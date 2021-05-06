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Главное, что нужно знать перед финалом юниорского чемпионата мира – 2021.

Финал ЮЧМ Россия – Канада: прямая трансляция, дата и время, путь к матчу за золото

Дата и время матча

7 мая сборной России предстоит сыграть в финале юниорского чемпионата мира – 2021, проходящего в США. Соперником наших ребят станет команда из Канады. Начало встречи в 4:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать официальный сайт ФХР. Начало в 4:00 мск.

Материалы о матче

Сборная России обыграла Финляндию и сыграет с Канадой в финале ЮЧМ-2021

«Готовьте попкорн». «Твиттер» сборной Канады — о финале ЮЧМ с Россией

Эмоции сборной России после выхода в финал юниорского чемпионата мира — 2021

Сборная Канады забила на ЮЧМ уже 46 голов, у России – 38

Канада – в финале ЮЧМ! Разбили действующего чемпиона и ждут Россию в матче за золото? Сборная Швеции пропустила шесть шайб за один период. 15-летний канадец Коннор Бедард бросил вызов 16-летнему Матвею Мичкову.

Шикарный гол Чибрикова из окружения пятерых финнов! Забили, выстояли и вышли в финал! Мощь капитана и форварда нашей сборной прочувствовали на себе неуступчивые финны.

Финны устроили нервную концовку, но Россия вышла в финал ЮЧМ! Там нас ждёт Канада! 11 голов, нереализованный буллит финнов, дубли российских лидеров и отличный сюжет со счастливой развязкой — полуфинал ЮЧМ удался на славу!

Путь по турниру

Сборная России стартовала с победы над командой из США (7:6 ОТ), затем уступила финнам (3:4 Б), после чего разгромила сборные Германии (6:1) и Чехии (11:1). В четвертьфинале россияне переиграли хоккеистов из Беларуси со счётом 5:2. В 1/2 финала подопечным Альберта Лещёва удалось взять реванш у сборной Финляндии (6:5).

Сборная Канады без поражений прошла до финала. На групповом этапе по очереди были биты шведы (12:1), латвийцы (4:2), швейцарцы (7:0) и беларусы (5:2). В четвертьфинальном матче канадцы разгромили сборную Чехии (10:3), а в полуфинале ещё раз обыграли команду из Швеции – 8:1.

Игры сборной России

Игры сборной Канады