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ЮЧМ-2021, финал Россия – Канада, прямая трансляция, где посмотреть, дата и время начала

Финал ЮЧМ Россия – Канада
Роман Тузов
Финал ЮЧМ Россия – Канада: прямая трансляция, дата и время, путь к матчу за золото
Главное, что нужно знать перед финалом юниорского чемпионата мира – 2021.
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Дата и время матча

7 мая сборной России предстоит сыграть в финале юниорского чемпионата мира – 2021, проходящего в США. Соперником наших ребят станет команда из Канады. Начало встречи в 4:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать официальный сайт ФХР. Начало в 4:00 мск.

Сетка плей-офф и расписание матчей ЮЧМ-2021

Материалы о матче

Сборная России обыграла Финляндию и сыграет с Канадой в финале ЮЧМ-2021
«Готовьте попкорн». «Твиттер» сборной Канады — о финале ЮЧМ с Россией
Эмоции сборной России после выхода в финал юниорского чемпионата мира — 2021
Сборная Канады забила на ЮЧМ уже 46 голов, у России – 38
Канада – в финале ЮЧМ! Разбили действующего чемпиона и ждут Россию в матче за золото?
Сборная Швеции пропустила шесть шайб за один период. 15-летний канадец Коннор Бедард бросил вызов 16-летнему Матвею Мичкову.
Шикарный гол Чибрикова из окружения пятерых финнов! Забили, выстояли и вышли в финал!
Мощь капитана и форварда нашей сборной прочувствовали на себе неуступчивые финны.
Финны устроили нервную концовку, но Россия вышла в финал ЮЧМ! Там нас ждёт Канада!
11 голов, нереализованный буллит финнов, дубли российских лидеров и отличный сюжет со счастливой развязкой — полуфинал ЮЧМ удался на славу!

Путь по турниру

Сборная России стартовала с победы над командой из США (7:6 ОТ), затем уступила финнам (3:4 Б), после чего разгромила сборные Германии (6:1) и Чехии (11:1). В четвертьфинале россияне переиграли хоккеистов из Беларуси со счётом 5:2. В 1/2 финала подопечным Альберта Лещёва удалось взять реванш у сборной Финляндии (6:5).

Сборная Канады без поражений прошла до финала. На групповом этапе по очереди были биты шведы (12:1), латвийцы (4:2), швейцарцы (7:0) и беларусы (5:2). В четвертьфинальном матче канадцы разгромили сборную Чехии (10:3), а в полуфинале ещё раз обыграли команду из Швеции – 8:1.

Игры сборной России

U18 ЧМ-2021. Группа B
27 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Россия U18
Окончен
7 : 6
ОТ
США U18
0:1 Чесли – 02:56' (5x5)   0:2 Дюк (Хатсон, Пастухов) – 05:24' (5x4)   1:2 Юров (Чибриков, Макаров) – 09:18' (5x5)   1:3 Беренс (Хатсон, Кули) – 16:44' (5x4)   1:4 Страки (Ховард, Страмел) – 21:27' (5x5)   1:5 Пастухов (Хатсон, Беренс) – 24:16' (5x4)   2:5 Мичков (Гайдамак, Новиков) – 26:16' (5x5)   3:5 Гайдамак (Грудинин, Чибриков) – 28:09' (5x5)   4:5 Мичков (Грудинин, Петров) – 33:09' (5x4)   4:6 Дюк (Пастухов, Беренс) – 36:36' (5x5)   5:6 Мирошниченко (Коромыслов, Свечков) – 39:12' (5x4)   6:6 Мирошниченко (Свечков, Юров) – 54:44' (5x5)   7:6 Чибриков (Иванцов) – 61:25' (3x3)
U18 ЧМ-2021. Группа B
28 апреля 2021, среда. 00:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
4 : 3
Б
Россия U18
0:1 Свечков (Юров, Мирошниченко) – 09:21' (5x5)   1:1 Салминен (Юусола, Ламберт) – 21:25' (5x5)   1:2 Чибриков (Мичков) – 24:07' (5x5)   1:3 Свечков (Юров) – 37:53' (5x5)   2:3 Койвунен (Хеймосалми) – 57:25' (5x5)   3:3 Туомаала (Ламберт, Койвунен) – 58:34' (6x5)   4:3 Миеттинен – 65:00' (ПБ)
U18 ЧМ-2021. Группа B
30 апреля 2021, пятница. 00:00 МСК
Германия U18
Окончен
1 : 6
Россия U18
0:1 Юров (Свечков) – 10:44' (5x5)   0:2 Мичков (Чибриков, Новиков) – 20:30' (5x5)   0:3 Мичков (Грудинин, Макаров) – 27:12' (5x5)   0:4 Мичков (Полтапов) – 35:29' (5x4)   0:5 Квочко (Фигурин, Чибриков) – 45:48' (5x5)   1:5 Корте (Цап, Росми) – 54:31' (5x5)   1:6 Мичков (Фигурин) – 58:19' (5x5)
U18 ЧМ-2021. Группа B
02 мая 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Россия U18
Окончен
11 : 1
Чехия U18
1:0 Мичков (Чибриков, Новиков) – 01:22' (5x5)   2:0 Полтапов – 13:10' (5x5)   3:0 Мирошниченко (Юров) – 17:39' (5x4)   4:0 Коромыслов (Юров, Чибриков) – 30:53' (5x5)   4:1 Кос (Моравец, Брабенец) – 32:28' (5x5)   5:1 Кателевский (Лазутин, Грудинин) – 33:44' (5x5)   6:1 Полтапов (Иванцов, Мичков) – 38:45' (5x4)   7:1 Мичков (Полтапов, Иванцов) – 45:50' (5x5)   8:1 Свечков (Юров) – 47:00' (5x5)   9:1 Свечков (Чибриков, Мирошниченко) – 51:45' (5x4)   10:1 Юров – 57:19' (5x5)   11:1 Мичков (Квочко, Иванцов) – 58:48' (5x5)
U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 мая 2021, понедельник. 20:30 МСК
Россия U18
Окончен
5 : 2
Беларусь U18
1:0 Мичков (Квочко, Бучельников) – 04:26' (5x5)   2:0 Юров (Коромыслов) – 15:18' (5x3)   3:0 Дуда (Юров, Свечков) – 22:48' (5x5)   3:1 Морозов (Михалёв, Рогач) – 27:55' (5x5)   3:2 Николаеня (Аношко) – 31:17' (5x5)   4:2 Мирошниченко – 46:23' (5x5)   5:2 Гайдамак – 48:34' (5x5)
U18 ЧМ-2021. 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
5 : 6
Россия U18
0:1 Лазутин (Чибриков, Новиков) – 03:08' (5x5)   1:1 Салминен (Койвунен, Туомаала) – 04:04' (5x4)   1:2 Мичков (Полтапов) – 06:58' (5x4)   2:2 Миеттинен (Юусола, Матикка) – 09:01' (5x5)   2:3 Чибриков (Лазутин, Полтапов) – 33:15' (5x4)   2:4 Чибриков (Бучельников) – 37:20' (5x5)   2:5 Мирошниченко (Новиков, Свечков) – 43:43' (5x4)   3:5 Кемелль (Хеймосалми, Ламберт) – 46:14' (5x4)   3:6 Мирошниченко (Свечков) – 50:46' (5x5)   4:6 Салминен (Вилен) – 50:53' (5x5)   5:6 Кемелль (Хеймосалми) – 57:08' (6x5)

Игры сборной Канады

U18 ЧМ-2021. Группа A
28 апреля 2021, среда. 04:00 МСК
Швеция U18
Окончен
1 : 12
Канада U18
0:1 Райт (Кларк, Гюнтер) – 05:19' (5x4)   0:2 Кларк (Пинелли) – 10:43' (5x5)   0:3 Харрисон (Бедард) – 12:14' (5x5)   0:4 Пинелли (Стэнковен, Рулетт) – 13:29' (5x5)   0:5 Райт (Отман, Кларк) – 20:30' (5x5)   0:6 Аллан (Гюнтер) – 24:00' (5x5)   0:7 Уинтертон (Джонстон) – 26:04' (5x5)   0:8 Райт (Матье) – 38:57' (4x5)   0:9 Мактавиш (Кулеманс) – 43:52' (5x5)   0:10 Кларк (Стиллман, Пинелли) – 47:16' (5x5)   1:10 Форсмарк – 51:17' (5x5)   1:11 Джонстон (Рулетт) – 52:37' (5x5)   1:12 Стэнковен (Мактавиш) – 55:21' (5x5)
U18 ЧМ-2021. Группа A
29 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Канада U18
Окончен
4 : 2
Латвия U18
1:0 Стэнковен (Целльвегер) – 27:58' (5x4)   2:0 Мактавиш (Стэнковен, Бедард) – 30:01' (5x5)   2:1 Равинскис (Лавиньш) – 39:18' (5x5)   3:1 Гюнтер (Мактавиш) – 50:38' (5x5)   3:2 Вилманис – 53:27' (5x4)   4:2 Мактавиш (Бедард, Гюнтер) – 59:17' (5x4)
U18 ЧМ-2021. Группа A
01 мая 2021, суббота. 04:00 МСК
Швейцария U18
Окончен
0 : 7
Канада U18
0:1 Гюнтер (Кларк) – 10:50' (5x5)   0:2 Бедард (Стэнковен) – 14:05' (5x5)   0:3 Пинелли (Жилкин, Целльвегер) – 21:48' (5x5)   0:4 Пинелли (Кулеманс) – 25:10' (5x4)   0:5 Отман (Пинелли, Целльвегер) – 50:11' (5x4)   0:6 Кулеманс (Целльвегер) – 55:49' (5x3)   0:7 Пинелли (Кулеманс, Целльвегер) – 56:29' (5x3)
U18 ЧМ-2021. Группа A
02 мая 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Канада U18
Окончен
5 : 2
Беларусь U18
1:0 Райт – 05:06' (5x5)   2:0 Целльвегер (Джонстон) – 18:34' (5x5)   3:0 Мактавиш (Кулеманс) – 21:59' (5x5)   4:0 Райт (Целльвегер) – 24:04' (5x5)   4:1 Лошко (Михалёв, Сотишвили) – 34:28' (5x4)   5:1 Мактавиш (Кулеманс, Пинелли) – 53:45' (5x4)   5:2 Морозов (Михалёв, Польшаков) – 57:28' (5x5)
U18 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 мая 2021, понедельник. 23:00 МСК
Канада U18
Окончен
10 : 3
Чехия U18
1:0 Джонстон (Бедард) – 02:01' (5x5)   2:0 Рулетт (Жилкин, Мактавиш) – 04:20' (5x5)   3:0 Бедард (Жилкин, Мактавиш) – 06:50' (5x5)   3:1 Паер (Брабенец) – 08:31' (5x4)   4:1 Стэнковен (Бедард) – 10:59' (5x5)   5:1 Гюнтер (Райт, Бедард) – 21:09' (5x4)   5:2 Хмеларж (Штурц) – 23:57' (5x5)   6:2 Гюнтер (Дель Мастро, Отман) – 36:14' (5x5)   7:2 Бедард (Стэнковен, Мактавиш) – 46:54' (5x5)   8:2 Уинтертон (Рулетт, Пинелли) – 47:09' (5x5)   8:3 Штурц (Марцел, Свозил) – 48:33' (5x5)   9:3 Харрисон (Пинелли, Уинтертон) – 49:46' (5x5)   10:3 Райт (Целльвегер) – 53:17' (5x4)
U18 ЧМ-2021. 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 00:00 МСК
Канада U18
Окончен
8 : 1
Швеция U18
1:0 Бедард (Мактавиш) – 23:50' (5x5)   1:1 Росен (Люселль, Эдвинссон) – 25:00' (5x3)   2:1 Стиллман (Райт) – 29:51' (5x5)   3:1 Бедард (Райт, Кулеманс) – 40:45' (5x5)   4:1 Отман (Райт) – 43:40' (5x4)   5:1 Пинелли – 50:41' (5x5)   6:1 Райт (Отман) – 54:52' (5x5)   7:1 Бедард (Аллан) – 55:30' (5x5)   8:1 Рулетт (Уинтертон, Кларк) – 56:56' (5x5)
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