«Вашингтон» может начать плей-офф без одного из лучших форвардов. Уилсону не должна сойти с рук очередная грязная выходка.

Подлый поступок Уилсона. Он дрался с Панариным по-девчачьи, чуть не выдрав ему волосы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (3:6). Это поражение фактически подвело черту под выступлением «синерубашечников» в нынешнем чемпионате. После этой неудачи «рейнджеры» потеряли даже математические шансы на попадание в плей-офф. В свою очередь «Вашингтон» давным-давно гарантировал себе продолжение борьбы за Кубок Стэнли, вот только начинать игру в плей-офф «столичным», скорее всего, придётся без одного из лучших форвардов команды Тома Уилсона.

27-летний форвард занимает пятое место в гонке бомбардиров «Кэпиталз», забросив 13 шайб и сделав 19 результативных передач в 43 матчах. На счету канадского нападающего было бы ещё больше очков, если бы ему не пришлось отбывать семиматчевую дисквалификацию за грязный силовой приём против защитника «Бостона» Брэндона Карло. В начале марта Том отправил хоккеиста «мишек» в больницу, а департамент по безопасности игроков наказал Уилсона за толчок на борт, мотивировав своё решение тем, что Карло находился в уязвимой позиции, а контакт с его головой был прямым и значительным.

Также было особо отмечено наличие в послужном списке Уилсона других дисквалификаций и штрафов. Тогда за Уилсона заступался капитан столичных Александр Овечкин, а сам канадец говорил правильные и красивые слова про «необходимость делать выводы из сложившейся ситуации» и про то, что нужно «лучше контролировать себя в будущем».

Уилсон — о семиматчевой дисквалификации: должен лучше контролировать себя в будущем

Сегодня можно констатировать, что самоконтроля Уилсону хватило меньше чем на два месяца. В середине второго периода матча с «Рейнджерс» Том в очередной раз проявил себя в нехоккейной ипостаси. При счёте 3:2 «синерубашечники» разыгрывали большинство – шайба была доведена на пятак, где находился Павел Бучневич. Российский форвард в противоборстве с защитником «Вашингтона» Тревором ван Римсдайком не смог замкнуть штангу – и момент был заигран. Так казалось всем, кроме Уилсона. Канадский форвард совершил первый из серии неадекватных поступков, ударив лежащего на льду Бучневича по спине.

На помощь соотечественнику бросился Артемий Панарин, но его бойцовские навыки нельзя сравнить с умениями Уилсона. Канадец быстро расправился с Артемием, применив удивительную для тафгая НХЛ тактику ведения боя. Том схватил Панарина за голову и опрокинул его на лёд, по-девчачьи едва не вырвав Артемию волосы. Сомнительное решение для человека, считающего себя крутым бойцом.

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Русские подрались с Томом Уилсоном! Он ударил лежачего Бучневича и швырнул на лёд Панарина Хлебушек даже не смог продолжить игру, а «Вашингтон», опять потерявший Овечкина, после потасовки перевернул ход встречи.

«Я думаю, что нужно больше уважать игру и игроков. Даже не знаю, что сказать. Это полное неуважение. И даже не знаю, почему я удивлён — это всё просто ужасно», — прокомментировал инцидент шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.

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По итогам инцидента Уилсон был наказан двойным малым и дисциплинарным штрафом. Отсидев 14 минут на скамейке штрафников, Том вернулся в игру и даже забил гол, поразив пустые ворота «Рейнджерс». Однако вряд ли поведение форварда останется незамеченным Департаментом НХЛ.

«Все всё видели. В игре есть черта, которую нельзя переступать, а это – полное неуважение к самой игре. Одна из звёзд лиги могла получить серьёзную травму. Все видели, что произошло. И знаете, с ним это случается далеко не первый раз. Это совершенно неоправданно», — заявил главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Для 29-летнего Панарина после этого эпизода матч был завершён, а зная, как лига относится к своим звёздам, можно не сомневаться, что уже ближайшим вечером Тому придётся ответить на звонок из офиса лиги. И учитывая всю персональную историю наказаний, вряд ли кто-то удивится, если Уилсон получит новую длительную дисквалификацию.

Панарин не смог продолжить матч после драки с Уилсоном

«Посмотрите на это и убедитесь, как близко НХЛ была к смерти на льду! Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. И заставьте его повторно получить право играть в НХЛ», — написал североамериканский журналист New York Post Ларри Брукс в «Твиттере».