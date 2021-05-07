Русские и канадцы начали финал ЮЧМ с шикарных голов! Бросали по девяткам, как звёзды НХЛ

Первый юниорский чемпионат мира по хоккея состоялся в 1999 году в Германии. За это время состоялось 21 мировое первенство, и только однажды сборные России и Канады пересекались в решающем поединке. Это произошло в 2008 году, когда чемпионат мира принимала Казань. В финале того турнира сборная России написала одну из самых чёрных страниц в своей истории. На домашнем льду россияне были разгромлены принципиальным соперником (0:8) и не смогли защитить титул чемпионов мира, добытый годом ранее в Финляндии

0:8 на домашнем льду. Казань болела за Канаду, когда они громили Россию в финале ЮЧМ Последний раз сборные России и Канады встречались в финале ЮЧМ 13 лет назад. Тот матч завершился позором для команды Александра Бирюкова.

Спустя 13 лет сборной России представилась возможность взять реванш за кошмарное поражение на домашнем льду. В полуфинале ЮЧМ-2021 сборная Канады разгромила сверстников из Швеции (8:1), а команда России в ярком триллере удержала победу во встрече с командой Финляндии (6:5). Одной из ключевых нитей финального поединка должна была стать очная встреча двух самых раскрученных игроков турнира — 16-летнего россиянина Матвея Мичкова и 15-летнего канадца Коннора Бедарда.

Канадцы громят всех подряд на ЮЧМ. Как России обыграть хоккейного монстра в финале? Канадский каток против российских звёзд. Эти сборные не встречались в решающем матче с 2008 года, когда канадцы разгромили россиян 8:0.

В первом периоде финала эти хоккеисты оправдали ожидания от своей игры. Счёт в матче был открыт на шестой минуте встречи после точного броска Мичкова, который забросил уже 12-ю шайбу на турнире. Благодаря этому голу Матвей в очередной раз переписал историю выступлений сборной России на юниорских чемпионатах мира. Лидером среди россиян по количеству заброшенных шайб является Александр Овечкин (23 шайбы в 14 встречах). На втором месте располагается Илья Ковальчук — 13 голов в 12 встречах. Мичков вышел на третье место – 12 голов в 7 играх. Ему удалось опередить Никиту Кучерова (11 в 7) и Евгения Кузнецова (11 в 14). Заодно 16-летний вундкеркинд российского хоккея вышел на третье место и в рейтинге по голам на одном мировом первенстве.

«Это мир Мичкова, а мы в нём живём». Русский талант заставил хоккейный мир говорить о себе 16-летний вундеркинд забросил четыре шайбы за матч и вышел в лидеры снайперской гонки турнира.

14 — Александр Овечкин (2002) 14 — Коул Кофилд (2019) — США 12 — Матвей Мичков (2021) 11 — Илья Ковальчук (2001) 11 — Никита Кучеров (2011) 10 — Теэму Пулккинен (2010) — Финляндия 10 — Тони Раяла (2009) — Финляндия

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Канадцы могли отыграться на 15-й минуте первого периода, когда Бедард здорово развернулся и по центру вылез на наши ворота, но Арсений Коромыслов сзади прихватил канадца. Арбитры назначили буллит в ворота сборной России, однако Бедард не смог переиграть Сергея Иванова. Впрочем, спустя всего минуту Коннор таки добился своего. 15-летний форвард получил пас на ход, по центру ворвался в зону, убрал шайбу под неудобную руку и бросил в верхний угол — Иванов не успел среагировать.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Ещё до перерыва команды вновь обменялись заброшенными шайбами. Сначала отличился нападающий сборной России Дмитрий Бучельников. Фигурин набросил от синей линии, Мичков поборолся и сделал скидку на Бучельникова, который принял шайбу и зарядил в ближнюю девятку. Для Дмитрия заброшенная шайба стала первой на этом турнире, и он даже сам не мог поверить своему счастью, схватившись за голову после точного броска.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Но в раздевалку команды отправились уже при равном счёте. Нападающий системы «Авангарда» Иван Мирошниченко нарушил правила в чужой зоне — и расплата последовала незамедлительно. Канадцы выиграли вбрасывание и закрепились в зоне, Шейн Райт получил пас на синей линии и с кистей резко бросил по воротам! Отман на пятаке перекрыл обзор Иванову. 2:2 после ураганных 20 минут игры.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

На старте второго периода точный бросок в девятку удался Отману, благодаря чему канадцы впервые повели в счёте в решающей встрече ЮЧМ — 3:2. Бреннан получил пас на ход, прорвался по левому флангу и с острого угла запустил шайбу под перекладину. Потрясающее исполнительское мастерство в главной встрече турнира. Лучшие юниоры планеты играют, словно звёзды НХЛ.