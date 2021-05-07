14 лет без золота. Россия дважды вела в счёте, но проиграла Канаде главный матч ЮЧМ

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сошлись сборные России и Канады — пожалуй, две самые талантливые команды на этом турнире. В составе обеих есть целая россыпь юных бриллиантов, за которыми уже охотятся скауты, а лидерами являются будущие звёзды мирового хоккея, которые должны поспорить за право быть первым номером драфта НХЛ в 2023 году — Матвей Мичков и Коннор Бедард.

Оба этих юноши напомнили о себе уже в первом периоде финальной игры. Мичков открыл счёт на 6-й минуте: подстроился под рикошет, поддерживая атаку, и неотразимо бросил точно в угол ворот. Есть 12-й гол Матвея на турнире! Больше из россиян в рамках одного ЮЧМ забивал только Овечкин.

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Затем наступило время Бедарда. На 15-й минуте он за счёт скорости и работы рук вылез к воротам Иванова, Коромыслову пришлось фолить, и арбитры усмотрели основание для назначения буллита. Штрафной бросок Коннор исполнил достаточно бездарно, но уже через минуту исправился, забив шедевр с игры. В этом моменте всё было шикарно: и скорость, и манёвренность, и бросок с неудобной руки от канадского форварда.

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Это была ещё не вся программа на второй период. На 19-й минуте вновь здорово сыграл Мичков, выполнивший своевременную, мягкую скидку под бросок Бучельникову. Ну и Дмитрий, конечно, зарядил точно в девятку!

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К сожалению, уйти на перерыв с преимуществом России не удалось. Мирошниченко сфолил в чужой зоне, пытаясь отобрать шайбу, и Канада очень быстро реализовала большинство. Шейн Райт, ещё одна большая звезда «кленовых листьев», резко бросил с кистей от синей линии, а Иванов, закрытый на пятачке Отманом, выручить не сумел.

В начале второго периода России не удалось реализовать большинство, а затем канадцы впервые в матче вышли вперёд. Соло исполнил Бреннан Отман, проскользнувший в нашу зону по левому флангу и выпустивший с довольно острого угла «пулю» под самую перекладину. Сумасшедший по точности бросок, но Иванов, очевидно, сыграл крайне неудачно.

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После этой пропущенной шайбы наши ребята добавили и сумели обрушить на ворота Бенджамина Годро волны острых атак, много грузили на пятачок, но где-то не везло, где-то не хватало точности в завершении, а где-то тащил канадский голкипер. Как, например, в моменте с добиванием Ильи Иванцова, который, вскоре после гола Отмана, добивал с неудобной руки в пустой угол, но Годро успел вытянуть ловушку.

Россия владела преимуществом, но на 37-й минуте пропустила от канадцев четвёртую шайбу. Кларк разогнал быструю контратаку, Логан Стэнковен вошёл с шайбой в зону и нанёс умопомрачительный по силе и точности бросок под самую перекладину. Иванов рано сел на колени и, увы, снова пропустил «между ушей».

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В третьем периоде юным россиянам нужно было проявить характер, совершить небольшой подвиг. Какое-то время нормально подобраться к воротам Годро не удавалось, но на 50-й минуте Мактавиш во второй раз за матч нарушил правила, и это большинство подопечным Лещёва удалось, наконец, реализовать. Наши создали суматоху на пятачке, затем шайба поднялась на синюю линию, где её подхватил защитник Грудинин. Владимир увидел пространство впереди, сыграл короткую «стеночку» с Мичковым, и не отразимо бросил с кистей с ползоны. 4:3!

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Очень своевременный гол для сборной России — играть оставалось ещё полпериода. Наши бросились отыгрываться, заставив Канаду действовать проще и забыть про атаку. Но время шло, а у наших парней не получалось толком закрепиться в чужой зоне и создать нормальное давление на ворота Годро. За две минуты до сирены Лещёв взял тайм-аут, но после него картина на площадке не изменилась — канадцы спокойно и успешно отбрасывались.

За минуту с небольшим голкипер Иванов покинул свой пост, заменившись на шестого полевого, но эта затея очень быстро закончилась пятым канадским голом в пустые ворота. Автором шайбы стал Шейн Райт, а скамейка «кленовых листьев» начала празднование. Хоккеисты сборной России не могли сдержать слёз, глядя на ликование соперника.

5:3 — победа сборной Канады. Наша команда проиграла второй подряд ЮЧМ в финале (в 2019-м в решающей игре уступили шведам) и снова осталась без золота этого турнира. К сожалению, уже на протяжении 14 лет ни одно поколение наших юниоров не может добраться до медалей высшей пробы чемпионата мира.