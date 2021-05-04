Кирилл опять спас «дикарей» от поражения и мило отреагировал на решающий гол.

Капризов радовался, как ребёнок! Сравнял в концовке, а потом «Миннесота» вырвала победу

После трёх подряд матчей с «Сент-Луисом» «Миннесоте» Кирилла Капризова предстояло встретиться на домашней арене с «Вегасом» — лучшей командой Западного дивизиона. Главный претендент на «Колдер Трофи» по-прежнему является абсолютным лидером «дикарей», Капризов в великолепной форме и совсем недавно он спас свою команду от поражения в основное время, классно забив с разворота на последней минуте игры.

«Есть сомнения? Доверяйте Капризову!» Кирилл спас «Миннесоту», шикарно забив с разворота На последней минуте основного времени! Но в овертайме «дикари» всё равно проиграли.

Оказалось, что это были ещё цветочки, и во встрече с «золотыми рыцарями» «Миннесоту» ожидает куда более яркое спасение с участием Кирилла!



Впрочем, скучать зрителям в Сент-Поле не приходилось и до итоговой развязки. Так, уже в первом периоде команды на двоих забросили пять шайб. «Уайлд» быстро вышли вперёд, через три минуты уже уступали, вскоре сравняли счёт, но последнее слово в игровом отрезке осталось за форвардом «Вегаса» Алексом Таком.

С тех пор «Миннесота» постоянно находилась в положении догоняющих. После гола Стоуна минимальный разрыв в счёте восстановил Бонино. При игре в большинстве Капризов отдал из-за ворот пас под бросок Сперджену, тот мощно зарядил и попал в спину форварду.

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Но ещё во втором периоде Маршессо восстановил разрыв в две шайбы для «Вегаса». Ровно половину третьего отрезка ничего не намекало на возможный камбэк для хозяев льда, но затем отличился Кевин Фиала. При счёте 4:5 команды доигрались до предпоследней минуты, «Миннесота» сняла вратаря, на лёд, разумеется, вышел Капризов, и… Хоккеисты «Вегаса» ошиблись при выходе из зоны, Фиала перехватил шайбу, бросил по воротам, Ленер отбил, но Долларовый Кирилл уже поджидал свой шанс на пятачке!

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Есть 24-й гол Капризова, который снова спас «Миннесоту» от проигрыша в основное время! Но это было ещё не всё в исполнении «дикарей». Через полминуты после шайбы Кирилла они на кураже развязали позиционную атаку, завершившуюся выстрелом Юнаса Бродина от синей линии. Ленер не видел ничего, а шайба нашла путь в ворота!

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И посмотрите только, как радовался этому голу на скамейке запасных Капризов! Искренне, как ребёнок, с милой обезоруживающей улыбкой.

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У «Вегаса» было ещё больше минуты, чтобы отыграться, но этот матч, где победу пришлось вырывать, «Миннесота» уже не отдала. «Уайлд», между прочим, уже в пятый раз подряд в этом сезоне обыграли лидера своего дивизиона и подобрались к нему в таблице на расстояние четырёх очков.