Россию ждёт встреча с Беларусью. Все четвертьфинальные пары ЮЧМ

На юниорском чемпионате мира по хоккею – 2021 определились все четвертьфинальные пары.

Канада – Чехия

Дата и время начала матча: 3 мая, 23:00 мск (Плано).

Сборная Канады ожидаемо не испытала проблем на групповом раунде и прошла его без поражений, набрав максимальное количество очков и забросив 28 шайб при пяти пропущенных. Обычно канадцы не могут собрать сильнейший состав на ЮЧМ, поэтому с 2015 года ни разу не добирались до медалей, но в Техас они привезли одну из своих самых сильных команд, в которой опасность исходит буквально от каждого игрока. Самые большое сопротивление «кленовым листьям» неожиданно оказала Латвия, в то время как Швеция, например, рассыпалась и пропустила 12 шайб.

Выиграв группу А, Канада в четвертьфинале сойдётся со сборной Чехии, которая, пусть и заняла четвёртое место в группе В, но билась на равных с Финляндией, и смотрелась предпочтительнее в матче с США, но проиграла им по буллитам. Самый неудачный матч для чехов получился с Россией – 1:11. Посмотрим, какую игру они покажут в четвертьфинале, можно ждать всего, чего угодно, но чехи способны преподнести сюрприз.

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Швеция – США

Дата и время начала матча: 4 мая, 4:00 мск (Фриско).

Действующие чемпионы мира среди юниоров допустили всего одну осечку на групповом раунде (1:12 с Канадой), но не сказать, что остальные игры складывались для них легко. В стартовом матче с Беларусью соперник держался до последних минут, с не самыми сильными швейцарцами пропустили первыми, не могли забить больше половины матча, и только игра с Латвией сложилась удачно с первой до последней минуты – но латвийцы на этом турнире не одержали ни одной победы.

Три победы отправили шведов на второе место в группе и встречу с грозными американцами в четвертьфинале. США всегда – один из главных фаворитов турнира, по стабильности выступления на юниорском уровне с ними, пожалуй, могут сравниться только финны. Американцы пережили упущенную победу на старте в матче с Россией, после чего расправились с Германией, вырвали непростую победу у Чехии, и одолели Финляндию в ещё одном фееричном матче после того, как спаслись от поражения за секунду до сирены.

Финляндия – Швейцария

Дата и время начала матча: 4 мая, 1:30 мск (Фриско).

Финны – настоящие мастера камбэков! Затащили матч с Россией, проигрывая в две шайбы на последних минутах, затем отыгрались с 0:2 и 3:5 с чехами, дежурно разгромили Германию и выдали супербитву с американцами, где тоже поочерёдно то вели, то проигрывали, пропустили за секунду до конца, но взяли важное очко, которое позволило опередить Россию и занять первое место в группе.

Швейцарцы, пожалуй, самый слабый из четвертьфиналистов этого турнира. В плей-офф они попали благодаря единственной победе над Латвией, а от Канады и Беларуси пропустили по семь шайб, ничего не смогли противопоставить и Швеции. Для финнов такой соперник должен быть на один зубок, в качестве разогрева перед более серьёзными противниками.

«Сняли отличный скальп с России». Финские СМИ празднуют победу своей сборной над нашими И ещё сетуют, что вратарь Иванов позволил русским продержаться до буллитов.

Россия – Беларусь

Дата и время начала матча: 3 мая, 20:30 мск (Плано).

Сборная России – серебряный призёр ЮЧМ-2019, приехала в Техас одним из главных фаворитов. Убойную атаку нашей команды возглавляет 16-летний вундеркинд Матвей Мичков, который уже успел отличиться покером, а затем хет-триком. Россия начала турнир с невероятного камбэка со счёта 1:5 в матче с США, потом чуть расслабилась с финнами и проиграла, ведя 3:1 в концовке. Групповой раунд завершился крупными победами над Германией и Чехией, и к плей-офф сборная подходит, набрав великолепный ход.

Соперником России в четвертьфинале станет Беларусь, которая производит на ЮЧМ крайне приятное впечатление. Команда Дмитрия Шульги, несмотря на поражение, показала достойный хоккей в матче со Швецией, затем одержала две победы с соперниками, которых должна была обыгрывать – Латвией и Швейцарией, и дала бой Канаде. Шикарно играет нападающий Данила Климович, который стал главным открытием турнира, надёжно действуют вратари. Тем не менее, Россия должна выходить в полуфинал, да и история личных встреч, пусть и не слишком большая, но говорит в пользу нашей команды – пять побед из пяти.

Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом. Это означает, что если не случится сенсаций, то в полуфинал пробьются сборные России, Финляндии, Канады и США либо Швеции. При таком раскладе наша сборная окажется на третьем месте в рейтинге и сыграет в полуфинале с финнами.