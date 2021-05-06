«Жестокое разочарование». Финны в печали, но признают силу сборной России на ЮЧМ

Наша команда уже готовится к финалу с Канадой, но секретов не раскрывает.

Сборная России – второй раз подряд вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею! В полуфинале одержана победа над Финляндией со счётом 6:5, после игры комментарии дали игроки и тренеры.

Финны устроили нервную концовку, но Россия вышла в финал ЮЧМ! Там нас ждёт Канада! 11 голов, нереализованный буллит финнов, дубли российских лидеров и отличный сюжет со счастливой развязкой — полуфинал ЮЧМ удался на славу!

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал победу нашей команды в полуфинале ЮЧМ-2021.

«Важная победа, поздравляю всех с выходом финал! Наши парни были единым целым, ловили шайбы на себя, играли самоотверженно. Самая важная следующая игра. Думаю, можно полчаса порадоваться и готовиться к важнейшему финалу. Тренерский штаб всё разберёт, всегда есть, над чем работать, то же меньшинство надо подтянуть. Самый важный экзамен у сборной России завтра. Очень важно восстановиться и оставить эмоции на финальную встречу», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Мои голы ничего не значат, главное, чтобы Россия выиграла финал у Канады»

Нападающий сборной России U18 Матвей Мичков пообещал сделать всё возможное, чтобы выиграть финал у Канады.

«С Канадой будет очень важная игра, тем боле с таким сильным соперником. Большая честь нам с ребятами представлять нашу страну. Будем биться, готовимся к завтрашней игре. Играют команды, а не отдельные личности. Канада очень сильный соперник, против них всегда непросто играть. Да, там играет Коннор Бедард, но там много хороших хоккеистов, не только он. Большую роль сыграл Сергей Иванов, наш голкипер тащил нас всегда и везде. Дай бог, чтобы завтра всё сложилось. Думаю, вся команда благодарна вратарю. Наша команда не устала, выйдем на игру с новыми силами и эмоциями, дадим бой. Мои голы ничего не значат, самое главное, чтобы наша команда выиграла финал. Сделаем всё возможное, чтобы обыграть канадцев».

«Как победить канадцев? Не будем раскрывать секретов»

Нападающий сборной России U18 Иван Мирошниченко отметил хорошую игру в большинстве и капитана команды Никиту Чибрикова, который набрал 3 (2+1) очка.

«Финны больше удалялись, а мы больше реализовали удалений. Парни сыграли дисциплинированно, это помогло нам выиграть. Никита Чибриков молодец, забил нужные голы, у парней поднялся дух, он поддерживал нас на лавке и вовсю проявлял себя как лидер и капитан. Очень важную роль сегодня сыграл. Как победить канадцев? Не будем раскрывать секретов, будем готовиться, с поддержкой болельщиков у нас всё получится. Никаких отдельных личностей мы не разбирали, готовились, как и ранее, в первом матче нас просто подвела усталость».

Шикарный гол Чибрикова из окружения пятерых финнов! Забили, выстояли и вышли в финал! Мощь капитана и форварда нашей сборной прочувствовали на себе неуступчивые финны.

«Сборной России нужно правильно восстановиться, изучим слабые места Канады»

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв похвалил команду за то, что выдержала натиск финнов в концовке.

«Эмоции положительные, вышли в финал, при таком счёте надо удерживать, концентрироваться. Немножко концовочка смазанная, но ребята выдержали, молодчики. Нам нужно правильно восстановиться, посмотрим сборную Канады и её слабые места. Завтра в бой!

Мы наигрывали большинство, это плоды тренировочного процесса. Мы постоянно говорим и будем повторять, что нужна концентрация каждую смену. Особенно после забитого гола. Обращали внимание, как правильно сделать выход из-под давления, особенно во втором периоде у нас это классно получалось».

Канада – в финале ЮЧМ! Разбили действующего чемпиона и ждут Россию в матче за золото? Сборная Швеции пропустила шесть шайб за один период. 15-летний канадец Коннор Бедард бросил вызов 16-летнему Матвею Мичкову.

«Жестокое разочарование для нас. Горжусь ребятами, но лучшая команда идёт дальше»

Главный тренер юниорской сборной Финляндии Петри Карьялайнен похвалил своих игроков за характер, но отметил, что дальше идёт лучшая команда.

«Жестокое разочарование для нас. Для меня честь тренировать этих ребят, не только в этом матче или на этом турнире. Горжусь тем, как ребята играли, поставили всё на карту. Сегодня мы недостаточно хорошо реализовывали свои моменты, но не потому, что не старались или не оставляли на льду всех себя. Горжусь нашей игрой, мы были командой. Была равная игра, такие тяжёлые моменты – возможность научиться чему-то на будущее – и для завтрашнего матча, и в их дальнейших карьерах.

Мы забили два гола в большинстве и один в формате «шесть на пять», Россия трижды реализовала большинство. Как и всегда, спецбригады сыграли важную роль. Счастлив, что на третий период мы вышли, чтобы биться за победу. В концовке всё было близко, мы могли забить шестую. Но всё равно, мы пропустили шесть в полуфинале чемпионата мира… Лучшая команда идёт дальше.

У нас не будет проблем с мотивацией на матч со Швецией за бронзу. Конечно, нам тяжело смириться с этим поражением. Мы уже поговорили об этом в раздевалке. Наша команда – не для тренировок, а для игры. Когда завтра на лёд будет вброшена шайба, мы будем готовы, я это гарантирую.

Мирошниченко, Мичков, Чибриков? Я знаю их имена, это очень хорошие игроки. Но во время игры на первый план выходят не отдельные игроки соперника. В матчах с Россией я всегда отмечаю их игру в обороне, как они закрывают центр. У России очень трудно выигрывать борьбу один в одного. Игроки, которых вы назвали, — очень хорошие, но выделяются не они, а то, как они играют всей пятёркой как одно целое. Сегодня они были лучше нас».

Наши взяли реванш у финнов и вышли в финал ЮЧМ! Там Россию ждёт битва с Канадой Североамериканцы очень сильны, но у команды Альберта Лещёва всё равно хорошие шансы на успех.

«Финляндия никогда не сдавалась, мы бились, но потерпели неудачу с Россией»

Нападающий юниорской сборной Финляндии Оливер Капанен отдал должное вратарю Аку Коскенвуо, который в полуфинале отразил 32 броска.

«Коскенвуо здорово играет в каждом матче, всегда даёт нам шанс на победу. Сегодня мы забили недостаточно голов. Конечно, я хочу выиграть матч за бронзу, привезти домой медаль. Надеюсь, у всех будет такая же мотивация, нам надо выиграть этот матч».

Нападающий юниорской сборной Финляндии Брэд Ламберт заявил, что гордится своими партнёрами, которые не сдавались и бились до конца.

«Я невероятно горжусь всеми ребятами, мы никогда не сдавались. Больше нечего сказать, я очень огорчён. Сегодня не получилось сделать камбэк? Если посмотреть на все наши матчи, особенно те три, в которых мы уступали в две шайбы в третьем периоде, то это не то положение, в котором мы бы хотели находиться. Но я горжусь всеми, мы ни в одной игре не сдавались. Мы бились, но сегодня потерпели неудачу».