из лучших игроков в нашей команде. Я с ним играю и по молодёжному хоккею в России, он показывает хорошие результаты, и сам парень хороший. Ему нужно дальше прогрессировать и всё будет хорошо. Нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. На кого выйдем, на того и выйдем. Нужно проходить дальше. Разберём игру, ошибки и дальше пойдём в бой», — заявил Коромыслов.
В свою очередь автор дубля в ворота сборной Чехии Прохор Полтапов отметил, что тренерский штаб россиян дал установку не отвечать на грязную игру со стороны чехов.
«Была слаженная командная работа, мало удалялись. Выполняли тренерскую установку. Я ношу 13-й номер Павла Дацюка? Мы все стараемся быть на кого-то похожими, но именно точь-в-точь не пытаюсь. Просто такой номер. Главное, что команда выиграла сегодня. Голы всегда приходят, если играть на команду. Чехи такая же сильная и организованная команда, как и все на этом турнире. Настрой был как на всех. По поводу грязи со стороны чехов нам тренер сказал не отвечать и играть в свой хоккей», — сказал Полтапов.
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