0:8 на домашнем льду. Казань болела за Канаду, когда они громили Россию в финале ЮЧМ

Последний раз сборные России и Канады встречались в финале ЮЧМ 13 лет назад. Тот матч завершился позором для команды Александра Бирюкова.

На юниорском чемпионате мира по хоккею — 2021 прошли полуфинальные матчи. Сборная Канады разгромила сверстников из Швеции (8:1), а команда России в ярком триллере удержала победу во встрече с командой Финляндии (6:5). В финале ЮЧМ последний раз сборные России и Канады встречались 13 лет назад. ЮЧМ-2008 принимала Казань, и в финале того турнира сборная России написала одну из самых чёрных страниц в своей истории. На домашнем льду россияне были разгромлены принципиальным соперником (0:8) и не смогли защитить титул чемпионов мира, добытый годом ранее в Финляндии. Вспоминаем ключевые события казанского форума.

Сборная России обыграла Канаду в матче группового раунда ЮЧМ-2008

На предварительном раунде сборные России и Канады оказались сведены в один квинтет — группу A. Подопечные Александра Бирюкова взяли старт на домашнем турнире с двух побед над командами Словакии (6:4) и Германии (6:2). В свою очередь кленовые, которые приехали в Казань под руководством легендарного Пэта Куинна, разгромили тех же немцев (9:2) и переиграли сборную Дании (4:1). 16 апреля заклятые друзья впервые встретились на том турнире.

В середине первого периода скандинавские арбитры Яри Левонен и Сёрен Перссон отправили в раздевалку нападающего первого звена сборной России Никиту Филатова. Лидеру нашей команды инкриминировали колющий удар, а россияне получили пятиминутное меньшинство. Голкипер Александр Печурский с партнёрами по команде нейтрализовали канадское большинство — и на перерыв соперники отправились при счёте 0:0.

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В начале второго периода Дмитрий Кугрышев прошил Джейка Аллена, но канадцы очень быстро смогли не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала защитник Райан Эллис отличился в формате «пять на три», а затем забил и Мэтт Дюшейн. Россияне восстановили равновесие за 50 секунд до перерыва, когда цели достиг бросок Андрея Локтионова. В заключительной трети по шайбе забросили Евгений Грачёв и Павел Чернов, установив окончательный счёт — 4:2 в пользу сборной России.

Россия уверенной поступью прошла к финалу, канадцы еле доползли до решающего матча

В заключительный день предвариловки россияне вдоволь покуражились над сборной Дании, отправив в ворота соперника 10 шайб. Подопечные Бирюкова набрали 12 очков из 12 возможных и заняли первое место в своей группе. 13 лет назад юниорский чемпионат мира проводился немного по другому формату, чем сейчас. Раньше первое место в группе выводило напрямую в полуфинал, тогда как со второго и третьего мест команды отправлялись в четвертьфинал. Таким образом, подопечные Бирюкова гарантировали себе участие в медальном раунде и провели выходной день в ожидании своего нового соперника.

Им стала сборная США, сломившая сопротивление немцев (4:1). В первом же матче игрового дня канадцы с огромным трудом преодолели финский барьер, дожав неуступчивого соперника со счётом 2:1. Автором победной шайбы стал нападающий Коди Ходжсон. Финны перебросали кленовых почти в два раза — 36:20 в створ ворот — но подававший на тот момент огромные надежды голкипер Аллен отразил 35 бросков и стал главным залогом победы своей команды.

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В полуфиналах россияне обыграли американцев (3:1), а канадцы одержали ещё одну сложнейшую победу — на сей раз переиграв сборную Швеции (3:2). В ходе встречи юниоры «Тре крунур» вели в счёте 2:1, но дубль будущего первого номера драфта НХЛ Тейлора Холла вывел канадцев в финал турнира. И снова подопечные Куинна с огромным перевесом уступили сопернику по броскам в створ ворот — 18:37 — и снова голкипер Аллен действовал выше всяких похвал, вытащив партнёров за уши в решающий матч.

«Это был шок, который ребята не смогли преодолеть»

Перед началом матча казалось, что россияне выглядят фаворитами в финальной встрече. Подопечные Бирюкова яркой и уверенной поступью преодолели путь к матчу за золото, тогда как команда Куинна чудом избежала осечки на предыдущих стадиях плей-офф. Но финал оказался дорогой с односторонним движением — и это движение было исключительно к воротам Печурского. Первое же удаление в составе соперников обернулось голом в наши ворота. В средней зоне защитник Игорь Головков грохнулся на ровном месте, что позволило Николя Дешаму выскочить один на один и забить как на тренировке.

Через две минуты наша сборная получила ещё одно большинство, но реализовать его не удалось. Зато через 30 секунд после выхода пятого полевого игрока сборная Канады счёт удваивает: на сей раз Дмитрий Костромитин выдаёт столь «изумительный» пас за своими воротами прямо на Максима Сове, что тот охотно переадресует шайбу на пятачок — будущий форвард «Барыса» и «Адмирала» Кори Тривино точно бросает в дальний нижний угол.

«Это был тот шок, который ребята не смогли преодолеть. Я нацеливал ребят только на первое место, потому что когда выступаешь у себя на родине, при своей публике, все ждут от тебя только победы… К сожалению, это не удалось, и теперь говорить, что серебряные медали — это тоже удача, было бы неправильно, потому что главной нашей задачей были золотые медали. Но мы с этим не справились», — посетовал после матча Бирюков.

0:8. И все это видели... Сборная России пыталась что-то предпринимать, а сборная Канады творила, что хотела. Канада второй раз выигрывает юниорский чемпионат мира и оба раза - в России.

Трибуны «Татнефть Арены» поддерживали сборную Канады

Дальнейший ход матча превратился с откровенное избиение российской команды. Уже до перерыва дубль оформил Джордан Эберле, а ещё однажды отличился Брэйден Шенн. К слову, Эберле годом спустя «похоронит» сборную России уже в полуфинале молодёжного чемпионата мира, когда его гол с пятака при счёте 5:4 в пользу команды Сергея Немчинова позволил канадцам перевести игру в овертайм, а в серии буллитов всё тот же Эберле исполнил победную попытку. Но это будет совсем другая история, а в апреле 2008 года юниоры Канады на 5:0 после 20 минут игры и не думали останавливаться.

Видеообзор финала ЮЧМ 2008 года можно посмотреть здесь.

Во втором периоде Эллис и ещё один будущий игрок КХЛ центральный нападающий Брэндон Макмиллан довели дело до 7:0, а в заключительной трети Холл произвёл контрольный выстрел. 8:0 в пользу сборной Канады в финале ЮЧМ-2008. Для Максима Чудинова и Вячеслава Кулёмина финал завершился досрочно — оба игрока получили удаления до конца матча. Любопытно, что в третьем периоде российские болельщики уже поддерживали представителей страны кленового листа.

«На седьмой минуте третьего периода стадион неожиданно взрывается. Народ ликует, скандируя: «Мо-лод-цы!». Что же это? Неужели Россия забила? Нет! Это первая тройка канадцев разорвала на куски нашу оборону, и юный Холл нарисовал броском в пустых воротах «8:0». Зрители радовались голу канадцев и болели остаток финала за них. А за две минуты до сирены зал опустел на треть.

Даже будучи освистанными своими же трибунами, которые во всех предыдущих матчах болели за Россию, а сегодня овациями встречавшими восьмой гол сборной Канады, подопечные Александра Бирюкова шли в атаку – обречённую на очередной провал», — сообщалось в послематчевом отчёте на сайте «Татар-Информ».

Видео новостного сюжета о финале ЮЧМ 2008 года можно посмотреть здесь.

«А мы в Казани очень хорошо провели время»

Бронзовую медаль выиграла сборная США, победившая в матче за третье место сборную Швеции, — 6:3. Лучшим бомбардиром стал канадец Ходжсон, набравший 12 (2+10) очков. Лучшим вратарём и самым ценным игроком турнира был признан голкипер сборной Канады Аллен. Лучшим защитником был признан швед Эрик Карлссон, а лучшим нападающим стал россиянин Кирилл Петров. Впоследствии Кирилл построит хорошую карьеру в казанском «Ак Барсе».

«А мы в Казани очень хорошо провели время, нам очень понравились и город, и организация турнира. Мы сегодня использовали фактически все моменты, которые создали… Мне хотелось бы сказать, что за свою карьеру я выиграл немало титулов, но побеждать всегда приятно. Хотел бы поблагодарить своих игроков за то, что они доставили мне ещё один повод для радости», — констатировал после завершения встречи радостный Куинн.

Для Пэта эта победа стала предпоследней в его роскошной тренерской карьере. Годом спустя он приведёт Канаду к золоту МЧМ, после чего вернётся в НХЛ, где не сумеет добиться успеха с «Эдмонтоном» в сезоне-2009/2010. В ноябре 2014 года легендарного тренера не стало. Что же касается Бирюкова, то для него эти 0:8 оказались точкой в тренерской деятельности. Больше Александр на профессиональном уровне уже не работал.