Наши сразятся за выход в финал ЮЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн

«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить за поддержку! Наши ребята сделали важный шаг на пути к главной цели, обыграв сверстников из Беларуси. Работа продолжается, она никогда не прекращается. Проанализируем этот матч и будем готовиться к полуфинальной встрече. Самая важная — следующая игра», — заявил после четвертьфинального матча первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг. Следим за полуфиналом!