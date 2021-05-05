Выходки Кузнецова надоели «Вашингтону»? В Америке заговорили об обмене хоккеиста

Большие новости из стана обладателей Кубка Стэнли – 2018. Российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов может быть обменян уже в это межсезонье. Об этом в эфире TSN рассказал обозреватель Пьер Лебрюн. И даже несмотря на то, что челябинец не показывает стабильного хоккея, которого от него ждут, очевидно, что его показатели на льду явно не главная причина возникших слухов.

«Послужной список» проступков Евгения стремительно расширяется на протяжении последних нескольких лет. Первая трещина в отношениях россиянина и «Вашингтона» появилась в 2019 году, когда НХЛ дисквалифицировала форварда на три матча за «неподобающее поведение» (так в Америке называют употребление кокаина), а сам игрок попытался скрыть правду о содеянном, что расстроило представителей клуба даже больше.

Источник: «Вашингтон» разочарован, что Кузнецов скрывал правду про кокаин

Казалось, тот поступок станет единичным случаем, и Евгений возьмётся за ум: «Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнёров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, «Кэпиталз» и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие – взять ответственность за эту ситуацию и свои действия», — раскаивался нападающий после того, как ИИХФ объявила о дисквалификации на четыре года. И какое-то время он действительно не давал поводов говорить ни о чём, кроме его игры.

Всё изменилось в начале текущего сезона. В январе Кузнецов вместе с другими россиянами «Вашингтона» нарушил протокол COVID-19. Тогда Евгению пришлось пропустить восемь матчей команды. А уже в начале мая он был отстранён от игры с «Рейнджерс», опоздав с Ильёй Самсоновым на предматчевое собрание команды.

«Должны быть правила, определённые границы. Нужно соответствовать заявленным ожиданиям, и вы должны за это отвечать», — так санкции к игрокам прокомментировал тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. Сегодня же стало известно о попадании российского нападающего в COVID-протокол НХЛ – во второй раз за сезон.

Кузнецов, пропустивший последний матч «Кэпиталз», попал в COVID-протокол НХЛ

Все эти выходки Кузнецова в совокупности с его нестабильной игрой после завоевания Кубка Стэнли приходятся явно не по душе руководителям «Вашингтона». Естественно, им надоело недисциплинированное поведение Евгения, в особенности после всей той поддержки, которая ему была оказана в течение последних лет. «Это начинает раздражать некоторых членов организации «Кэпиталз», — отметил Пьер Лебрюн.

Тем не менее «Вашингтону» будет не так-то просто обменять нападающего. Кузнецов связан со «столичными» контрактом ещё на четыре года со средней зарплатой $ 7,8 млн, к тому же его соглашение содержит частичный запрет на обмен, что сильно сковывает действия «Кэпиталз» на рынке. Однако нельзя исключать и тот вариант, при котором клуб настолько сильно захочет расстаться с Евгением, что не станет защищать его перед предстоящим драфтом расширения, не получив никакой компенсации в случае его ухода в «Сиэтл».

Тучи над россиянином сгущаются. И, если он хочет остаться в «Вашингтоне», одних извинений будет уже недостаточно.