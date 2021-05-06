Канадцы громят всех подряд на ЮЧМ. Как России обыграть хоккейного монстра в финале?

Канадский каток против российских звёзд. Эти сборные не встречались в решающем матче с 2008 года, когда канадцы разгромили россиян 8:0.

На юниорском чемпионате мира по хоккею — 2021 прошли полуфинальные матчи. Сборная Канады разгромила сверстников из Швеции (8:1), а команда России в ярком триллере удержала победу во встрече с командой Финляндии (6:5). Разбираем главные события полуфиналов и готовимся к заключительным матчам мирового первенства.

Канада – Швеция — 8:1

С первых минут канадцы врубили высокие скорости и обрушили шквал атак на ворота Карла Линдбома. 17-летний голкипер сборной Швеции держался до начала второго периода, когда одна из главных звёзд кленовых Коннор Бедард после сольного прохода открыл счёт в матче. Шведам удался быстрый ответ в двойном большинстве, когда цели достиг бросок Исака Росена, но это была последняя радость команды Андерса Эриксена в этом матче. После пропущенного гола канадцы снова врубили пиковые обороты и очень быстро вернули себе преимущество усилиями представителя хоккейной династии Стиллманов Чейза.

Третий период обернулся для юниоров «Тре крунур» форменным бедствием. «Кленовые» вихрем носились по всей площадке, сметая всё на своём пути. Шайбы сыпались в ворота Линдбома как из рога изобилия, а итоговый счёт на табло зафиксировал 8:1 в пользу команды Дэйва Барра. Самыми результативными игроками встречи оказались главный фаворит драфта НХЛ – 2022 Шейн Райт (1+3) и один из явных фаворитов драфта-2023 Бедард (3+0). Канадцы во второй раз на этом турнире разбили сборную Швеции (12:1 на групповом этапе) и без проблем прошли в финальный раунд.

Канада – в финале ЮЧМ! Разбили действующего чемпиона и ждут Россию в матче за золото? Сборная Швеции пропустила шесть шайб за один период. 15-летний канадец Коннор Бедард бросил вызов 16-летнему Матвею Мичкову.

Россия – Финляндия — 6:5

Соперником канадской сборной в матче за золото станет команда России. Наши парни в полуфинале встречались со сверстниками из Финляндии. В предварительном раунде россияне потерпели одно поражение – и его команде Альберта Лещёва нанесли именно финны. Причём россияне вели 3:1 за три минуты до конца основного времени матча, но сопернику удалось перевести игру в овертайм и добыть победу по буллитам. Похожий номер финны едва не провернули и в полуфинале.

В первом периоде команды дважды обменялись заброшенными шайбами: наши дважды выходили вперёд, а финны находили быстрый ответ. Во втором периоде дубль Никиты Чибрикова позволил задышать свободнее, к тому же в начале третьего отрезка автором дубля стал уже Иван Мирошниченко. За 10 минут до конца встречи россияне вели 6:3, но обладающие потрясающим характером финны и не думали сдаваться. Шайбы Саму Салминена и Йоакима Кеммеля подарили сопернику надежду на спасение, но ликвидировать дефицит в три шайбы они не смогли. Российская команда впервые за 12 лет пробилась в финал ЮЧМ на втором турнире подряд.

Россия и Канада сыграют в финале ЮЧМ впервые с 2008 года

Противостояние России и Канады на всех уровнях является визитной карточкой мирового хоккея. Согласитесь, что, как только проходит жеребьёвка нового крупного турнира (и неважно взрослый ли это чемпионат мира, молодёжный или юниорский), мы вольно или невольно сразу ищем в своей группе сборную Канады. А если не находим, то изучаем расклады для возможного пересечения команд на различных стадиях плей-офф.

В финале ЮЧМ последний раз команды встречались 13 лет назад. Юниорский чемпионат мира 2008 года принимала Казань, и в финале того турнира сборная России написала одну из самых чёрных страниц в своей истории. Россияне были разгромлены принципиальным соперником на домашнем льду (0:8) и не смогли защитить титул чемпионов мира, добытый годом ранее в Финляндии. С тех пор россияне ещё дважды выходили в финал ЮЧМ, где уступали сборным США (2009) и Швеции (2019). Удивительно, что за это время и канадцы недалеко ушли по числу золотых медалей – единственная победа в 2013 году на турнире в Сочи.

Наши взяли реванш у финнов и вышли в финал ЮЧМ! Там Россию ждёт битва с Канадой Североамериканцы очень сильны, но у команды Альберта Лещёва всё равно хорошие шансы на успех.

И вот она долгожданная встреча заклятых друзей в финале ЮЧМ. На этом мировом первенстве канадцы выглядят настоящим монструозным катком. В шести матчах турнира наш соперник по финалу забросил наводящие ужас 46 шайб (18 из них пришлись на 2 матча в плей-офф). В этой сборной просто не знаешь кого бояться в первую очередь. 15-летний Бедард провёл очень серый для уровня своего пиара групповой этап, но к плей-офф набрал оптимальные кондиции и теперь доминирует в каждой смене, полностью оправдывая уровень своей раскрутки. Не далеко от него отстали Мэйсон Мактавиш, Шейн Райт и Франческо Пинелли. Канадцы разыгрывают большинство с феерическим процентом 42,86 и заодно обладают лучшим процентом при игре в меньшинстве – 84,62.

Канадцы на ЮЧМ – страшная сила! Забили уже 38 голов, теперь под раздачу попали бедные чехи Финал с Россией стал бы украшением всего турнира.

При всём при этом не очень ясен потенциал их первого номера – у Бенджамина Годро просто не было возможности себя проявить в предыдущих матчах, настолько хороша была его команда. Но и у россиян есть свои козыри. Лучшим снайпером и бомбардиром ЮЧМ на данный момент является 16-летний Матвей Мичков. Нападающий системы СКА набирал очки во всех матчах на этом турнире и уже довёл число заброшенных шайб до 11. Между прочим, это третий результат за всю историю ЮЧМ по голам на одном турнире. До рекорда Александра Овечкина и Коула Кофилда осталось три точных броска. Не будем забывать и о Мирошниченко с Чибриковым, так ярко выступивших в матче с финнами. Всегда готовы прийти на помощь Данила Юров, Фёдор Свечков и Прохор Полтапов. Выше уже был отмечен роскошный процент канадского большинства, но ведь это второй показатель на турнире, тогда как первый принадлежит команде Лещёва (43,48%).

Обе команды обладают потрясающими исполнителями в атаке, однако в защите и на последнем рубеже в завтрашнем матче у них могут возникнуть серьёзные проблемы. А учитывая то обстоятельство, что 7 мая на лёд «Комерика-центра» выйдут хоккеисты очень высокого уровня, но которые всё-таки ещё являются совсем детьми (многим из них не исполнилось даже 18 лет), такие вещи, как тактика и стратегия ведения игры совершенно точно отойдут на второй план. Соперники будут искать счастья у чужих ворот, пытаясь играть исключительно на своих сильных сторонах. Таким образом, мы можем стать свидетелями абсолютно легендарного финала. В общем, как говорит пресс-служба Федерации хоккея Канады: «Доставайте поп-корн». Будет интересно.