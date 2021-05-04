Русские подрались с Томом Уилсоном! Он ударил лежачего Бучневича и швырнул на лёд Панарина

Перед матчем «Вашингтона» и «Рейнджерс» «русская банда» «столичных» должна была, наконец, воссоединиться. Александр Овечкин, пропустивший четыре матча из-за травмы, был готов выйти на лёд и вернуться к своему великому делу — погоне за рекордом Гретцки.



Но реальность оказалась разочаровывающей. Во-первых, возвращение Овечкина увидел только один одноклубник-соотечественник — Дмитрий Орлов. А Евгений Кузнецов с Ильёй Самсоновым умудрились опоздать на командной собрание, за что были отстранены от матча! Для голкипера, кстати, это далеко не первое дисциплинарное нарушение за карьеру в «Вашингтоне» — такими темпами Самсонов никогда не станет в «Кэпиталз» вратарём №1.

Во-вторых, сам Овечкин провёл на льду лишь одну смену — 39 секунд. За это время Александр сделал две попытки ускорения, затем на прямых ногах медленно вернулся на скамейку и больше уже не выходил. Очевидно, это те самые проблемы с бедром, которые преследуют Ови весь сезон. Сегодня стало понятно, что отделаться несколькими днями отдыха от нагрузок у Александра не получится. Неужели потребуется серьёзное врачебное вмешательство? Впрочем, после матча Питер Лавиолетт отметил, что Овечкин просто решил не рисковать.



Много событий вокруг матча, но и сама игра получилась шикарной. В первом периоде «Вашингтон» повёл 2:0, когда Ник Дауд и Конор Шири отличились с интервалом в 92 секунды. Отыгрались «Рейнджерс» усилиями Мики Зибанеджада, оформившего дубль на рубеже периодов. Первый гол для шведа сделали Бучневич с Панариным — оцените, как сыграл Хлебушек на синей линии!

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Артемий принял живое участие и во втором голе Зибанеджада, оформив ассистентский дубль, а вот третье взятие ворот Витека Ванечека, завершившее рывок «Рейнджерс», состоялось без россиян. Но это не помешает нам отметить, насколько шикарный гол организовали Лафренье и Какко! Два главных проспекта «синерубашечников» убежали «2 в 1» и просто издевательски разложили опытнейшего Хару и чешского голкипера «столичных».

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«Рейнджерс» на домашнем льду перевернули игру, всё шло по плану. А затем случился главный эпизод игры, оказавший влияние и на результат тоже. На 28-й минуте на пятачке «Вашингтона» случилась заварушка, в ходе которой во всей красе проявил себя главный боец и провокатор «Кэпиталз» Том Уилсон. В этот раз американец буквально напал на русских ребят из «Рейнджерс». Собственно, потасовка и началась после того, как Уилсон уложил головой вниз Бучневича, а затем ударил под дых уже лежачего Павла. За партнёра вступился Райан Строум, но могучий Уилсон быстро оказался в выигрышной позиции, и тогда ему на спину уже запрыгнул миниатюрный Панарин!

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Церемониться с одним из самых дорогих хоккеистов НХЛ Уилсон не стал. Том нанёс несколько ударов Панарину, а также буквально швырнул Артемия на лёд вниз головой! Повезло, что тот не получил тяжёлую травму. Впрочем, продолжить игру после такой дуэли Хлебушек тоже не смог.

За свою грязь Уилсон получил только двойной малый плюс десятиминутный дисциплинарный штраф. Американец вернулся в игру, а его шайба в пустые ворота «Рейнджерс» на 59-й минуте выглядела издевательски.



Да, «столичные» после той драки сумели перевернуть игру в свою пользу. Под занавес второго периода Гарнет Хэтэуэй сравнял счёт (3:3), а на 45-й минуте Даниэль Спронг забил победный гол. Ужасную ошибку в этом эпизоде допустил защитник Брендан Смит.

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Гол Бэкстрёма окончательно добил деморализованных «рейнджеров», а Уилсон установил окончательный счёт. «Вашингтон» одержал очередную победу и вернулся на первое место Восточного дивизиона. А парни с Бродвея уже потихоньку готовятся к вызову в национальные сборные на чемпионат мира.