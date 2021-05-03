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Россия – Беларусь: прямая онлайн-трансляция 3 мая, юниорский чемпионат мира по хоккею — 2021

Россия – Беларусь: прямая онлайн-трансляция 3 мая
Андрей Гуров Павел Панышев
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Наши побьются за выход в полуфинал ЮЧМ! Россия – Беларусь. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры – в нашей трансляции.
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча между сборными России и Беларуси на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная переехала в город Плейно в Техасе, на арену «Чилдренс Хелс Стар-центр», куда пускают болельщиков. Белорусы отыграли на этой арене весь групповой этап.

Календарь матчей плей-офф ЮЧМ-2021
Турнирная сетка плей-офф ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 мая 2021, понедельник. 20:30 МСК
Россия U18
Не начался
Беларусь U18
Live Павел Панышев

Пока есть время, предлагаем вам ознакомиться с интересным историческим текстом.

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13:05 Павел Панышев

«Мы всегда работаем по плану, это касается тренерского штаба и особенно нашей программы по ОФП. Все очень серьёзно поработали в Новогорске, хорошо подготовили команду. Отмечу коллективный труд и личный вклад каждого. Чехи обыграны с крупным счётом, наши ребята молодцы. Групповой этап пройден, теперь начинается самое важное. Необходимо вывести команду на пик формы к решающим матчам. Впереди плей-офф, работа не прекращается ни на минуту, а пока хочу всех поздравить с уверенной победой и поблагодарить за поддержку. Итоги будем подводить позже. Повторюсь, все мысли о плей-офф», – говорил после матча с чехами первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

13:04 Павел Панышев

Стартовое вбрасывание матча Россия – Беларусь запланировано на 20:30 мск. После разгромной победы над Чехией (11:1) тренерский штаб Альберта Лещёва наверняка сделает всё, чтобы команда не расслабилась и выиграла четвертьфинальный матч, ведь иначе придётся покинуть турнир. Напомним, что хет-триком в игре с чехами отметился форвард россиян Матчей Мичков. Ждём от Матвея такой же скорострельности и в следующих играх!

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