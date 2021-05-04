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«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 3:6, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ — 2021

Уилсон подрался с Панариным и Бучневичем
Лев Лукин
Русские подрались с Томом Уилсоном! Он ударил лежачего Бучневича и швырнул на лёд Панарина
Хлебушек даже не смог продолжить игру, а «Вашингтон», опять потерявший Овечкина, после потасовки перевернул ход встречи.
Хоккей / НХЛ 0
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Перед матчем «Вашингтона» и «Рейнджерс» «русская банда» «столичных» должна была, наконец, воссоединиться. Александр Овечкин, пропустивший четыре матча из-за травмы, был готов выйти на лёд и вернуться к своему великому делу — погоне за рекордом Гретцки.

Но реальность оказалась разочаровывающей. Во-первых, возвращение Овечкина увидел только один одноклубник-соотечественник — Дмитрий Орлов. А Евгений Кузнецов с Ильёй Самсоновым умудрились опоздать на командной собрание, за что были отстранены от матча! Для голкипера, кстати, это далеко не первое дисциплинарное нарушение за карьеру в «Вашингтоне» — такими темпами Самсонов никогда не станет в «Кэпиталз» вратарём №1.

Во-вторых, сам Овечкин провёл на льду лишь одну смену — 39 секунд. За это время Александр сделал две попытки ускорения, затем на прямых ногах медленно вернулся на скамейку и больше уже не выходил. Очевидно, это те самые проблемы с бедром, которые преследуют Ови весь сезон. Сегодня стало понятно, что отделаться несколькими днями отдыха от нагрузок у Александра не получится. Неужели потребуется серьёзное врачебное вмешательство? Впрочем, после матча Питер Лавиолетт отметил, что Овечкин просто решил не рисковать.

Много событий вокруг матча, но и сама игра получилась шикарной. В первом периоде «Вашингтон» повёл 2:0, когда Ник Дауд и Конор Шири отличились с интервалом в 92 секунды. Отыгрались «Рейнджерс» усилиями Мики Зибанеджада, оформившего дубль на рубеже периодов. Первый гол для шведа сделали Бучневич с Панариным — оцените, как сыграл Хлебушек на синей линии!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Артемий принял живое участие и во втором голе Зибанеджада, оформив ассистентский дубль, а вот третье взятие ворот Витека Ванечека, завершившее рывок «Рейнджерс», состоялось без россиян. Но это не помешает нам отметить, насколько шикарный гол организовали Лафренье и Какко! Два главных проспекта «синерубашечников» убежали «2 в 1» и просто издевательски разложили опытнейшего Хару и чешского голкипера «столичных».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Рейнджерс» на домашнем льду перевернули игру, всё шло по плану. А затем случился главный эпизод игры, оказавший влияние и на результат тоже. На 28-й минуте на пятачке «Вашингтона» случилась заварушка, в ходе которой во всей красе проявил себя главный боец и провокатор «Кэпиталз» Том Уилсон. В этот раз американец буквально напал на русских ребят из «Рейнджерс». Собственно, потасовка и началась после того, как Уилсон уложил головой вниз Бучневича, а затем ударил под дых уже лежачего Павла. За партнёра вступился Райан Строум, но могучий Уилсон быстро оказался в выигрышной позиции, и тогда ему на спину уже запрыгнул миниатюрный Панарин!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Церемониться с одним из самых дорогих хоккеистов НХЛ Уилсон не стал. Том нанёс несколько ударов Панарину, а также буквально швырнул Артемия на лёд вниз головой! Повезло, что тот не получил тяжёлую травму. Впрочем, продолжить игру после такой дуэли Хлебушек тоже не смог.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Хагелин, Хэтэуэй) – 14:12' (5x5)   0:2 Шири (Раффль, Уилсон) – 15:44' (5x5)   1:2 Зибанеджад (Панарин, Бучневич) – 18:00' (5x5)   2:2 Зибанеджад (Строум, Панарин) – 22:30' (5x4)   3:2 Какко (Лафренье, Руни) – 24:35' (5x5)   3:3 Хэтэуэй (Дауд) – 38:30' (5x5)   3:4 Спронг – 44:37' (5x5)   3:5 Бекстрём (Раффль, Дженсен) – 51:41' (5x5)   3:6 Уилсон (Карлсон) – 58:34' (en)

За свою грязь Уилсон получил только двойной малый плюс десятиминутный дисциплинарный штраф. Американец вернулся в игру, а его шайба в пустые ворота «Рейнджерс» на 59-й минуте выглядела издевательски.

Да, «столичные» после той драки сумели перевернуть игру в свою пользу. Под занавес второго периода Гарнет Хэтэуэй сравнял счёт (3:3), а на 45-й минуте Даниэль Спронг забил победный гол. Ужасную ошибку в этом эпизоде допустил защитник Брендан Смит.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Гол Бэкстрёма окончательно добил деморализованных «рейнджеров», а Уилсон установил окончательный счёт. «Вашингтон» одержал очередную победу и вернулся на первое место Восточного дивизиона. А парни с Бродвея уже потихоньку готовятся к вызову в национальные сборные на чемпионат мира.

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