«Взрыв перед четвертьфиналом». Чешские СМИ отреагировали на 1:11 в матче с Россией

Сборная России набрала крейсерский ход на финише группового этапа юниорского чемпионата мира 2021 года по хоккею. Вслед за разгромной победой в матче с командой Германии (6:1) подопечные Альберта Лещёва с ещё более крупным счётом сокрушили сборную Чехии (11:1). «Чемпионат» изучает реакцию хоккейного мира на яркую победу российской команды.

Голевая феерия России на ЮЧМ! Разгромили чехов (11 голов!), избежав матча с Канадой в 1/4 Сборная России установила рекорд в истории личных встреч с Чехией. 16-летний Мичков сделал хет-трик и единолично возглавил гонку снайперов.

Настоящим хедлайнером этих встреч стал 16-летний вундеркинд российского хоккея Матвей Мичков. В матче с немцами форвард системы СКА оформил покер, а минувшей ночью сделал хет-трик. Нападающий забил девять голов в четырёх матчах турнира и вышел на пятое место по количеству заброшенных шайб среди россиян. При этом Евгений Малкин забросил такое же количество шайб за 12 матчей. До национального рекорда Александра Овечкина Матвею осталось забросить всего 14 шайб, а ведь нынешний турнир ещё не завершён, да и сам форвард по возрасту может приехать на два следующих юниорских первенства.

Мичков вышел на пятое место среди россиян по голам на юниорских чемпионатах мира

«Мичков стремится к статусу величайшего игрока на все времена»

Успехи нападающего не остались незамеченным пресс-служба Международной федерации хоккея. «Матвей Мичков выдал шоу в составе юниорской сборной России и стремится к статусу величайшего игрока на все времена», – написала пресс-служба IIHF в своём «твиттере».

«Это мир Мичкова, а мы в нём живём». Русский талант заставил хоккейный мир говорить о себе 16-летний вундеркинд забросил четыре шайбы за матч и вышел в лидеры снайперской гонки турнира.

«Взрыв перед четвертьфиналом. Юниорская сборная Чехии получила 11 голов в матче с Россией»

«Взрыв перед четвертьфиналом. Юниорская сборная Чехии получила 11 голов в матче с Россией. Чешская сборная не смогла показать прежней игры и завершила выступление на предварительном этапе первенства разгромным поражением со счётом 1:11, единственный гол забил Якуб Кос.

Нашим соперником по четвертьфиналу станет победитель второй группы – сборная Канады. Судя по счёту матча с Россией, чешской команде необходимо исправить кучу проблем за два дня, чтобы иметь надежду побороться за медали», – написал обозреватель чешского издания Hokey.cz Мартин Вольтр.

Хотели смыть позор грязью! Огромный чех Марцел подло ударил Сапунова в спину Чешский хоккеист на 37 кг тяжелее россиянина, но всё равно безжалостно засадил его в борт. И это при счёте 1:8!

«Легенда о Мичкове продолжается»

«Сборная России сокрушила Чехию, совсем немного не дотянув до самой крупной победы на этом чемпионате. Россияне разгромили соперника со счётом 11:1, тогда как канадцы победили шведов – 12:1. Легенда о Мичкове продолжилась в третьем периоде. Матвей во второй раз на этом турнире забросил три шайбы в одном матче, благодаря чему довёл личное число заброшенных шайб до девяти.

Мичков вышел на третье место по голам одном чемпионате мира среди игроков, не достигших 17-летия, превзойдя результаты финского форварда Патрика Лайне (2015) и канадского нападающего Коннора Макдэвида (2013). Второе место продолжает удерживать швейцарец Кевин Роми, а рекорд принадлежит Александру Овечкину, который в 2002 году забросил 14 шайб», – отмечает обозреватель североамериканского издания The Hockey News Стивен Эллис.

«Подбираем челюсти с пола». В Канаде восхваляют 16-летнего Мичкова за шедевры на ЮЧМ Русского нападающего называют элитным, хайповым и прочат ему звание лучшего игрока турнира.

«Мичков – это причина, ради которой нужно следить за турниром»

Североамериканский журналист Аарон Викерс полагает, что 16-летний российский нападающий является причиной, ради которой нужно смотреть мировое первенство.

«Если вы не обращаете никакого внимания на юниорский чемпионат мира, то вам следует начать это делать. И причина тому – Матвей Мичков. Этот ребёнок не выйдет на драфт НХЛ раньше 2023 года, но на этом ЮЧМ у него уже 9 голов в 4 матчах», — отмечает Викерс.

«Вы же знаете, что сборная России – это «Красная машина»

Главный тренер юниорской сборной Чехии Якуб Петр отреагировал на разгромное поражение в матче ЮЧМ-2021 со сборной России (1:11).

«Тяжело что-то говорить после такой игры. Я так много игр провёл с Россией – на юниорском, молодёжном уровне, на чемпионатах мира и кубке Глинки/Гретцки, турнирах Пяти наций. Вы же знаете, что это «Красная машина». До этого мы играли хорошо, все говорили, что чехи изменили свой стиль игры. Соперник был здорово готов, быстро забил в первом периоде, и после этого их не получалось остановить. Мне как тренеру было бы легко сказать, что дело во вратаре или защитниках, что наша система не сработала, что мои игроки сегодня были не в своей тарелке. Но как говорил и два дня назад, я стою за свою команду. Все знают, что турнир начинается через два дня, верю, что мы будем готовы к четвертьфиналу.

Мы, скорее всего, попадём на Канаду? Наш штаб смотрит все матчи, анализирует. Мы должны играть организованно, показывать свой хоккей в обороне и атаке. Что нас отличает от топ-сборных — в выходах с численным преимуществом у них получается забить. Это вопрос, который нам надо решить в ближайшие дни. Канада, Россия, США, Финляндия, Швеция — очень мастеровитые команды. Мы постараемся придерживаться своей системы игры, она работает, но надо забивать моменты, которые приносит эта система. Верю, что мы можем пройти четвертьфинал, но мы знаем силу сборной Канады. Знаю, что останемся здесь до конца турнира. Имею в виду, останемся на льду, а не в отеле.

Нам нечего терять. Говорил ребятам в перерывах, в коммерческих паузах, что четвертьфинал начинается сейчас. Надо было послать им сигнал, чтобы они собралась как единая команда. Завтра у меня будет тяжёлая работа. Я верил, что с нашей системой мы могли бы весь групповой раунд пройти успешно. Возможно, моя ошибка в том, что сегодня надо было сыграть с упором на оборону. Но мне нравится такой стиль с большим объёмом катания. Верю, что будем готовы. Мы приехали сюда, чтобы показать стране, что можем играть в хоккей. Даже в тяжёлые времена, после такого тяжёлого поражения, я всё равно верю в ребят. Будем придерживаться этой игры даже с Канадой. Верю, что в конце турнира станем самой счастливой командой», — сказал наставник чешской команды.