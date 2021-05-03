Хоккейный праздник в Сочи. Ночная лига закроет юбилейный сезон ярким фестивалем

Майские праздники — это не только природа и шашлыки, но и хоккей, причём в южной столице России. С 3 по 16 мая Сочи примет финальный этап X Всероссийского турнира среди любительских команд — Фестиваль хоккея.



Ночная хоккейная лига в этом году отмечает десятилетний юбилей. Она была создана по инициативе Владимира Путина и легендарных игроков прошлого, но за это время стала по-настоящему народным проектом. Цифры этого сезона поражают воображение: 70 регионов, более 300 населённых пунктов, 970 команд и 19 тысяч человек играют в хоккей под эгидой нашей российской НХЛ.

«Юбилейный сезон подтвердил, что Ночная хоккейная лига — это один из самых динамично развивающихся и масштабных спортивных проектов в стране. Несмотря на ограничения, лига движется вперёд, открывая на хоккейной карте России новые регионы и команды. Ночная лига даёт каждому возможность войти в огромную хоккейную команду России. И неважно, на каком уровне вы играете, каждый становится членом семьи, попадает в круг единомышленников. Хоккей дарит невероятный спектр эмоций, которые невозможно ни с чем сравнить. Уверен, каждый из участников финального этапа в Сочи сможет их прожить на пути к успеху», — отметил президент «Норникеля» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

Медики против космонавтов

Этот сезон стартовал в сентябре матчами в Москве, а уже в ноябре Ночная лига провела масштабный Марафон, посвящённый началу турнира. В его рамках состоялся матч сборной лиги и команды «Доктора» в поддержку акции «Спасибо врачам». А на грядущем сочинском Фестивале сыграет команда «Эскулапы» из Тюмени. Она состоит из врачей разных клиник, среди которых есть нейрохирурги, травматологи, кардиологи и другие специалисты.

Фото: nhliga.org

Одним из соперников «эскулапов» по дивизиону «Кубок Созвездий» будет команда «Наши», составленная из представителей космической отрасли. Кстати, именно так называлась созданная в 1960-е годы команда отряда космонавтов, за которую выступал и Юрий Гагарин. Несколько лет назад команда была возрождена при активном участии члена Совета Легенд Ночной Лиги олимпийского чемпиона Виктора Шалимова.



«Фестиваль юбилейного сезона состоится в год важных для нашей страны событий: 60-летия первого полёта человека в космос и 75-летия отечественного хоккея. Мы гордимся успехами и победами как на льду, так и на просторах космоса, поэтому в этом году гала-матч Ночной лиги будет посвящён этим знаменательным датам», — рассказал генеральный директор Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Легенды движут наш хоккей

Вообще роль легенд в развитии проекта и популяризации хоккея невозможно переоценить. Только этой весной мастер-классы и встречи с любителями хоккея провели Василий Первухин, Игорь Болдин и Александр Голиков — в Москве, Владимир Мышкин и Ирек Гимаев — в Чебоксарах, Сергей Шепелев — в Твери, Евгений Давыдов — в Улан-Удэ, а Вячеслав Буцаев — в Кемерово.

Фото: nhliga.org

Четвёртый благотворительный матч с участием Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова, Валерия Каменского, Александра Могильного и других легенд с лучшими игроками Ночной лиги из Заполярья совсем недавно прошёл в Норильске.



Фестиваль в Сочи тоже не останется без встречи команд легенд и сборной НХЛ. Традиционная игра состоится 10 мая.

Триумфатор построит арену в своём регионе

Сочинский майский праздник хоккея начнётся с «Кубка Чемпионов». В нём сыграют победители дивизиона «Любитель 40+» разных лет: «Центурион» (Челябинск), «Казанские Драконы» (Казань), «Авто» (Екатеринбург), «Невский Легион» (Санкт-Петербург), «Сталкер» (Москва), «Флагман» (Всеволожск, Ленинградская область) и «СКОН-Урал» (Екатеринбург).

В юбилейном сезоне фестиваль также сохранил свои традиционные турниры. Например, «Лига Чемпионов» и «Лига Будущих Чемпионов» для категории «Любитель 40+». Здесь сыграют 60 победителей и призёров региональных турниров из Башкортостана, Рязанской, Омской и Псковской областей. Победитель получит шикарный приз — грант от министерства спорта на 100 миллионов рублей для строительства ледовой арены.



Хоккеистов в категории старше 18 лет ждут сражения в «Лиге Мечты» и Лиге Надежды». «Кубок Созвездий» будет разыгран между друзьями и партнёрами Ночной лиги, а финал женского любительского турнира пройдёт в дивизионе «Амазонки».