Беларусь напугала Россию, чуть не отыгравшись с 0:3! Но в полуфинал ЮЧМ идут наши парни

Юниорская сборная России по хоккею на чемпионате мира в Техасе завершила групповой этап на яркой ноте, не оставив камня на камне от чехов.

Голевая феерия России на ЮЧМ! Разгромили чехов (11 голов!), избежав матча с Канадой в 1/4 Сборная России установила рекорд в истории личных встреч с Чехией. 16-летний Мичков сделал хет-трик и единолично возглавил гонку снайперов.

В предварительном раунде подопечные Альберта Лещёва всего одержали три победы (над США, Германией и Чехией), но обидное поражение от финнов не позволило нашей команде занять первое место. Со второй позиции Россия вышла в четвертьфинале на Беларусь. Команда из братского государства здорово провела свой групповой этап, уверенно переиграла Латвию и Швейцарию, дала достойный бой Канаде, а вчистую уступила только шведам. Кроме того, белорусский форвард Данила Климович сумел навязать борьбу Матвею Мичкову в споре снайперов турнира, а защитник Дмитрий Кузьмин отличился лакросс-голом. Симпатичный, сыгранный коллектив с яркими индивидуальностями в составе — вот что представляет собой сборная Беларуси на ЮЧМ.

Впрочем, Россия, конечно, была фаворитом матча. И хоть начали игру наши парни достаточно осторожно, смогли быстро открыть счёт. На 5-й минуте Мичков блеснул мастерством, накрутил за воротами Тихона Чайки защитника, вылез на пятак, откуда протолкнул шайбу за линию.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Наши юниоры понеслись забивать ещё, но белорусы довольно быстро отодвинули игру от своих ворот и заставили Сергея Иванова поработать. Несколько моментов вполне могли вырасти в гол, но всё было тщетно. Более того, один из силовых слаломов Германа Яваша привёл к удалению перестаравшегося форварда. Вскоре сфолил ещё и Максим Сущинский, и в двойном большинстве подопечные Лещёва удвоили результат: Коромыслов отдал передачу в правый круг вбрасывания, откуда неотразимо выстрелил Юров. 2:0, в первом периоде у России всё сложилось удачно.

Равно как и в начале второго отрезка. Наши хоккеисты устроили хороший штурм ворот Чайки, провели несколько смен в чужой зоне и вскоре забили третий гол. Свечков выиграл вбрасывание, Юров поднял шайбу на синюю линию, откуда здорово приложился защитник Артём Дуда. 3:0!

Тут же россияне, пользуясь дальней лавкой, провели несколько классных атак, но белорусы вновь, как и в первом периоде, смогли успокоить игру и перейти к своему нападению. И в этот раз у Беларуси всё получилось здорово! На 28-й минуте позиционка подопечных Дмитрия Шульги закончилась классной комбинацией на пятачке, которую результативно завершил Илья Морозов.

А ещё через четыре минуты шикарный момент создал белорусский нападающий Иван Аношко. Он выиграл вбрасывание в нашей зоне вперёд, чем дезориентировал всю оборону России, и тут же нашёл пасом неприкрытого Фёдора Николаеню. Тот броском с усов не пощадил Иванова. 3:2, в воздухе запахло камбэком!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Беларусь прочувствовала момент очень хорошо и в следующих сменах устроила настоящую головомойку номинальным хозяевам. Россия отбивалась панически, напрочь забыв про атаку, а белорусы обрушивали одну волну за другой на ворота Иванова. В нескольких эпизодах наши соперники выходили с шайбой на чистый лёд, и тогда лишь везение спасало подопечных Лещёва от третьего пропущенного гола. Наши юниоры выглядели медленными, разобранными и растерянными, невозможно было поверить, что ещё в начале периода эта команда уверенно выигрывала в три шайбы.

И всё-таки до перерыва России удалось сохранить победный счёт. Более того, наши ребята выдали хорошую концовку, в ходе которой упустили несколько шансов забить четвёртый гол. Но разница на табло осталась минимальной, а третий отрезок обещал получиться интригующим.

Белорусы начали активно, заработали большинство, но при реализации лишнего сыграли уж очень беззубо, за что вскоре их наказал Иван Мирошниченко. Форвард «Омских ястребов» убежал к владениям Чайки, бросил, первым же успел на добивание и отпраздновал взятие ворот. Очень нужный гол для сборной России.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

А через две минуты окончательно успокоил российских болельщиков Всеволод Гайдамак — ещё один форвард «Омских ястребов». Он подловил белорусского защитника на ужасной передаче через свой пятачок, перехватил шайбу и легко переиграл Чайку. 5:2 — другое дело!

На вторую подряд попытку камбэка Беларусь не хватило. Соперник россиян провёл ещё одно невыразительное большинство, и стало понятно, что в этой встрече подопечных Шульги может спасти только чудо.

Но чудо не случилось. Россия достаточно спокойно довела дело до победы и вышла в полуфинал ЮЧМ, где, вероятнее всего, сыграет с финнами — обидчиками из группового этапа.

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Но Беларусь в этой встрече заслужила только симпатии и уважение. Классная, по-спортивному дерзкая команда с яркими индивидуальностями, играющая в атакующий хоккей и способная всерьёз напугать (пусть и в отдельно взятом периоде) одного из главных фаворитов ЮЧМ.