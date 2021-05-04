Галиев — в «Динамо», Ткачёв — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

1 мая в КХЛ официально открылось трансферное окно. Одни команды без устали объявляют об изменениях в своих составах, а другие ещё не приступали к активной деятельности.

Чинахову не дали медаль, и он уехал в Америку. В КХЛ открылось трансферное окно В лиге уже произошло много интересных сделок. И это только начало!

Финалист Кубка Гагарина ЦСКА отметился обменом с «Трактором», в результате которого состав московского клуба пополнил голкипер Иван Федотов. Их армейские коллеги из Санкт-Петербурга попрощались с ветераном команды защитником Антоном Беловым и продлили контракт с финским центрфорвардом Йоонасом Кемппайненом.

Московское «Динамо» произвело смену главного тренера — Алексей Кудашов сменил в этой должности Владимира Крикунова. Золотой капитан бело-голубых первым делом отказался от ряда игроков, в том числе и от нападающего Дмитрия Кагарлицкого, отношения с которым у тренера не сложились ещё в период совместной работы в СКА. В качестве замены Кагарлицкому московский клуб приобрёл Станислава Галиева.

Костин покинул «Авангард», СКА ищет обмен Ткачёву. Как прошёл первый день межсезонья в КХЛ В лиге открылось трансферное окно, и дальше будет ещё интереснее.

«Спартак», «Локомотив», «Витязь» и минское «Динамо» на данный момент осуществляли лишь трансферы на выход, а «Северсталь» и рижское «Динамо» произвели массовую закупку в иностранных чемпионатах.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА в. Федотов («Трактор») СКА з. Белов, н. Ткачёв з. Кирсанов, н. Кемппайнен, н. Стрёмвалль «Йокерит» в. Калниньш, з. Лепистё, з. Пудас («Шеллефтео», Швеция), н. Регин («Амбри-Пиотта», Швейцария) в. Линдбек, з. Грант, з. Кивистё, н. Хянникяйнен, н. Иконен «Динамо» М гт. Кудашов, ст. Вяч. Козлов («Куньлунь»), т. Скопинцев, т. Савченков («Витязь»), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Фёдоров («Спартак»), н. Петунин («Северсталь») гт. Крикунов, ст. Бабенко, т. В. Воробьёв («Амур»), т. Скопинцев, т. Еремеев, в. Гарипов («Трактор»), в. Жеренко (Финляндия), з. Хиетанен, з. Григорьев, н. Кагарлицкий, н. Кучерявенко, н. Пяаярви, н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Брюквин («Авангард»), н. А. Алексеев в. Ерёменко, з. Бойков, з. Е. Зайцев, з. Волков, з. Гофман, з. Прибыльский, н. Брызгалов, н. О. Зайцев, н. Ефремов, н. Кулёмин, н. Линдберг «Спартак» в. Красиков, н. Квартальнов (оба — ХК «Сочи»), н. Ковальчук, н. Хохлачёв (оба — «Авангард»), з. Евенко, н. Авцин (оба — «Трактор»), н. Кугрышев, н. Солодухин (оба — «Салават Юлаев») в. Гудачек, в. Беспалов, з. Кутейкин, з. Гришин, н. Радил, н. Ганзл, н. Зубов, з. Кулик («Трактор»), н. Лехтеря, н. Бакош (ХК «Сочи»), н. Никонцев («Металлург» Мг), н. Аркалов, н. Торченюк, н. Фёдоров («Динамо» М), н. Чернов, н. Юньков, н. Медведев, н. Кляузов, н. Львутин, н. Мишаков, н. Александров, н. Селин, з. Зубарев, з. Юсе «Локомотив» н. Заар («Рёгле», Швеция) в. Коновалов («Эдмонтон»), з. Охтамаа, з. Савченко, з. Ковалёв, н. Ткачёв, н. Пулккинен («Трактор»), н. Романов, н. Ландер (Швейцария) з. Осипов, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Коршков, н. Аверин, н. Д. Алексеев, н. Никулин «Витязь» гт. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, т. Селивёрстов («Автомобилист»), з. Хультстрём («Металлург» Мг), з. Катичев, з. Ержабек, н. Даугавиньш, н. Артюхин, н. Дэнфорт («Коламбус», НХЛ), н. Теденбю в. Тодыков, в. Дорожко, з. Бородкин, з. Паутов, н. Бардаков, н. Смолин, н. Гончаров «Торпедо» в. Мурыгин, з. Микулович («Буран», ВХЛ) з. Турбин («Амур»), н. Гривик («Лександ», Швеция), н. Тянулин («Крефельд», Германия), н. Бабенко («Рубин», ВХЛ) з. Уайдман, н. Жафяров з. Марин, з. Мишарин, н. Веряев, н. Шенфельд, н. Гончарук, н. Дробин ХК «Сочи» з. Дьяков («Юность», Беларусь), н. Вихарев («Северсталь»), н. Бакош («Спартак»), н. Баканов («Куньлунь») в. Красиков («Спартак»), н. Карьялайнен («Динамо» Р), н. Шмелёв («Салават Юлаев») гт. Ставровский, в. Третьяк, з. Ю. Александров, н. Точицкий «Северсталь» з. Петрищев («Салават Юлаев»), з. Стенквист («Эссят», Финляндия), з. Пресс («Лукко», Финляндия), н. Рооба («ЮР», Финляндия), н. Рассказов («Амур») з. Провольнев («Аризона», НХЛ), з. Виттасмяки, з. Лалонд, з. Адамчук («Ак Барс»), н. Гареев, н. Вихарев (ХК «Сочи»), н. Берглунд, н. Абдул, н. Капустин («Трактор»), н. Рыбалкин, н. Петунин («Динамо» М) гт. Разин, в. Шугаев, в. Подъяпольский, н. Кодола, н. Гераськин, н. Лишка «Динамо» Р гт. С. Зубов, т. Ореховский («Сибирь»), т. Кулибаба, т. Лусиньш, в. Маховски («Спарта», Чехия), в. Матссон («Фрёлунда», Швеция), н. Карьялайнен (ХК «Сочи»), н. Веннстрём («Эссят», Финляндия) гт. Скудра з. Зиле, з. Сотниекс, н. Дарзиньш, н. Елисеев, н. Берзиньш, н. Скворцов, н. Мамчицс «Динамо» Мн в. Рейдеборн («Ак Барс») з. И. Соловьёв («Калгари», НХЛ), н. Спунер, н. Принс (оба — «Автомобилист») гт. Вудкрофт, н. Варфоломеев, н. Демков, н. Горбунов, н. Усов, н. Алистров

Много всего интересного происходит и в Восточной конференции. Так, большая группа хоккеистов покинула «Ак Барс». В их числе легионеры, перебравшиеся в московское «Динамо» Педан и Галиев, а также уехавшие за океан Мифтахов и Марушев. Зато продлены контракты с главным тренером Дмитрием Квартальновым, а также воспитанником Петровым.

Тихонов — в «Салавате», Федотов — в ЦСКА. Главные сделки второго дня трансферов В КХЛ продолжаются переходы игроков, продления контрактов и обмены. Не обходится и без громких новостей.

Большие изменения гряду в «Барысе», из которого уже два хоккеиста — Маклюков и Акользин — перебрались в магнитогорский «Металлург». «Авангард» уже объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Жарковым, но работы у генменеджера Волкова ещё много. Покинул команду звёздный форвард Илья Ковальчук, возвращается в «Сент-Луис» Костин, ждут в «Спартаке» Хохлачёва.

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Трямкиным, а из главных потерь стоит отметить отъезд в Северную Америку нападающего Голышева. Из старых легионеров в Екатеринбурге остались только вратарь Коварж и нападающий Мэйсек.

В КХЛ открылось трансферное окно. Большое интервью с агентами Зарипова и Ковальчука Юрий Николаев и Александр Черных рассказали, как относятся к легализации аренды и где продолжат карьеру их клиенты.

Очень активен «Трактор», который уже успел подписать контракты с дорогостоящими нападающими Пулккиненом и Ткачёвым. А вот «Салават Юлаев» пока ограничился приглашением Тихонова из «Ак Барса» и продлением контрактов. В «Магнитке» у главного тренера Ильи Воробьёва сменятся помощники. Не будет в команде форварда Кулёмина и легионеров Хольма, Расмуссена и Нестрашила.

Восток