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Россия – Финляндия: прямая онлайн-трансляция 5 мая, юниорский чемпионат мира по хоккею — 2021

Россия – Финляндия
Андрей Гуров Павел Панышев
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Наши сразятся за выход в финал ЮЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры – в нашей трансляции.
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча между сборными России и Финляндии на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная вернулась в город Фриско в Техасе, на арену «Комерика-центр», куда пускают болельщиков.

Календарь матчей плей-офф ЮЧМ-2021
Турнирная сетка плей-офф ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Финляндия U18
Не начался
Россия U18
Live Павел Панышев

Юниорская сборная России обыграла в четвертьфинале ЮЧМ сверстников из Беларуси и второй турнир подряд вышла в полуфинал. Последний раз такое было в юниорских чемпионатах мира 2010-2011.

Впервые за 10 лет Россия второй ЮЧМ подряд вышла в полуфинал
14:02 Павел Панышев

«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить за поддержку! Наши ребята сделали важный шаг на пути к главной цели, обыграв сверстников из Беларуси. Работа продолжается, она никогда не прекращается. Проанализируем этот матч и будем готовиться к полуфинальной встрече. Самая важная — следующая игра», — заявил после четвертьфинального матча первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг. Следим за полуфиналом!

14:01 Павел Панышев

Стартовое вбрасывание в матче Россия – Финляндия запланировано на 6 мая в 4:00 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными моментами.

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