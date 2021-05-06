Финал ЮЧМ Россия – Канада: прямая трансляция, дата и время, путь к матчу за золото

Дата и время матча
7 мая сборной России предстоит сыграть в финале юниорского чемпионата мира – 2021, проходящего в США. Соперником наших ребят станет команда из Канады. Начало встречи в 4:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прямая трансляция
Встречу в прямом эфире будет транслировать официальный сайт ФХР. Начало в 4:00 мск.
Материалы о матче
Путь по турниру
Сборная России стартовала с победы над командой из США (7:6 ОТ), затем уступила финнам (3:4 Б), после чего разгромила сборные Германии (6:1) и Чехии (11:1). В четвертьфинале россияне переиграли хоккеистов из Беларуси со счётом 5:2. В 1/2 финала подопечным Альберта Лещёва удалось взять реванш у сборной Финляндии (6:5).
Сборная Канады без поражений прошла до финала. На групповом этапе по очереди были биты шведы (12:1), латвийцы (4:2), швейцарцы (7:0) и беларусы (5:2). В четвертьфинальном матче канадцы разгромили сборную Чехии (10:3), а в полуфинале ещё раз обыграли команду из Швеции – 8:1.
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Игры сборной Канады
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