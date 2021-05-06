Наши сразятся в суперфинале за золото ЮЧМ! Россия – Канада. Онлайн

«Важная победа, поздравляю всех с выходом в финал! Наши парни были единым целым, ловили шайбы на себя, играли самоотверженно. Самая важная – следующая игра. Думаю, можно полчаса порадоваться и потом готовиться к завтрашнему финалу. Тренерский штаб всё разберёт, всегда есть над чем работать, то же меньшинство надо подтянуть. Самый главный экзамен у сборной России завтра. Очень важно восстановиться и оставить эмоции на финальную встречу», — заявил после победы над финнами в полуфинале первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.