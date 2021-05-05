«Беспредел! В спорт вмешивается политика». Как судьи не пустили Россию в финал ЮЧМ

В 2011 году в полуфинале шведам прощали и тычки, и сдвинутые ворота, а нашим – ничего.

На ЮЧМ-2011 сборную России провожали без особых надежд, даже несмотря на то что в составе была россыпь юных талантов – Кучеров, Василевский, Якупов, Шалунов, Григоренко, Слепышев… Всё дело в том, что по сезону юниоры выступали крайне неудачно.

Однако в Германии команда преобразилась – отлично провела весь турнир, потерпев единственное поражение от американцев, но в том матче наши ребята отыгрались с 1:3 и решающую шайбу пропустили на последней минуте. В четвертьфинале уверенно расправились с Финляндией, и вышли в полуфинал на Швецию.

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Россия, хоть и не была фаворитом в этом матче, на деле имела хорошие шансы выбить шведов, да и игра началась по нашему сценарию, уже на четвёртой минуте Сергей Смуров открыл счёт. Но дальше – как отрезало, не шла шайба в ворота. Да ещё и травму получил Антон Иванюженков, а наши и без этого вышли на игру в 11 нападающих.

Во втором периоде игра посыпалась – россияне были вынуждены играть в три пятёрки и по свежести стали заметно уступать шведам, так ещё и судьи принялись чудить. Даже очевидные нарушения шведов, вроде многочисленных тычков в спину, они не замечали, а к России не было никакого снисхождения. В меньшинстве наши ребята мужественно отбивались, но в равных составах не уследили за соперником на пятачке и пропустили.

Россияне не опустили руки, продолжили играть и совершать набеги на ворота Никласа Лундстрёма. Вот Григоренко с Куваевым организовали выход «два в одного», шведский голкипер в последний момент щитком сдвигает ворота, судейский свисток молчит. Ни буллита, ни двух минут.

ВИДЕО.

Победная шайба шведов – отдельный разговор. Первый бросок попадает Василевскому в шлем, но шайба отскакивает к шведу – игра продолжается. Добивание, снаряд скрывается под нашим вратарём, судья внимательно смотрит и не даёт свисток. Шведы выковыривают шайбу из-под Василевского и с третьей попытки отправляют её в сетку.

Как бы ни пытался апеллировать к здравому смыслу главный тренер нашей сборной Юрий Румянцев, как бы красноречиво Василевский ни показывал на свою голову, как бы долго ни отказывался надевать шлем обратно, арбитры были непреклонны.

«При втором голе судья уже не раз должен был свистнуть, прежде чем шведы затолкали шайбу в ворота, но он, к моему удивлению, этого так и не сделал. Не мы проиграли или шведы выиграли, это судьи сделали игру», — возмущался Василевский после игры.

После второй шайбы стало ясно, что Россию в финал не пустят. Может, шведы выиграли бы и сами – смотрелись-то они ничуть не хуже, а где-то и получше наших ребят, но этого мы уже никогда не узнаем.

Игра закончилась стычкой – россияне явно хотели выпустить пар, а вот у шведов такого желания не было, они подначивали соперников криками, показывая на табло. Мол, после драки кулаками не машут.

Румянцев после матча негодовал, что игру обсуживала четвёрка североамериканских арбитров. Сборные США и Канады в другом матче выясняли, кому из них играть в финале. «Беспредел! Мы подзываем судью, начинаем с ним разговаривать. А он в ответ: «А я так захотел, я принял решение». – «Ты хоть видео посмотри – там же всё ясно». – «А чего смотреть, чего время терять? Мне в эпизоде и так всё ясно». Ему «всё ясно», а ребятам как такую несправедливость снести?

Судьи просто искали повод, чтобы усадить кого-то из наших на скамейку штрафников. Обидно, когда в спорт вмешивается политика. А когда это происходит на уровне мальчишек – обидно вдвойне. При чём здесь политика? Назначить на полуфинал американца с канадцем, судей из стран — будущих соперников по решающей игре – это не политика, по-вашему?

Выходит, им есть разница, против кого их командам играть в финале. Наверное, решили, что против сильных, но предсказуемых шведов будет полегче, чем против нас», — негодовал тренер.

Несмотря на то что Андрей Педан и Дмитрий Михайлов получили матч-штрафы за стычку в концовке полуфинала и России пришлось играть за бронзу в семь защитников и 11 нападающих, против Канады наших лидеров было не удержать. Они явно разозлились, Якупов сделал хет-трик, Кучеров – дубль, Россия выиграла 6:4. А североамериканские арбитры оказались правы, в финале сборная США была сильнее Швеции.