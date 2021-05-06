Канада – в финале ЮЧМ! Разбили действующего чемпиона и ждут Россию в матче за золото?

Ещё задолго до начала юниорского чемпионата мира сборные Канады и Швеции выглядели заведомыми фаворитами в группе A. Обе команды должны были выходить в четвертьфинальную стадию с первых мест, не столкнувшись с большими проблемами в матчах с другими соперниками. Первое же место команды должны были разыграть между собой. Так в итоге и произошло, при этом очная встреча завершилась грандиозным конфузом юниоров «Тре крунур». Канадцы забросили по четыре шайбы в каждом из периодов и нанесли шведам самое сокрушительное поражение в истории ЮЧМ – 12:1.

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«Сегодня играли мальчики против мужчин. Мы слишком часто теряли шайбу в первом периоде, теперь нам надо извлечь урок из этого матча. У нас будет выходной перед матчем со Швейцарией, надеюсь, мы сможем стать сильнее после этой игры», — заключил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Швеции Андерс Эриксен.

Слова наставника шведской команды не разошлись с делом. В четвертьфинале его подопечные сотворили главную сенсацию турнира, выбив из борьбы хозяев мирового первенства – команду США. В последний раз звёздно-полосатые оставались без медалей любого достоинства 18 лет назад, когда ЮЧМ принимала Россия. На турнире в Ярославле американцы проиграли в полуфинале, а затем уступили во встрече за бронзовые медали. В последний раз на стадии четвертьфинала они проигрывали ровно 20 лет назад — в 2001 году. Шведские хоккеисты смогли прервать невероятную серию американцев, одержав эффектную победу — 5:2. Героем матча стал один из самых перспективных юниоров Швеции нападающий Фабиан Люселль, оформивший дубль.

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В свою очередь, канадцы решили все вопросы по выходу в полуфинал за первые шесть минут четвертьфинала с Чехией. Четыре из первых шести бросков канадцев увенчались взятием ворот Томаша Суханека. К седьмой минуте первого периода табло зафиксировало счёт 4:1 в пользу канадцев – и следующие 53 минуты превратились в банальное добивание чехов. Никакого чуда здесь произойти уже не могло. Весь вопрос заключался только в том, смогут ли канадцы во второй раз на этом турнире забросить 10 шайб в одном матче. Они смогли, в результате победив со счётом 10:3. Самым результативным игроком встречи стал 15-летний Коннор Бедард, принявший участие в половине голов своей команды. На его счету дубль и ассистентский хет-трик.

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Похожий трюк кленовые попытались провернуть и на старте полуфинального матча. В помощь команде Дэйва Барра было удаление защитника шведов Элиаса Саломонссона. В эту игру канадцы входили с абсолютно нереальным процентом реализации большинства – практически каждое второе большинство они на этом турнире преобразовывали в гол (45,2%). Первое же удаление шведов использовать им не удалось – голкипер Карл Линдбом уверенно справился со всеми бросками по его владениям.

Работы у 17-летнего вратаря в первом периоде вообще было с избытком. К 15-й минуте преимущество канадцам по броскам в створ ворот было 12-кратным – 12:1. Благодаря надёжной игре Линдбома шведы смогли безболезненно пережить стартовый натиск соперника и ближе к концу отрезка перешли в наступление. Шведские хоккеисты записали в свой актив несколько опасных моментов, но отличиться в первой трети команды так и не сумели. Самую реальную возможность в составе сборной Швеции упустил Арвид Эяс, чей бросок приняла на себя штанга.

Перед началом мирового первенства двумя главными звёздами многие специалисты по молодёжному хоккею называли россиянина Матвея Мичкова и канадца Бедарда. 16-летний Мичков начал доказывать свою состоятельность с первого матча на турнире, мощно взявшись за переписывание разнообразных рекордов, тогда как Бедард раскатился уже по ходу форума. Матч с чехами стал звёздным часом для восходящей звезды канадского хоккея, но и в полуфинале Коннор не собирался уходить в тень. На третьей минуте второго периода он совершил красивый сольный проход, завершив рейд к воротам точным броском.

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Стремительно развить успех канадцам помешало грубое нарушение игровой дисциплины. Всего-навсего спустя 42 секунды после заброшенной шайбы кленовые остались втроём на две минуты – в одной смене умудрились удалиться Корсон Кулеманс и Гийом Ришар. Роскошным шансом восстановить равновесие шведы воспользовались – Люселль продольной передачей нашёл Исака Росена, который и расстрелял ворота Годро.

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Пропущенный гол откровенно разозлил сборную Канады – и она мгновенно взялась за исправление ситуации. «Кленовые» сразу же перевели всю игру в зону атаки, провели несколько затяжных позиционных атак и закономерно дожали соперника – самым расторопным на пятаке оказался нападающий Чейз Стиллман, сын знаменитого в прошлом игрока НХЛ Кори Стиллмана. В дальнейшем шведы уже не смогли оказать никакого сопротивления канадцам.

За четыре матча на групповом этапе вышеупомянутый Бедард отметился всего одним голом. Зато в плей-офф Коннор перешёл на гроссмейстерский график – дубль в каждой встрече. Вслед за четвертьфиналом с Чехией нападающий оформил дубль и на самом старте третьего периода полуфинала. Догнать Мичкова в гонке снайперов ему уже удастся навряд ли, но в споре бомбардиров хоккеистов теперь разделяло всего одно очко (12 против 11 в пользу Матвея).

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Спастись и взять реванш за худшее поражение в своей истории шведским хоккеистам не удалось. Более того, третий период превратился для них в форменную катастрофу. Окончательно интригу в этом матче добил нападающий Бреннан Отман, реализовавший большинство эффектным броском между ног. К слову, канадцы использовали второе большинство в матче, подтвердив свою статистику на этом турнире.

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«Кленовые» поймали настоящий кураж и продолжили крушить действующего чемпиона мира. Статистика бросков в створ ворот росла как на дрожжах в пользу канадской сборной (итоговые цифры 57:17). В какой-то момент встречи шведы просто бросили бороться, и шайбы начали влетать в ворота Линдбома одна за одной. Последовательно отличились Франческо Пинелли, Шейн Райт и оформивший хет-трик Бедард. Таким образом, Коннор бросил вызов Мичкову, догнав его в гонке бомбардиров.

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Довершил разгром шведов Коннер Рулетт, забросивший восьмую шайбу в ворота шведской сборной (шесть из них влетело в ворота Линдбома в заключительной трети). Канадцы разбили Швецию в полуфинале ЮЧМ, одержали шестую победу подряд на этом турнире и получили право сыграть в решающей встрече, где их соперником станет победитель матча Россия – Финляндия. Шведы сложили чемпионские полномочия и теперь сыграют за бронзу.