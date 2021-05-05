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ЮЧМ – 2021, полуфинал Россия – Финляндия, прямая трансляция, где смотреть, дата и время начала матча

Полуфинал ЮЧМ Россия – Финляндия
Роман Тузов
Полуфинал ЮЧМ Россия – Финляндия: прямая трансляция, время матча, путь по турниру
Главная информация о сражении за выход в финал юниорского чемпионата мира.
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Дата и время матча

6 мая сборная России проведёт матч за выход в финал юниорского чемпионата мира – 2021, проходящего в США, где постарается взять реванш у сборной Финляндии за обидное поражение на групповом этапе. Начало встречи в 04:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

U18 ЧМ-2021. 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Финляндия U18
Не начался
Россия U18

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать официальный сайт ФХР. Начало в 04:00 мск.

Главные материалы о матче

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Действующие чемпионы мира совершили главную сенсацию турнира и продолжают защиту своего титула. Рекордсмены ЮЧМ – за бортом полуфинала.
Календарь игр и сетка плей-офф ЮЧМ

Путь по турниру

Сборная России стартовала с победы над командой из США (7:6 ОТ), затем уступила финнам (3:4 Б), после чего разгромила сборные Германии (6:1) и Чехии (11:1). В четвертьфинале россияне переиграли хоккеистов из Беларуси со счётом 5:2.

Сборная Финляндии, помимо победы над российскими юниорами, также обыграла команды из Чехии (6:5) и Германии (10:0), но уступила хозяевам турнира в овертайме (4:5). В 1/4 финала финны оказались сильнее сборной Швейцарии – 2:0.

Игры сборной России

U18 ЧМ-2021. Группа B
27 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Россия U18
Окончен
7 : 6
ОТ
США U18
0:1 Чесли – 02:56' (5x5)   0:2 Дюк (Хатсон, Пастухов) – 05:24' (5x4)   1:2 Юров (Чибриков, Макаров) – 09:18' (5x5)   1:3 Беренс (Хатсон, Кули) – 16:44' (5x4)   1:4 Страки (Ховард, Страмел) – 21:27' (5x5)   1:5 Пастухов (Хатсон, Беренс) – 24:16' (5x4)   2:5 Мичков (Гайдамак, Новиков) – 26:16' (5x5)   3:5 Гайдамак (Грудинин, Чибриков) – 28:09' (5x5)   4:5 Мичков (Грудинин, Петров) – 33:09' (5x4)   4:6 Дюк (Пастухов, Беренс) – 36:36' (5x5)   5:6 Мирошниченко (Коромыслов, Свечков) – 39:12' (5x4)   6:6 Мирошниченко (Свечков, Юров) – 54:44' (5x5)   7:6 Чибриков (Иванцов) – 61:25' (3x3)
U18 ЧМ-2021. Группа B
28 апреля 2021, среда. 00:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
4 : 3
Б
Россия U18
0:1 Свечков (Юров, Мирошниченко) – 09:21' (5x5)   1:1 Салминен (Юусола, Ламберт) – 21:25' (5x5)   1:2 Чибриков (Мичков) – 24:07' (5x5)   1:3 Свечков (Юров) – 37:53' (5x5)   2:3 Койвунен (Хеймосалми) – 57:25' (5x5)   3:3 Туомаала (Ламберт, Койвунен) – 58:34' (6x5)   4:3 Миеттинен – 65:00' (ПБ)
U18 ЧМ-2021. Группа B
30 апреля 2021, пятница. 00:00 МСК
Германия U18
Окончен
1 : 6
Россия U18
0:1 Юров (Свечков) – 10:44' (5x5)   0:2 Мичков (Чибриков, Новиков) – 20:30' (5x5)   0:3 Мичков (Грудинин, Макаров) – 27:12' (5x5)   0:4 Мичков (Полтапов) – 35:29' (5x4)   0:5 Квочко (Фигурин, Чибриков) – 45:48' (5x5)   1:5 Корте (Цап, Росми) – 54:31' (5x5)   1:6 Мичков (Фигурин) – 58:19' (5x5)
U18 ЧМ-2021. Группа B
02 мая 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Россия U18
Окончен
11 : 1
Чехия U18
1:0 Мичков (Чибриков, Новиков) – 01:22' (5x5)   2:0 Полтапов – 13:10' (5x5)   3:0 Мирошниченко (Юров) – 17:39' (5x4)   4:0 Коромыслов (Юров, Чибриков) – 30:53' (5x5)   4:1 Кос (Моравец, Брабенец) – 32:28' (5x5)   5:1 Кателевский (Лазутин, Грудинин) – 33:44' (5x5)   6:1 Полтапов (Иванцов, Мичков) – 38:45' (5x4)   7:1 Мичков (Полтапов, Иванцов) – 45:50' (5x5)   8:1 Свечков (Юров) – 47:00' (5x5)   9:1 Свечков (Чибриков, Мирошниченко) – 51:45' (5x4)   10:1 Юров – 57:19' (5x5)   11:1 Мичков (Квочко, Иванцов) – 58:48' (5x5)
U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 мая 2021, понедельник. 20:30 МСК
Россия U18
Окончен
5 : 2
Беларусь U18
1:0 Мичков (Квочко, Бучельников) – 04:26' (5x5)   2:0 Юров (Коромыслов) – 15:18' (5x3)   3:0 Дуда (Юров, Свечков) – 22:48' (5x5)   3:1 Морозов (Михалёв, Рогач) – 27:55' (5x5)   3:2 Николаеня (Аношко) – 31:17' (5x5)   4:2 Мирошниченко – 46:23' (5x5)   5:2 Гайдамак – 48:34' (5x5)

Игры сборной Финляндии

U18 ЧМ-2021. Группа B
28 апреля 2021, среда. 00:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
4 : 3
Б
Россия U18
0:1 Свечков (Юров, Мирошниченко) – 09:21' (5x5)   1:1 Салминен (Юусола, Ламберт) – 21:25' (5x5)   1:2 Чибриков (Мичков) – 24:07' (5x5)   1:3 Свечков (Юров) – 37:53' (5x5)   2:3 Койвунен (Хеймосалми) – 57:25' (5x5)   3:3 Туомаала (Ламберт, Койвунен) – 58:34' (6x5)   4:3 Миеттинен – 65:00' (ПБ)
U18 ЧМ-2021. Группа B
29 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Чехия U18
Окончен
5 : 6
Финляндия U18
1:0 Штурц (Хмеларж) – 00:30' (5x5)   2:0 Пинкас (Моравец) – 03:55' (5x5)   2:1 Койвунен (Хеймосалми, Юусола) – 11:01' (5x5)   2:2 Матикка (Юусола, Хуухтанен) – 23:53' (5x5)   2:3 Хеймосалми – 24:58' (5x5)   3:3 Марга (Моравец, Рышавы) – 28:14' (5x5)   4:3 Моравец – 42:13' (5x5)   5:3 Альтрихтер (Паер, Брабенец) – 44:14' (5x4)   5:4 Туомаала (Суоми, Ламберт) – 52:11' (5x4)   5:5 Салминен (Туомаала, Ламберт) – 56:31' (5x4)   5:6 Туомаала (Койвунен, Салминен) – 59:41' (5x4)
U18 ЧМ-2021. Группа B
01 мая 2021, суббота. 04:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
10 : 0
Германия U18
1:0 Малинен (Юлиниеми, Вяйсянен) – 01:52' (5x5)   2:0 Хуухтанен (Вилен, Ярвеля) – 02:11' (5x5)   3:0 Пяйвяринта (Вилен) – 07:02' (4x5)   4:0 Туомаала (Суоми) – 08:24' (5x4)   5:0 Кемелль (Хеймосалми, Пяйвяринта) – 13:13' (5x4)   6:0 Хуухтанен (Пяйвяринта) – 25:35' (5x3)   7:0 Салминен (Туомаала, Суоми) – 26:23' (5x4)   8:0 Юусола (Салминен, Койвунен) – 39:59' (5x5)   9:0 Салминен (Койвунен, Туомаала) – 48:52' (5x4)   10:0 Койвунен (Хеймосалми) – 53:13' (5x5)
U18 ЧМ-2021. Группа B
02 мая 2021, воскресенье. 04:00 МСК
США U18
Окончен
5 : 4
ОТ
Финляндия U18
1:0 Дюк (Хьюз, Пастухов) – 08:13' (5x5)   1:1 Койвунен (Вилен, Туомаала) – 08:43' (5x5)   1:2 Ярвеля (Хуухтанен) – 16:05' (5x5)   2:2 Страмел (Хрещук) – 21:18' (5x5)   3:2 Ховард (Хатсон) – 33:46' (5x5)   3:3 Туомаала (Койвунен, Салминен) – 40:29' (5x5)   3:4 Юлиниеми (Юусола, Матикка) – 53:26' (5x5)   4:4 Галлахер (Страмел, Гилмартин) – 59:58' (6x5)   5:4 Пастухов – 60:57' (3x3)
U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
04 мая 2021, вторник. 01:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
2 : 0
Швейцария U18
1:0 Салминен (Матикка, Туомаала) – 39:56' (5x4)   2:0 Хеймосалми – 50:42' (5x5)
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