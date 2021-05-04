«Говорили: «Ты в «Миннесоте» в хоккей играть не будешь». Интервью с Капризовым

Российский новичок не считает, что стал символом возрождения «Миннесоты». Но он бьёт рекорды, а его клуб в плей-офф.

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в 15 матчах апреля набрал 14 (11+3) очков. «Чемпионат» совместно с официальным сайтом НХЛ на русском языке признал его второй российской звездой месяца. Он уже побил клубные рекорды по количеству голов и очков, по длительности голевой серии, а его команда одной из первых забронировала себе путёвку в плей-офф, а сейчас дал интервью «Чемпионату» и официальному сайту НХЛ на русском языке.

Панарин и Капризов бьют рекорды, Орлов в ударе. Российские звёзды месяца в НХЛ NHL.com/ru и «Чемпионат» представляют лучших россиян апреля.

«Миннесота» — как кулачок, у нас хороший коллектив, все близко общаются»

— У вас выдался прекрасный месяц – 11 голов только в апреле, это почти половина ваших голов за сезон. Это совпадение или вы сделали коррективы по сравнению с началом сезона?

— Ничего такого вообще не менял. У нас сильно улучшилось большинство, в начале сезона мы очень плохо его играли, а сейчас стали забивать, внесли коррективы. Этот компонент очень много значит. А так, мне кажется, что это просто стечение обстоятельств, что я стал больше забивать.

— Расхожее мнение, что игрокам из Европы нужно время, чтобы привыкнуть к НХЛ. Вы как будто бы сразу почувствовали себя как рыба в воде, это так?

— В первых играх в любой лиге, в любом возрасте надо привыкнуть. Но проходит три-четыре матча, и уже спокойно себя чувствуешь. Кто-то говорит, что в первый год только привыкаешь, я стараюсь на эти слова не обращать внимания. Ну и что, что первый год? Хочется хорошо играть, доказывать, как не в первый год.

— По вам как раз не видно, что вы первогодник.

— Дай бог, чтобы так было (улыбается). Здорово, если так получается, вам со стороны виднее.

— Команда выполнила задачу-минимум, оформила путёвку в плей-офф. Вы знаете толк в чемпионских командах, брали титул в России. Насколько «Миннесота» сейчас заточена на поход за Кубком Стэнли?

— У нас хорошая команда, хороший коллектив. Все близко друг с другом общаются и в раздевалке, и на льду, и за его пределами. Мы как кулачок. В плане хоккея мы хорошо играем, иногда ошибаемся, но ошибаются во всех командах. Стараемся исправлять ошибки. Такие победы, как в последних матчах, ещё больше сплачивают коллектив. Уже хорошие игры начались, как в плей-офф – в плане силовой борьбы, судьи уже не так много удалений дают.

Посмотрим, не люблю загадывать, делать прогнозы, как мы сыграем. Просто нужно выходить, стараться играть в свой хоккей, и всё получится.

— Насколько приятно, что партнёры до сих пор ходят в футболках «Долларовый Кирилл»?

— Это приятно. В том году парням тоже делали майку – Эку, Заку Паризе на 1000-ю игру, в его майках кто-то ходит. Это прикольно, конечно.

Фото: Nick Wosika/Icon Sportswire via Getty Images

— Джаред Сперджен шутил, что он уже много лет в «Миннесоте», а для него такого никто не делал.

— Надо сделать для него тоже (смеётся).

— Вы чувствуете, что стали символом возрождения «Миннесоты»?

— Нет, я просто играю в хоккей. Мне кажется, это больше СМИ развивают, болельщики. Приятно, конечно, что так говорят, но сильно на этом не надо акцентировать внимание. Надо стараться играть, доказывать, радовать болельщиков и команду.

«Капризов был один против пятерых — и всё равно забил!» Гол, которым восхищаются в Америке Кирилл стал новым обладателем рекорда клуба по количеству голов для новобранцев.

«Говорили: «Ты в «Миннесоте» в хоккей играть не будешь, то есть через пасик, по красоте»

— «Миннесота» — одно из открытий сезона, яркая задиристая команда, всегда способная на камбэк. Невозможно поверить, что ещё год назад у этого клуба была репутация не самой зрелищной, оборонительной команды. Вы наверняка об этом знали и слышали от знакомых разговоры: «Зачем вам это надо, вы с ними никогда Кубка не возьмёте». Насколько происходящее сейчас с «Уайлд» превосходит ваши собственные ожидания?

— Было много всяких разговоров и за, и против. Говорили, например: зачем такая команда, ты там в хоккей играть не будешь. Я имею в виду, через пасик, по красоте. Честно, я сильно на эту тему не парился. Ехал, чтобы играть в хоккей, чтобы познакомиться с атмосферой. У нас сейчас каждый может гол забить, мы не в такой скучный хоккей играем, как говорили. Мне кажется, мы показываем достойный хоккей, иногда очень даже красивый. Много матчей уже это доказали.

— Журналист из Миннесоты Майкл Руссо говорил, что из-за вас все в команде стараются сыграть более креативно, а с Кевином Фиалой у вас даже своеобразное соревнование наметилось. Это так?

— Ребята стали красивее играть с моим приходом? Может быть, не знаю (улыбается). Все хотят оп-оп, потихонечку, помаленечку что-то сотворить. А что касается Кева, то мы внутри команды об этом особо не разговариваем. Если это видно со стороны, для команды хорошо, если два игрока дополняют друг друга, подзадоривают. Оба хотят играть, голодные до побед, до голов.

— Вы говорите, что команда очень дружная. Может быть, есть те, с кем вы общаетесь ближе всего?

— Сейчас ковид, из-за него дома в основном сидишь, никуда не ездишь. Игры часто, то каждый день, то через день. За этот сезон только два раза было такое, что между играми три дня перерыва. Игры через день, дом, стадион.

Никого особенно не хочется выделять, но так – Дамба, Спердж (Джаред Сперджен), Зуки (Матс Цукарелло).

— Мэтт Дамба перед выходом на лёд кричит вам «Братишка», это новая традиция команды?

— Да он так весь сезон кричит, как я его научил. Просто первый раз это попало на камеру.

— Ребята охотно учат русский?

— Матеркам научил, их много кто знает. А обычные слова им тяжело учить, только матерки, поприкалываться. Зуки какие-то слова знает, но я не буду их говорить. «Поехали», что-нибудь такое, с матерками.

«Братишка!» Канадец Дамба по-русски кричал Капризову перед матчем с «Лос-Анджелесом»

«В Миннесоте все зациклены на хоккее, для меня на стадионе это очень чувствуется»

— Команда только в апреле стала пускать болельщиков на трибуны. Насколько это другой хоккей, когда есть люди на трибунах, как это сказалось на вашей игре?

— Кажется, что в последних играх болельщики всё добавляются и добавляются. Когда вытаскиваешь матч в концовке, ощущение, что на трибунах сидит не три тысячи, а восемь. Атмосфера, болельщики кричат, гонят команду, тебе проще играть.

На разминку выходишь, там плакаты, все в майках, чувствуется хоккейная атмосфера, это очень круто.

— Миннесоту называют хоккейным штатом, это действительно чувствуется?

— Да, тут все очень зациклены на хоккее. Болельщики начали ходить, на стадионе это очень чувствуется именно для меня. Никого не хочу обидеть тем, как в России у нас болеют, но здесь когда какие-то моменты в игре, стадион начинает реветь. Хотя всего три тысячи, представляю, когда будет полный стадион! Очень круто.

— В Миннесоте вас, наверное, уже каждая собака знает?

— Никуда не ходим, дома сидим. Сегодня съездил, сдал тест на ковид, потом домой, отдыхать, восстанавливаться, поспать. Иногда в компьютер поиграю, и всё. Покушать, прогуляться возле дома можно, в магазин съездить. А так маршрут дом – стадион.

— «Миннесота» выпустила фильм о вашем пути из Новокузнецка, вы показывали дома кильку в томатном соусе. Там есть какие-то магазины?

— Есть белорусский, украинский магазин. Здесь живёт много русскоговорящих, мне сказали, тысяч пять человек. Магазины тоже есть, если хочется чего-то из русской еды, можно съездить. Я пельмени брал.

«В детстве за НХЛ не следил, ходил на «Кузню». Потом стал следить за яркими игроками»

— По голам за игру среди русских новичков вас опережают только Овечкин и Буре. Каково видеть своё имя рядом с такими великими игроками?

— Это круто, конечно, но я об этом не задумывался. Если честно, здесь у тебя в каждом матче есть шанс забить гол. Если играешь в первом-втором звене, тренеры доверяют, у тебя постоянно есть шанс. Весь сезон, как бы ты не играл, бывали и плохие матчи, где ничего не получалось, где спишь на игре, — все мы люди, такое бывает. Но какой-нибудь моментик да найдётся. Круто, что нахожусь в компании Буре и Овечкина, но можно намного лучше в плане голов и улучшения игры действовать.

— За кем вы смотрели в детстве в НХЛ?

— В детстве я сильно за НХЛ не следил. В 9-10 лет только если в видеоигру играл, больше следил за русским чемпионатом, ходил на «Кузню». Лет в 14-15 начал следить за лигой, смотрел за яркими игроками, чьи голы попадались в интернете – Кросби, Малкин, Овечкин. Одного никого не выделю.

Когда наши выиграли МЧМ, где были Кузя (Евгений Кузнецов), Тарас (Владимир Тарасенко), я стал за ними постоянно следить. Мне кажется, я до сих пор подписан на группу «Сент-Луиса» или «Вашингтона» в «ВКонтакте», подписался в своё время, чтобы следить за тем, как пацаны играют.

— Вы с ними сейчас общаетесь?

— Да, мы с «Сент-Луисом» в этом году восемь матчей играем, после каждой игры общаемся с Тарасом.

«У Кирилла 340 матчей в КХЛ». В Америке ищут повод оставить Капризова без «Колдера» Много играл в КХЛ и слишком «стар» для приза. Но пять лет назад эти же факторы не помешали Панарину опередить самого Макдэвида.

«Если бы уехал раньше и не получилось, сказали бы: «Ну, надо было ещё поиграть»

— Сейчас активно обсуждают, что вы не новичок, а потому в гонке за «Колдер» участвовать не должны, но многие вас защищают. Что сами думаете об этом?

— Вообще не парюсь об этом, вот честно. Во-первых, это не мне решать, что я могу сделать? Мне что, перестать играть или забивать голы? Это лиге решать, у них есть какие-то правила. Я нисколечко не парюсь, стараюсь играть, а там пусть сами решают.

— Следите за этой гонкой?

— Сложно сейчас не следить, мне скидывают что-то постоянно. Сейчас у меня намного лучше дела с командой, у нас скоро плей-офф, это важнее, хочется к нему подготовиться и хорошо там сыграть. О «Колдере» сильно не парюсь.

— Сейчас нет мыслей, что потеряли год-два в НХЛ, задержавшись в России?

— Жалеть не надо ни о чём. А если бы уехал, и что-то не получилось бы? Сказали бы: «Ну, надо было ещё поиграть». Тут как пойдёт, считаю, всё нормально получилось. Может быть, надо было раньше ехать, может, позже. Как есть, так есть. Сами знаете, у всех разное мнение, надо не слушать ничего. Есть своя голова на плечах.