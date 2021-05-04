Галиев — в «Динамо», Ткачёв — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ

1 мая в КХЛ официально открылось трансферное окно. Одни команды без устали объявляют об изменениях в своих составах, а другие ещё не приступали к активной деятельности.
Финалист Кубка Гагарина ЦСКА отметился обменом с «Трактором», в результате которого состав московского клуба пополнил голкипер Иван Федотов. Их армейские коллеги из Санкт-Петербурга попрощались с ветераном команды защитником Антоном Беловым и продлили контракт с финским центрфорвардом Йоонасом Кемппайненом.
Московское «Динамо» произвело смену главного тренера — Алексей Кудашов сменил в этой должности Владимира Крикунова. Золотой капитан бело-голубых первым делом отказался от ряда игроков, в том числе и от нападающего Дмитрия Кагарлицкого, отношения с которым у тренера не сложились ещё в период совместной работы в СКА. В качестве замены Кагарлицкому московский клуб приобрёл Станислава Галиева.
«Спартак», «Локомотив», «Витязь» и минское «Динамо» на данный момент осуществляли лишь трансферы на выход, а «Северсталь» и рижское «Динамо» произвели массовую закупку в иностранных чемпионатах.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
Запад
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|в. Федотов («Трактор»)
|СКА
|з. Белов, н. Ткачёв
|з. Кирсанов, н. Кемппайнен, н. Стрёмвалль
|«Йокерит»
|в. Калниньш, з. Лепистё, з. Пудас («Шеллефтео», Швеция), н. Регин («Амбри-Пиотта», Швейцария)
|в. Линдбек, з. Грант, з. Кивистё, н. Хянникяйнен, н. Иконен
|«Динамо» М
|гт. Кудашов, ст. Вяч. Козлов («Куньлунь»), т. Скопинцев, т. Савченков («Витязь»), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Фёдоров («Спартак»), н. Петунин («Северсталь»)
|гт. Крикунов, ст. Бабенко, т. В. Воробьёв («Амур»), т. Скопинцев, т. Еремеев, в. Гарипов («Трактор»), в. Жеренко (Финляндия), з. Хиетанен, з. Григорьев, н. Кагарлицкий, н. Кучерявенко, н. Пяаярви, н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Брюквин («Авангард»), н. А. Алексеев
|в. Ерёменко, з. Бойков, з. Е. Зайцев, з. Волков, з. Гофман, з. Прибыльский, н. Брызгалов, н. О. Зайцев, н. Ефремов, н. Кулёмин, н. Линдберг
|«Спартак»
|в. Красиков, н. Квартальнов (оба — ХК «Сочи»), н. Ковальчук, н. Хохлачёв (оба — «Авангард»), з. Евенко, н. Авцин (оба — «Трактор»), н. Кугрышев, н. Солодухин (оба — «Салават Юлаев»)
|в. Гудачек, в. Беспалов, з. Кутейкин, з. Гришин, н. Радил, н. Ганзл, н. Зубов, з. Кулик («Трактор»), н. Лехтеря, н. Бакош (ХК «Сочи»), н. Никонцев («Металлург» Мг), н. Аркалов, н. Торченюк, н. Фёдоров («Динамо» М), н. Чернов, н. Юньков, н. Медведев, н. Кляузов, н. Львутин, н. Мишаков, н. Александров, н. Селин, з. Зубарев, з. Юсе
|«Локомотив»
|н. Заар («Рёгле», Швеция)
|в. Коновалов («Эдмонтон»), з. Охтамаа, з. Савченко, з. Ковалёв, н. Ткачёв, н. Пулккинен («Трактор»), н. Романов, н. Ландер (Швейцария)
|з. Осипов, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Коршков, н. Аверин, н. Д. Алексеев, н. Никулин
|«Витязь»
|гт. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, т. Селивёрстов («Автомобилист»), з. Хультстрём («Металлург» Мг), з. Катичев, з. Ержабек, н. Даугавиньш, н. Артюхин, н. Дэнфорт («Коламбус», НХЛ), н. Теденбю
|в. Тодыков, в. Дорожко, з. Бородкин, з. Паутов, н. Бардаков, н. Смолин, н. Гончаров
|«Торпедо»
|в. Мурыгин, з. Микулович («Буран», ВХЛ) з. Турбин («Амур»), н. Гривик («Лександ», Швеция), н. Тянулин («Крефельд», Германия), н. Бабенко («Рубин», ВХЛ)
|з. Уайдман, н. Жафяров
|з. Марин, з. Мишарин, н. Веряев, н. Шенфельд, н. Гончарук, н. Дробин
|ХК «Сочи»
|з. Дьяков («Юность», Беларусь), н. Вихарев («Северсталь»), н. Бакош («Спартак»), н. Баканов («Куньлунь»)
|в. Красиков («Спартак»), н. Карьялайнен («Динамо» Р), н. Шмелёв («Салават Юлаев»)
|гт. Ставровский, в. Третьяк, з. Ю. Александров, н. Точицкий
|«Северсталь»
|з. Петрищев («Салават Юлаев»), з. Стенквист («Эссят», Финляндия), з. Пресс («Лукко», Финляндия), н. Рооба («ЮР», Финляндия), н. Рассказов («Амур»)
|з. Провольнев («Аризона», НХЛ), з. Виттасмяки, з. Лалонд, з. Адамчук («Ак Барс»), н. Гареев, н. Вихарев (ХК «Сочи»), н. Берглунд, н. Абдул, н. Капустин («Трактор»), н. Рыбалкин, н. Петунин («Динамо» М)
|гт. Разин, в. Шугаев, в. Подъяпольский, н. Кодола, н. Гераськин, н. Лишка
|«Динамо» Р
|гт. С. Зубов, т. Ореховский («Сибирь»), т. Кулибаба, т. Лусиньш, в. Маховски («Спарта», Чехия), в. Матссон («Фрёлунда», Швеция), н. Карьялайнен (ХК «Сочи»), н. Веннстрём («Эссят», Финляндия)
|гт. Скудра
|з. Зиле, з. Сотниекс, н. Дарзиньш, н. Елисеев, н. Берзиньш, н. Скворцов, н. Мамчицс
|«Динамо» Мн
|в. Рейдеборн («Ак Барс»)
|з. И. Соловьёв («Калгари», НХЛ), н. Спунер, н. Принс (оба — «Автомобилист»)
|гт. Вудкрофт, н. Варфоломеев, н. Демков, н. Горбунов, н. Усов, н. Алистров
Много всего интересного происходит и в Восточной конференции. Так, большая группа хоккеистов покинула «Ак Барс». В их числе легионеры, перебравшиеся в московское «Динамо» Педан и Галиев, а также уехавшие за океан Мифтахов и Марушев. Зато продлены контракты с главным тренером Дмитрием Квартальновым, а также воспитанником Петровым.
Большие изменения гряду в «Барысе», из которого уже два хоккеиста — Маклюков и Акользин — перебрались в магнитогорский «Металлург». «Авангард» уже объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Жарковым, но работы у генменеджера Волкова ещё много. Покинул команду звёздный форвард Илья Ковальчук, возвращается в «Сент-Луис» Костин, ждут в «Спартаке» Хохлачёва.
«Автомобилист» продлил контракт с защитником Трямкиным, а из главных потерь стоит отметить отъезд в Северную Америку нападающего Голышева. Из старых легионеров в Екатеринбурге остались только вратарь Коварж и нападающий Мэйсек.
Очень активен «Трактор», который уже успел подписать контракты с дорогостоящими нападающими Пулккиненом и Ткачёвым. А вот «Салават Юлаев» пока ограничился приглашением Тихонова из «Ак Барса» и продлением контрактов. В «Магнитке» у главного тренера Ильи Воробьёва сменятся помощники. Не будет в команде форварда Кулёмина и легионеров Хольма, Расмуссена и Нестрашила.
Восток
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|н. Порядин («Нефтехимик»)
|н. Кормье, н. Да Коста (оба — «Автомобилист»), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Динамо» М), н. Тихонов («Салават Юлаев»), в. Рейдеборн («Динамо» Мн), з. Викстранд («Ферьестад», Швеция), н. Доус, н. Песонен, н. Марушев («Вегас», НХЛ), в. Мифтахов («Тампа», НХЛ)
|гт. Квартальнов, н. Бурмистров, з. Лямкин, з. Хенкель, н. Зарипов, н. Петров
|«Барыс»
|в. Кудрявцев, з. Блэкер («Автомобилист»), з. Хетерингтон, з. Линтуниеми, з. Маклюков, н. Акользин (оба — «Металлург» Мг), н. Виделль («Юргорден», Швеция), н. Панюков
|н. Пархоменко, з. С. Данияр, н. Асетов, н. Петухов
|«Авангард»
|н. Жарков («Салават Юлаев»), н. Брюквин («Динамо» М)
|т. Шафранов (сборная России), н. Костин («Сент-Луис», НХЛ), н. Ковальчук, н. Хохлачёв (оба — «Спартак»), н. Потапов, н. Стась (оба — «Трактор»), н. Секач, н. Чинахов («Коламбус», НХЛ), в. Бобков
|з. Береглазов, н. Якупов, н. Грицюк, н. Дедунов, н. Яремчук
|«Автомобилист»
|т. Заварухин, з. Гуркин (оба — «Сибирь»), т. Селивёрстов («Витязь»), н. Кормье, н. Да Коста (оба — «Ак Барс»), н. Принс, н. Спунер (оба — «Динамо» Мн), з. Блэкер («Барыс»), в. Шикин («Куньлунь»)
|т. Перн, т. Шалдыбин, н. Литовченко (оба — «Сибирь»), з. Дженовей, з. Хольцер, н. Холланд, н. Секстон, н. Голышев («Айлендерс», НХЛ), н. Митякин («Нефтехимик»)
|в. Коварж, з. Трямкин, н. Жукенов
|«Сибирь»
|гт. Мартемьянов, т. Шалдыбин, н. Литовченко (оба — «Автомобилист»), т. Гольц («Металлург» Мг), т. Тарасов, т. Атюшов, н. Ведин («ХВ-71», Швеция), н. Голубев («Амур»), н. Кручинин («Куньлунь»)
|гт. Заварухин, з. Гуркин (оба — «Автомобилист»), т. Ореховский («Динамо» Р), т. Гусов, т. Ширгазиев, т. Рябков, н. Пуустинен, н. Руохомаа, н. Саюстов, н. Санников, з. Хабаров, н. Романцев, н. Вяч. и Влад. Ушенины
|н. Ли, з. Ермаков, н. Яковлев, н. Сетдиков
|«Салават Юлаев»
|н. Тихонов («Ак Барс»), н. Шмелёв (ХК «Сочи»)
|н. Кугрышев, н. Солодухин (оба — «Спартак»), н. Жарков («Авангард»), з. Семёнов, в. Тарасов («Коламбус», НХЛ), з. Алексеев («Вашингтон», НХЛ)
|з. Бирюков, н. Плэтт, з. Науменков, з. Коледов, н. Маннинен, н. Алалыкин, з. Панин, н. Кадейкин, Башкиров
|«Металлург» Мг
|з. Маклюков, н. Акользин (оба — «Барыс»), н. Никонцев («Спартак»), з. Волгин («Нефтехимик»), з. Хульстрём («Витязь»)
|т. Гольц («Сибирь»), т. Пелино, т. Стиллман, з. Хольм, н. Кулёмин, н. Нестрашил, н. Расмуссен
|Кошечкин, Дронов, Земчёнок, н. Неколенко, з. Николаев
|«Нефтехимик»
|гт. Леонтьев («Горняк», ВХЛ), ст. Озимак, т. Митрошин, н. Митякин («Автомобилист»), н. Попов («Дизель», ВХЛ)
|гт. Буцаев, т. Завьялов, т. Костичкин, т. Иванников, з. Волгин («Металлург» Мг), з. Брынцев, з. Абросимов, н. Порядин («Ак Барс»)
|в. Иванников, з. Воробьёв, н. Попугаев, з. Сидоров, з. Пузанов, з. Семёнов, н. Шарифьянов
|«Амур»
|гт. В. Воробьёв («Динамо» М)
|гт. Светлов, н. Голубев («Сибирь»), з. Турбин («Торпедо»), н. Рассказов («Северсталь»)
|в. Аликин, з. Йордан, з. Терещенко, з. Корягин
|«Куньлунь Ред Стар»
|гт. Ковалёв, т. Вяч. Козлов («Динамо» М), в. Шикин («Автомобилист»), з. Р. Педан, з. Мозик, з. Челиос, з. Шустр, з. Евсеенков, н. Лещенко, н. Монахов, н. Уэллман, н. Лазарев
|«Трактор»
|в. Гарипов («Динамо» М), з. Кулик («Спартак»), н. Ткачёв, н. Пулккинен (оба — «Локомотив»), н. Потапов, н. Стась (оба — «Авангард»), н. Капустин («Северсталь»)
|в. Федотов (ЦСКА), з. Бодров, з. Евенко, н. Авцин (оба — «Спартак»), з. Огурцов, н. Ильин, н. Карлин, н. Косов, н. Майоров, н. Оберг, н. Полыгалов
|«Адмирал»
|гт. Востриков
- 4 мая 2021
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