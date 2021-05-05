Наши сразятся за выход в финал ЮЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча между сборными России и Финляндии на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная вернулась в город Фриско в Техасе, на арену «Комерика-центр», куда пускают болельщиков.
Юниорская сборная России обыграла в четвертьфинале ЮЧМ сверстников из Беларуси и второй турнир подряд вышла в полуфинал. Последний раз такое было в юниорских чемпионатах мира 2010-2011.
«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить за поддержку! Наши ребята сделали важный шаг на пути к главной цели, обыграв сверстников из Беларуси. Работа продолжается, она никогда не прекращается. Проанализируем этот матч и будем готовиться к полуфинальной встрече. Самая важная — следующая игра», — заявил после четвертьфинального матча первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг. Следим за полуфиналом!
Стартовое вбрасывание в матче Россия – Финляндия запланировано на 6 мая в 4:00 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными моментами.
- 5 мая 2021
-
14:30
-
13:51
-
13:40
-
13:24
-
12:59
-
12:38
-
11:57
-
11:53
-
11:22
-
10:33
-
10:19
-
10:00
-
09:31
-
09:28
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
07:40
-
07:33
-
07:30
-
07:00
-
06:43
-
06:32
-
06:22
-
06:16
-
06:01
-
06:00
-
05:43
-
04:47
-
04:40
-
04:33
-
04:04
-
03:42
-
02:11
-
00:38