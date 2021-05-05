Полуфинал ЮЧМ Россия – Финляндия: прямая трансляция, время матча, путь по турниру

Дата и время матча
6 мая сборная России проведёт матч за выход в финал юниорского чемпионата мира – 2021, проходящего в США, где постарается взять реванш у сборной Финляндии за обидное поражение на групповом этапе. Начало встречи в 04:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прямая трансляция
Встречу в прямом эфире будет транслировать официальный сайт ФХР. Начало в 04:00 мск.
Главные материалы о матче
Путь по турниру
Сборная России стартовала с победы над командой из США (7:6 ОТ), затем уступила финнам (3:4 Б), после чего разгромила сборные Германии (6:1) и Чехии (11:1). В четвертьфинале россияне переиграли хоккеистов из Беларуси со счётом 5:2.
Сборная Финляндии, помимо победы над российскими юниорами, также обыграла команды из Чехии (6:5) и Германии (10:0), но уступила хозяевам турнира в овертайме (4:5). В 1/4 финала финны оказались сильнее сборной Швейцарии – 2:0.
Игры сборной России
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