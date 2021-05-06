Хоккеист «Вашингтона» заплакал после хет-трика. За два дня до матча у Оши умер отец

Два последних матча «Вашингтон» проводил на выезде с «Рейнджерс». И, конечно, все обсуждали не только очередное повреждение звёздного капитана «столичных» Александра Овечкина, из-за которого он не смог продолжить игру, но и драки с участием российских хоккеистов «синерубашечников» с одним из главных провокаторов лиги Томом Уилсоном. Во второй игре, когда партнёры мстили за получившего травму в первой встрече Артемия Панарина, дело едва не дошло до боя стенка на стенку.

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«Можете одобрять это или ненавидеть, но так всегда происходит в хоккее, когда ответственность за защиту игроков падает на команды, а не на лигу. Это перешло в ведение «Рейнджерс» после того, как Уилсон дважды швырнул Панарина на лёд, а Департамент «спускайте их с цепи» безопасности игроков не выписал ему дисквалификацию.

Вызов был принят. «Рейнджерс» не хватает мускулов и службы охраны, но они объединились в поддержку своей упавшей звезды и самих себя. На первой секунде была драка практически стенка на стенку – она стала тройным аперитивом перед основным блюдом холодной мести, которое подал Брендан Смит.

«Рейнджерс» проиграли матч, но выиграли битву своих сердец и умов. Это был сближающий момент для команды», — считает известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс.

Массовая драка на первой секунде и рекорд НХЛ! Как «Рейнджерс» мстили Уилсону за Панарина Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.

Было и увольнение генерального менеджера и президента «Рейнджерс», и много чего ещё. Но из общего внимания едва не ускользнуло одно очень важное событие.

Ещё 4 мая, за два дня до второго матча между «Рейнджерс» и «Кэпиталз», до хоккейного мира дошла печальная новость. Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши сообщил о смерти своего отца Тима Оши. Именно поэтому форвард гостей пропустил первый матч своей команды в Нью-Йорке.

В 2012 году у его отца была диагностирована болезнь Альцгеймера. «Сегодня моя семья с тяжелым сердцем оплакивает кончину моего отца, «Тренера Оши». Тренер жил полной жизнью и был единодушно любим всеми, кто его встречал. Спасибо семье и друзьям за поддержку. Небеса получили легенду», – написал Оши об умершем отце в своём «твиттере».

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В сегодняшней игре «Вашингтон» снова добился победы. И надо же было такому случиться, что в составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши, а ещё один гол в свой актив записал Ник Дауд. Для американца Оши этот матч стал важным событием в его жизни. Игра с «Рейнджерс» стала для 34-летнего нападающего первой после трагедии в семье. Ти Джей провёл встречу с наклейкой Coach на своём шлеме в память об отце, а после третьей шайбы во встрече не смог сдержать эмоций и заплакал.

Разумеется, свой хет-трик американский форвард посвятил умершему папе, а сама история до такой степени жизненная, что от неё в буквальном смысле слова бегут мурашки по коже. Отец наверняка гордился бы своим сыном, который в столь непростой для себя жизненный момент не только появился на льду, но и сыграл с полной самоотдачей и забросил в ворота соперника сразу три шайбы. Настоящий профессионализм и мужество со стороны Оши!