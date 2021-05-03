«Кусались мы громче, чем гавкали». Как канадцы сцепились с Россией на раскатке на ЮЧМ

Юниорский чемпионат мира – 2012 для сборной России получился неудачным. Команда, которая годом ранее взяла бронзу, обыграв в утешительном финале Канаду, где блистали Василевский, Кучеров, Григоренко, на сей раз обладала менее ярким составом, не смогла показать должный уровень борьбы и уехала с турнира ни с чем.

Первый звоночек прозвенел уже во втором матче группового этапа. Без труда справившись в стартовой встрече с Латвией, Россия не смогла ничего противопоставить команде Германии. Решили обыграть соперников на одном коньке, не показали должного настроя и командной игры, а немцы действовали крайне дисциплинированно, стояли стеной у своих ворот и зарубились не на шутку – несмотря на серьёзное преимущество России по броскам (42-29), воспользовались своими моментами, трижды реализовали большинство и победили.

Звоночек не был услышан – в следующем матче Россия разгромила Швейцарию и обеспечила себе выход в четвертьфинал, а поражение от Швеции на следующий день тренер Андрей Парфёнов списал на неутихшие эмоции и усталость.

В четвертьфинале России выпало сыграть с Канадой – противостояние, гарантирующее нереальный накал на любом уровне. «Вывеска Россия – Канада сама по себе значит очень много. Канадцам, наверное, всё равно с кем и на какой стадии турнира играть, но, уверен, что Россия для них – как красная тряпка для быка. Делаем всё, чтобы снять излишнее напряжение. Основная наша задача сделать так, чтобы эмоции не переросли в неоправданные удаления», — рассуждал перед матчем главный тренер россиян Андрей Парфёнов.

Эмоции закипели уже на раскатке, вот как это описывалось на официальном сайте ИИХФ: «Противостояние проступило ещё до начала игры, когда обе команды начали перепалку на центре площадки во время раскатки. Тренерам команд пришлось осадить своих подопечных».

Очевидно, канадцы взяли эмоции под контроль, а наши выплеснулись и не смогли собраться, по крайней мере, на первый период. Преимущество «кленовых листьев» было колоссальным – наши с трудом выводили шайбу из своей зоны, а если и доезжали до канадских ворот, то конструктива в атаке не показывали, ограничиваясь несложными бросками.

К перерыву канадцы вели 2:0, но во втором периоде россияне ощутимо прибавили и побежали отыгрываться, разя молниеносными атаками. Впрочем, коллективной игры всё равно было не так много, а индивидуальные действия увенчались успехом только у Алексея Филиппова, забросившего после эффектного сольного прохода. Атаки продолжались, казалось, россияне вот-вот сравняют счёт, но под занавес двадцатиминутки Кёрби Райкел остудил этот пыл, забросив третью шайбу в ворота Василевского.

«Никто не верит, но я забил тогда финнам». Уникальный гол русского вратаря Худобина на ЮЧМ Его почти никто не помнит. Это был первый вратарский гол в истории крупных международных турниров под эгидой ИИХФ.

Фактически, на этом матч была закончен – в третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, но Канада обрубала на корню все порывы России на камбэк и в концовке мастерски «сушила» игру.

«Проблемы в первом периоде были связаны с вывеской матча. У нас в составе были игроки, которые не имеют большого опыта игры за сборную, поэтому мы предупреждали, что нужно быть внимательными, полностью сконцентрированными. Я думаю, эта перенастроенность и этот конфликт, который пытался возникнуть на раскатке, зажёг ребят, и у них появилась нервозность», — говорил после матча Парфёнов.

«Да, мы с ними поболтали на раскатке. К счастью для нас, кусались мы громче, чем гавкали. Все в команде правильно среагировали и подкрепили свои слова действиями», — пошутил защитник канадцев Дарнелл Нурс.

Россия довольствовалась тем, что в матче за 5 место вернула должок Германии, ну а следующих медалей нам пришлось ждать ещё пять лет.