Наши побьются за выход в полуфинал ЮЧМ! Россия – Беларусь. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча между сборными России и Беларуси на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная переехала в город Плейно в Техасе, на арену «Чилдренс Хелс Стар-центр», куда пускают болельщиков. Белорусы отыграли на этой арене весь групповой этап.
Пока есть время, предлагаем вам ознакомиться с интересным историческим текстом.
«Мы всегда работаем по плану, это касается тренерского штаба и особенно нашей программы по ОФП. Все очень серьёзно поработали в Новогорске, хорошо подготовили команду. Отмечу коллективный труд и личный вклад каждого. Чехи обыграны с крупным счётом, наши ребята молодцы. Групповой этап пройден, теперь начинается самое важное. Необходимо вывести команду на пик формы к решающим матчам. Впереди плей-офф, работа не прекращается ни на минуту, а пока хочу всех поздравить с уверенной победой и поблагодарить за поддержку. Итоги будем подводить позже. Повторюсь, все мысли о плей-офф», – говорил после матча с чехами первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
Стартовое вбрасывание матча Россия – Беларусь запланировано на 20:30 мск. После разгромной победы над Чехией (11:1) тренерский штаб Альберта Лещёва наверняка сделает всё, чтобы команда не расслабилась и выиграла четвертьфинальный матч, ведь иначе придётся покинуть турнир. Напомним, что хет-триком в игре с чехами отметился форвард россиян Матчей Мичков. Ждём от Матвея такой же скорострельности и в следующих играх!
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