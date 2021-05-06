Финны устроили нервную концовку, но Россия вышла в финал ЮЧМ! Там нас ждёт Канада!

На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная России, одолев в непростом матче белорусов, вышла в полуфинал, где соперником подопечных Альберта Лещёва стала Финляндия. Именно эта команда нанесла россиянам единственное поражение на групповом этапе, и сценарий той встречи был довольно обиден для наших парней. Впрочем, финны тогда преподали ещё и хороший урок, показав, что расслабляться с ними нельзя до самого конца.

Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.

Первый период полуфинальной встречи прошёл в ураганном темпе и порадовал обилием заброшенных шайб. Уже на 4-й минуте счёт открыл Даниил Лазутин. Наш нападающий получил пас на ход, ворвался в чужую зону, переложил шайбу на неудобную руку и неотразимо для финского вратаря Коскенвуо бросил в ближний угол!



Отыгрались финны очень быстро. Не прошло и минуты, как отличился Лазутин, а Саму Салминен уже праздновал успех. Нападающий Суоми замкнул прострел на пятак от Койвунена, воспользовавшись несколькими рикошетами вблизи ворот Иванова.

Далее события продолжили развиваться стремительно. На шестой минуте финны схватили удаление, но в меньшинстве убежали в контратаку и Коромыслову пришлось фолить. Арбитры назначили буллит в наши ворота, исполнять его вышел Пяйвяринта, но переиграть Иванова финский форвард не сумел!



А через 40 секунд Матвей Мичков реализовал большинство, которое так неудачно начиналось для России. Главный снайпер турнир в очередной раз продемонстрировал, насколько убойный у него кистевой бросок.

Впрочем, финны проявили настырность, и на 10-й минуте вновь смогли отыграться. Миеттинен на пятачке классно подстроился под отскок шайбы после броска от синей линии, и с лёта послал снаряд в цель. Арбитры просматривали этот момент на игру высоко поднятой клюшкой, но в результате никаких нарушений в действиях финна не увидели.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Мощные 2:2 после первого периода, но уже во второй трети матча игра успокоилась. Стало больше борьбы, да и команды действовали осторожнее. В такой ситуации сборной России вновь помогло большинство. На 34-й минуте наши заперли соперника в зоне при реализации лишнего, Лазутин выбросил шайбу на пятак, откуда Никита Чибриков вогнал её в сетку!

А через несколько смен юный форвард системы СКА оформил дубль! На этот раз у России прошла быстрая атака, Бучельников с правого фланга перевёл шайбу в центр на Чибрикова, и тот с кистей уложил её в дальний угол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

4:2 после второго периода, и тут как раз нужно было вспомнить о матче группового этапа, где у России к заключительной двадцатиминутке тоже всё складывалось хорошо.

Третий отрезок начался для России с очередного большинства. И снова наши показали великолепную реализацию лишнего! В этот раз индивидуальным мастерством блеснул Иван Мирошниченко, качнувший защитника одними кистями и неотразимо бросивший в угол. Но вскоре уже финны воспользовались удалением Прохора Полтапова, забросив третью шайбу в матче. Да, в этой игре никому из соперников больше не следовало уезжать на скамейку штрафников, реализацию и наши, и финны показывали убойную!

На 51-й минуте матча случился голевой всплеск — команды обменялись шайбами в течение семи секунд! Сначала Свечков с Мирошниченко совершили отбор на чужой синей линии, и Иван оформил дубль, изящно разобравшись в ближнем бою с финским голкипером.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Но затем прямо со вбрасывания команда Суоми провела разящую голевую атаку с Саму Салминеном на острие. В концовке периода финны, на правах проигрывающей стороны, поддушили наших, вынудили Лещёва взять таймаут, а сами заменили вратаря шестым полевым игроком аж за четыре минуты до сирены.

И этот ход сработал! Финны заперли наших в зоне и достаточно быстро добрались ло пятой шайбы. Получилось всё очень красиво: наброс от синей линии, сумасшедшая акцентированная передача коньком (!) от Хуухтанена, которой позавидовал бы любой футболист, и завершение в пустой угол от Кеммеля.

Неужели всё-таки повторялся сценарий матча на групповом этапе, где финны спаслись именно в концовке? К счастью, нет. Финляндия здорово держала шайбу в нашей зоне, опасно бросала, но наши ребята смогли отстоять победный счёт!

6:5 в пользу сборной России! Теперь наших парней ждёт финал против мощнейшей Канады, но мы верим, что золото юниорского хоккея всё-таки вернётся в нашу страну спустя 14 лет.