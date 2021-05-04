Тяжелый сезон для россиянина. Набрал 58 очков, но всё омрачили истории с Назаровым и Уилсоном.

Панарин больше не сыграет в этом сезоне. Ударился головой об лёд, а НХЛ простила Уилсона

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит оставшуюся часть регулярного сезона из-за травмы, полученной в драке с Томом Уилсоном, сообщает журналист Винс Меркольяно.

«Дэвид Куинн подтвердил, что Панарин выбыл из строя и не примет участия в трёх последних играх регулярки из-за травмы, полученной вчерашним вечером», — написал Меркольяно в «Твиттере».

Подлый поступок Уилсона. Он дрался с Панариным по-девчачьи, чуть не выдрав ему волосы «Вашингтон» может начать плей-офф без одного из лучших форвардов. Уилсону не должна сойти с рук очередная грязная выходка.

Самое интересное, что нападающий «Вашингтона» Том Уилсон не получил никакого наказания за удар Панарина головой об лёд. Канадец лишь заплатит штраф в размере $ 5000 за удар Павла Бучневича. Департамент безопасности игроков НХЛ не нашёл убедительных доказательств того, что Уилсон бросил Панарина на лёд, схватив за волосы. Лига просто простила игрока.

«Согласен ли я? Вовсе нет. Все в хоккее, и, конечно же, все в нашей команде очень разочарованы. Он перешёл границу. Панарин был без шлема. Он был уязвим, и он получил травму. Было ужасно много того, за что можно было бы отстранить его», — так прокомментировал решение лиги главный тренер «Нью-Йорк» Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Видео, как Уилсон схватил Панарина за волосы, можно посмотреть здесь.

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Даже североамериканские журналисты удивлены безнаказанностью Уилсона. Хотя в России, к примеру, у Андрея Назарова есть своя точка зрения на ситуацию: «Не удивлён штрафу Уилсона, стандартная ситуация. Все отделались испугом. Лига понимает, что на одних гей-парадах далеко не уедешь, а рейтинги нужны всем, продукт нужно продавать. Так что будем наблюдать дальше, никто в НХЛ не запретит драки».

Первые серьёзные проблемы в сезоне начались у Панарина именно после выступления Андрея Викторовича, когда тот обвинил хоккеиста в рижских событиях десятилетней давности.

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Артемий пропустил с десяток матчей и наверняка потратил кучу нервов. Но вернулся с надеждой побороться за падание в плей-офф. Теперь же столкновение с Уилсоном подвело итог под тяжелым сезоном. Не с точки зрения статистики. 58 очков в 42 играх – не дают повода усомниться в том, кто тут главный «рейнджер» (хотя, конечно, Артемий мог замахнуться на куда более значительную цифру). Слишком много неигровых препятствий и лишних разговоров оказалось рядом с хоккеистом. Слова Назарова, ажиотаж после отказа приехать на чемпионат мира, непопадание команды в плей-офф и вот теперь столкновение с Уилсоном.

Панарин пропустит оставшиеся игры «Рейнджерс» в регулярном чемпионате, а в плей-офф клуб из Нью-Йорка не попадает. В следующий раз мы увидим его на льду в официальных матчах не раньше октября.