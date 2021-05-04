Травма испортит сезон Овечкину? Он снова не смог закончить матч, сыграв всего 39 секунд

В матче «Вашингтона» против «Нью-Йорк Рейнджерс» должно было состояться возвращение Александра Овечкина. Форвард «Кэпиталз» пропустил последние 4 игры из-за травмы нижней части тела, полученной в игре с «Айлендерс» 23 апреля. В конце последней смены он едва мог опираться на правую ногу. Единственный раз, когда россиянин вылетал из строя на такой долгий срок, случился в 2009 году. Тогда Александр Великий отсутствовал в течение 6 матчей.

Перед началом встречи Овечкин выглядел уверенным и абсолютно здоровым и, как обычно, заводил команду на игру в подтрибунном помещении. Казалось, что всё самое страшное уже позади.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Однако возвращение получилось недолгим. Проведя на льду всего одну смену длиною в 39 секунд, капитан «столичных» кое-как доехал до скамейки, а потом и вовсе отправился в раздевалку, откуда больше не появлялся.

Скорее всего, решение выпустить Александра на лёд было поспешным. Травма бедра, полученная в матче с «Айлендерс», дала о себе знать. А поскольку вероятность рецидива при такой травме очень высока, что негативно бы сказалось как на сезоне «Кэпиталз», так и на дальнейшей карьере Овечкина, абсолютно логичным выглядело решение снять россиянина с игры.

«В первую смену он не чувствовал себя комфортно, поэтому мы решили не форсировать события и не рисковать», — заявил после матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. Вполне возможен вариант, при котором мы не увидим Александра в деле до начала плей-офф.

Помимо Овечкина, «Кэпиталз» на неопределённый срок потеряли двух других россиян – Илью Самсонова и Евгения Кузнецова. Оба игрока опоздали на командное собрание перед игрой с «Рейнджерс» и пропустили матч по решению тренера. «Есть правила, есть границы и есть установленные ожидания, которым необходимо соответствовать», — Лавиолетт, отвечая на вопрос о провинившихся, был лаконичен. Несмотря на всю строгость заявления, сомнительно, что перед грядущим розыгрышем Кубка Стэнли игроки надолго останутся вне заявки.