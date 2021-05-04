«Лютый психопат». Америка в ярости от поступка Уилсона, грязно ударившего Панарина об лёд

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон в очередной раз взбаламутил весь хоккейный мир – то, что он творил в матче с «Рейнджерс», не поддаётся логическому объяснению. Бил лежащего Павла Бучневича, хватал за волосы и швырял на лёд Артемия Панарина, а после, довольный собой, смеялся и позировал в штрафном боксе. Пресса и соцсети пришли в дикую ярость от его поведения, всё чаще звучат предложения дисквалифицировать нападающего если не навсегда, то на очень долгий срок, да ещё и проверить его психику.

Подлый поступок Уилсона. Он дрался с Панариным по-девчачьи, чуть не выдрав ему волосы «Вашингтон» может начать плей-офф без одного из лучших форвардов. Уилсону не должна сойти с рук очередная грязная выходка.

«Всему есть предел. НХЛ была близка к смерти на льду»

«НХЛ должна забанить рецидивиста Уилсона, он едва не убил Панарина. Провокатор дважды атаковал звезду «Рейнджерс», а до этого набросился на беззащитного Бучневича, лежавшего на льду, и нанёс ему подлый удар. Окончательное решение НХЛ по Уилсону может стать тёмным пятном на репутации лиги.

Это был не просто поступок, достойный низкопробной лиги, от печально известного охотника за головами, которого пять раз дисквалифицировали в НХЛ. Было страшно, насколько близок он был к убийству.

Уилсон схватил Панарина за волосы, и, если бы тот со всей силы ударился об лёд не плечами, а головой, НХЛ бы председательствовала по поводу смерти. Посмотрите, как близко НХЛ была к смерти на льду.

Это безрассудство, которое повторяется раз за разом, и «Вашингтон» этому попустительствует. В начале марта Питер Лавиолетт спокойно отнёсся к удару, после которого защитник «Бостона» Карло заработал сотрясение, а Уилсон – семь матчей дисквалификации. Точно так же тренер не принял всерьёз сегодняшний его поступок. «Это просто драка. Силовая борьба, такое часто случается», — сказал он.

Забавно, что это часто случается именно с Уилсоном, который ещё и хорохорился в штрафбоксе. Но это совсем не смешно. Это скверна на теле лиги.

Это что-то из 1970-х, из времён Хулиганов с Брод-стрит, то, что больше нельзя терпеть. То, чему лига должна давать максимальный отпор. Всему есть предел. Уилсона надо дисквалифицировать до конца сезона, включая плей-офф, а на следующий год он должен просить, чтобы его приняли обратно. Человек без хоккейной совести лишился права играть. Ваше слово, комиссар», — пишет Ларри Брукс из NY Post.

«Мы выбираем насилие». «Вашингтон» удалил твит в поддержку Уилсона

«Мы выбираем насилие». Удалённый твит «Вашингтона»

«НХЛ любит говорить о том, что травмы головы могут привести к проблемам с психическим здоровьем. Им надо обратить внимание на психическое здоровье игрока, который в каждом матче готов делать такое. Том Уилсон болен. Ему надо дать огромную дисквалификацию даже не потому, что он её заслуживает, а потому, что она ему нужна. Люди, готовые к насилию, считаются больными. Ему нужна помощь, и НХЛ надо обращаться с ним, как с больным, и вышвырнуть его вон, пока он никого не убил», — пишет болельщик с ником No. 1 Sam Morin Fan.

«Вашингтон» подлил масла в огонь, опубликовав крайне неоднозначный твит. В нём была фотография Тома Уилсона, внизу которой стояла подпись «лучший снайпер во всей лиге» — отсылка к цитате Давида Пастрняка, а также намёк на то, что одиозный форвард поселился в головах болельщиков других команд. И подпись: «Мы выбираем насилие».

Уилсон во время драки потащил Панарина за волосы, чтобы кинуть его на лёд

Твит собрал несколько тысяч лайков, комментариев и ретвитов, но через полчаса был удалён. «Кэпиталз» удалили этот ужасный твит, но это ничего не меняет. Боже мой, может, не стоит делать мем из своего грязного игрока, с завидным постоянством травмирующего соперников грязными приёмами, которые могут завершить чью-то карьеру? Но, полагаю, они были правы в том, что Том Уилсон выбирает насилие», — заметил редактор блога Canes County Эндрю Шнитткер.

«На случай, когда „Вашингтон“ удалит этот твит. Или удалит скоро уже бывшего смм-щика. Или когда НХЛ удалит Тома Уилсона. #ЗабаньтеЕго. #ЛютыйПсихопат», — высказал мнение знаменитый американский политический и спортивный журналист Кит Ольберман.

«Тодда Бертуцци наказывали гораздо строже за менее жестокие поступки. Если Уилсон ни в грош не ставит безопасность людей, ему надо запретить играть в хоккей», — соглашается фанат Майкл Пике.

«Это полное неуважение». Зибанеджад — о поведении Тома Уилсона

«Невменяемый акт чистого насилия. Судьи сделали это шоу клоунов ещё абсурднее»

«Это НХЛ, где парочка кретинов может замарать эмблему лиги и увести внимание от хоккейных историй. Самый большой, самый грязный злодей из всех – игрок, который раз за разом ищет возможность нанести сопернику травму – снова нанёс удар и сделал это против одного из главных джентльменов (и, скорее всего, серьёзного кандидата на «Леди Бинг»), одного из самых ценных игроков (финалиста «Харт Трофи» прошлого года).

Непробиваемый Том Уилсон, которому попустительствуют лига, департамент по безопасности игроков (какое абсурдное название), трусливые и некомпетентные судьи, сделал это снова. Это был невменяемый акт чистого насилия, за который его даже не выгнали с матча. Даже несколько актов.

В марте он уже получал дисквалификацию – после его удара Карло уехал в больницу с сотрясением, страдал переменами настроения и затуманенным зрением. Мило. Ой, ну что вы, бедненький Том изменится — вот что мы слышали от потакателей из лиги, да?

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Перемотайте на сегодня. Бучневич лежит лицом в синей краске. Уилсон падает ему на голову (случайно, конечно же). Затем лицо Бучневича прижато ко льду клюшкой Уилсона, а Уилсон его бьёт. Потом, когда Панарин попытался оттащить его, он схватил его за волосы и швырнул на лёд головой вперёд. И как минимум один раз ударил Артемия.

Наши прекрасные судьи дали непробиваемому Уилсону четыре минуты за грубость и 10 минут за все эти нападения. У них получилось сделать это шоу клоунов ещё абсурднее, выписав штраф за грубость Панарину, у которого за весь сезон – два удаления. Панарин к тому времени уже закончил матч из-за травмы.

Можно только догадываться, счёл ли департамент по безопасности этот эпизод нарушением безопасности игрока или нет. Мы не знаем, что они видят на своих больших экранах в Торонто и что они хотят видеть – или не видеть», — пишет Рик Карпинелло из The Athletic.