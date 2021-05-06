Наши сразятся в суперфинале за золото ЮЧМ! Россия – Канада. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча между сборными России и Канады на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная после четвертьфинала вернулась в город Фриско в Техасе, на арену «Комерика-центр», куда пускают болельщиков.
«Важная победа, поздравляю всех с выходом в финал! Наши парни были единым целым, ловили шайбы на себя, играли самоотверженно. Самая важная – следующая игра. Думаю, можно полчаса порадоваться и потом готовиться к завтрашнему финалу. Тренерский штаб всё разберёт, всегда есть над чем работать, то же меньшинство надо подтянуть. Самый главный экзамен у сборной России завтра. Очень важно восстановиться и оставить эмоции на финальную встречу», — заявил после победы над финнами в полуфинале первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
Стартовое вбрасывание в матче Россия – Канада запланировано на 7 мая в 4:00 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными моментами.
- 6 мая 2021
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