В преддверии плей-офф крупная победа сборной России стала бальзамом на душу, но всё самое важное впереди.

«Тренер сказал не отвечать на грязь». Что говорили наши после разгрома чехов на ЮЧМ

Сборная России разгромила сверстников из Чехии на юниорском чемпионате мира со счётом 11:1. Итоги встречи на пресс-конференции подвели главный тренер россиян Альберт Лещёв, а также игроки национальной команды Арсений Коромыслов и Прохор Полтапов.

Наши разгромили принципиального соперника на ЮЧМ! Россия вынесла чехов — 11:1 Впереди — плей-офф. С Канадой и Швецией в четвертьфинале команде Альберта Лещёва не играть.

Кроме того, эксклюзивный комментарий обозревателю «Чемпионата» дал первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

«Мы всегда работаем по плану, это касается тренерского штаба и особенно нашей программы по ОФП. Все очень серьёзно поработали в Новогорске, хорошо подготовили команду. Отмечу коллективный труд и личный вклад каждого.

Чехи обыграны с крупным счётом, наши ребята молодцы. Групповой этап пройден, теперь начинается самое важное. Важно вывести команду на пик формы к решающим матчам. Впереди плей-офф, работа не прекращается ни на минуту, а пока хочу всех поздравить с уверенной победой и поблагодарить за поддержку. Итоги будем подводить позже. Повторюсь, все мысли о плей-офф», — сказал Ротенберг.

Голевая феерия России на ЮЧМ! Разгромили чехов (11 голов!), избежав матча с Канадой в 1/4 Сборная России установила рекорд в истории личных встреч с Чехией. 16-летний Мичков сделал хет-трик и единолично возглавил гонку снайперов.

Главный тренер Альберт Лещёв поздравил ребят с хорошей и жёсткой игрой. Лещёву всё равно, кто станет соперником россиян по четвертьфиналу.

«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой, была жёсткая игра. Мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Всегда дисциплина — это номер один. Есть такое выражение: «Дисциплина бьёт класс. Мы идём под этим девизом. Мы всё проанализируем, посмотрим видео и будем смотреть планы на четвертьфинал.

По вратарям на четвертьфинал мы подумаем, обсудим с тренером вратарей. С Сапуновым после толчка на борт всё в порядке, он готов играть и продолжать турнир. Предпочтений по сопернику в четвертьфинале нет», — сказал Лещёв.

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Защитник сборной России Арсений Коромыслов считает, что его команда подойдёт с полной сплочённостью к играм плей-офф.

«Думаю, мы с каждой игрой набираем уверенность, силы, подойдём с полной сплочённостью к плей-офф. Мичков – один из лучших игроков в нашей команде. Я с ним играю и по молодёжному хоккею в России, он показывает хорошие результаты, и сам парень хороший. Ему нужно дальше прогрессировать и всё будет хорошо. Нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. На кого выйдем, на того и выйдем. Нужно проходить дальше. Разберём игру, ошибки и дальше пойдём в бой», — заявил Коромыслов.

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В свою очередь автор дубля в ворота сборной Чехии Прохор Полтапов отметил, что тренерский штаб россиян дал установку не отвечать на грязную игру со стороны чехов.

«Была слаженная командная работа, мало удалялись. Выполняли тренерскую установку. Я ношу 13-й номер Павла Дацюка? Мы все стараемся быть на кого-то похожими, но именно точь-в-точь не пытаюсь. Просто такой номер. Главное, что команда выиграла сегодня. Голы всегда приходят, если играть на команду. Чехи такая же сильная и организованная команда, как и все на этом турнире. Настрой был как на всех. По поводу грязи со стороны чехов нам тренер сказал не отвечать и играть в свой хоккей», — сказал Полтапов.