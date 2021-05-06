В составе Канады на ЮЧМ играет русский хоккеист. Как москвич Жилкин там оказался?

В 9 лет Дэнни покорил канадцев своим талантом и уехал из России. Но сейчас его стоит опасаться меньше всех в сборной «кленового листа».

Сборная России по хоккею пробилась в финал юниорского чемпионата мира. Там парней Альберта Лещёва ждут канадцы — самая мощная и устрашающая команда на турнире. Юные «кленовые листья» — какие-то звери, в хорошем смысле слова. Разрывают своих соперников с неприличными счетами и семимильными шагами движутся к золоту. У Канады ни одного поражения, а разница шайб в их шести матчах на турнире поражает воображение — 46:9!

Мы, разумеется, будем поддерживать сборную России и верить, что именно наши парни смогут остановить канадскую машину. Но перед финальным матчем стоит сказать о тех игроках «кленовых листьев», которых стоит опасаться больше всего.

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Главная звезда этой канадской сборной — форвард Коннор Бедард. 15-летний праворукий центральный нападающий наколотил в 6 матчах 12 (6+6) очков, подтверждая высокие ожидания скаутов. Ещё до ЮЧМ Бедарда называли главным конкурентом Матвея Мичкова в борьбе за первый номер драфта — 2023 в НХЛ, и завтра двум этим талантам впервые придётся столкнуться лицом к лицу.

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Канада традиционно сильна своими центрфорвардами, поэтому не стоит удивляться, что на ЮЧМ-2021 лучшие у «кленовых листьев» именно игроки этого амплуа. Бедарда уже сравнивают с Кросби или Макдэвидом, но есть у соперников россиян и другие крутые мозговые центры. Например, Шейн Райт. Ему 17 лет, последний сезон он пропустил, так как лига Онтарио из-за пандемии так и не запустила матчи, но этот досадный факт не мешает Райту разрывать на ЮЧМ. Он капитан сборной Канады, и на его счету в четырёх матчах убийственные 11 (7+4) очков. Это динамичный плеймейкер с потрясающим снайперским талантом, гремучая смесь физики и интеллекта, которая может обрушиться на российскую команду.

Выделяем и двух молодых 18-летних людей, которые высоко уйдут уже на ближайшем драфте. Это Мэйсон Мактавиш и Франческо Пинелли. Первый невероятно хорош в выборе позиции и обладает классным броском, второй специализируется на создании моментов для партнёров, в чём помогает хитрый и креативный склад ума.

Среди крайних форвардов в первую очередь выделяем Дилана Гюнтера, также у Канады полный комплект топовых для этого возраста атакующих защитников. Отлично бросающий Корсон Кулеманс, скоростной и мобильный Олен Целльвегер, универсальный Брандт Кларк.

Вообще всё, что касается нападения этой сборной Канады, можно описать двумя словами — сумасшедший талант. Если верить скаутским раскладам, то половина этой команды должна летом уходить в первом раунде драфта НХЛ, и ведь парни пока полностью подтверждают авансы. Посмотрите только на их статистику! Девять хоккеистов идут по графику «очко за игру» или больше!

Статистика игроков сборной Канады на ЮЧМ.

Важно отметить, что статистика эта не была набита в матчах с аутсайдерами. Вообще, от канадцев больше всех на турнире пострадали сильные шведы, получившие 2:20 (!) за две игры. Это говорит о том, что лучше всего Канаде удаются именно матчи с достойными соперниками, на которых не нужно настраиваться дополнительно. И нет никаких сомнений, что финал с Россией входит в категорию этих встреч.

«Кленовые листья» — машина, но, безусловно, не без слабых сторон. Тут у Канады всё как всегда: не самые надёжные вратари, не самые ответственные в игре у своих ворот защитники. И не смотрите, что за 6 матчей они пропустили лишь 9 шайб! Просто соперникам канадцев зачастую было банально некогда атаковать. Мы надеемся, что Россия сможет достойно выдержать традиционный стартовый натиск, а затем успешно «врубиться» в голевую перестрелку — в нашей атаке талантов ведь тоже хватает. Почему-то кажется, что в этом финале всё решит именно нападение, да и может ли быть иначе в юниорском хоккее? Если сомневаетесь, просто пересмотрите полуфиналы.

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Напоследок ещё один интересный факт про канадскую сборную. Знаете ли вы, что за Канаду на ЮЧМ-2021 выступает уроженец Москвы? Знакомьтесь, Дэнни Жилкин, или Данил Борисович Жилкин, как записано у него в свидетельстве о рождении. Будущий хоккеист родился в российской столице в декабре 2003-го, начал заниматься в школе ЦСКА, но в 9 лет съездил в летний лагерь в Торонто и так здорово там себя проявил, что получил предложение поиграть в одной из местных команд и иммигрировал с родителями в Канаду.

«Я начал играть в хоккей в четыре года в ЦСКА. Занимался у Александра Викторовича Бирюкова — легендарного тренера Павла Буре. Именно в ЦСКА блестяще ставят технику катания, я всегда буду за это благодарен своему первому тренеру. У нас была сильная команда. В 9 лет я поехал в летний лагерь в Торонто. Тогда мы с семьёй ничего не планировали, но там на меня обратил внимание тренер и позвал играть к себе в команду. Команды были уже сформированы, но вдруг в сентябре появилось место. Нам дали три дня подумать, и мы с родителями приняли решение попробовать себя в Канаде, чтобы я там играл и тренировался», — рассказывал Жилкин перед ЮЧМ в интервью коллегам из Sport24.

Впрочем, на турнире в Техасе дела у Жилкина пока идут не лучшим образом. Третье звено, нет большинства и всего 2 (0+2) очка в шести встречах — худший показатель среди всех канадских форвардов, и опасаться его стоит меньше всего. Хотя, конечно, матч с Россией станет для Дэнни особенным, а мотивация в спорте решает очень многое.