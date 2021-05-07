Сборная России смотрела на канадцев со слезами на глазах. Главная боль финала ЮЧМ

Канадцы в четвёртый раз в истории стали чемпионами мира среди юниоров. Впервые это произошло за пределами России.

В США завершился юниорский чемпионат мира 2021 года по хоккею. Хозяева турнира покинули мировое первенство ещё на стадии четвертьфинала, довольно неожиданно уступив сборной Швеции (2:5), которая в результате завоевала бронзовые медали, в матче за третье место разгромив команду Финляндии (8:0). В решающем же матче сборная Канады сломила сопротивление российской команды (5:3).

14 лет без золота. Россия дважды вела в счёте, но проиграла Канаде главный матч ЮЧМ Всё решил второй период и шикарные броски форвардов «кленовых листьев».

Последний раз юниорская сборная России побеждала на чемпионате мира в 2007 году в Финляндии. С тех пор россияне не знали успеха на 13 турнирах кряду. За это время они четыре раза брали серебряные медали (2008-2009, 2019, 2021) и ещё два раза бронзовые (2011, 2017).

Русские и канадцы начали финал ЮЧМ с шикарных голов! Бросали по девяткам, как звёзды НХЛ 16-летний вундеркинд российского хоккея Мичков сделал шаг к рекордам Овечкина. Лидер Канады Бедард ответил Матвею роскошным проходом.

Для канадцев победа на ЮЧМ стала четвёртой за всю историю турнира. Ранее они выигрывали в 2003, 2008 и 2013 годах. Примечательно, что все три предыдущие победы кленовых пришлись на турниры, проходившие в России – в Ярославле, Казани и Сочи соответственно. После завершения финального матча канадские юниоры были вне себя от счастья, а наши парни не могли сдержать слёз от громадного разочарования. Заплаканные лица российских юниоров, определённо, стали главной болью финала ЮЧМ.

Тем временем чемпионский кубок из рук организаторов турнира получил капитан сборной Канады Шейн Райт. В финальном матче главный фаворит драфта НХЛ 2022 года сыграл действительно по-капитански. Именно Райт на исходе первого периода сумел реализовать большинство, не позволив российской команде отправиться на перерыв, ведя в счёте. В активе Шейна и последняя шайба этого ЮЧМ – на последней минуте основного времени 17-летний форвард выкатился на пустые ворота россиян и лишил нашу команду последней надежды на спасение. После завершения матча Шейн на правах капитана первым из канадцев получил заветный трофей, после чего бросился разделить радость со своими партнёрами.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

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Далее игроки команды Дэйва Барра по очереди брали кубок в свои руки, после чего катались по льду и ликовали, наслаждаясь на данный момент главной победой в своих карьерах. В это время россияне тщетно пытались утешить друг друга. Сборная России провела отличный турнир, но сделать последний шаг к золотым медалям нашим парням не удалось.

Права на видео принадлежат BellMediaInc. Посмотреть полную видео церемонии награждения можно в «твиттере» TSN.

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Радость канадцев ещё долго не утихала на льду «Комерика-центра». Через несколько минут после получения трофея кленовые бросили разделить радость с немногочисленными болельщиками, которым всё-таки удалось попасть на арену, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Согласно официальному протоколу встречи, на трибунах арены собралось 2122 зрителей.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Покинув лёд, счастливые игроки сборной Канады отправились раздавать интервью. Первым в руки корреспондентов попал вышеупомянутый Райт. Партнёры по сборной сначала окружили своего капитана, а затем облили шампанским и утащили за собой в подтрибунное помещение, где их празднование и продолжилось уже вне объективов теле- и фотокамер.

Права на видео принадлежат BellMediaInc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале TSN.

Что касается россиян, то в самое ближайшее время их ждёт длительный перелёт домой. Хоккейный сезон для игроков юниорской сборной России завершён – впереди отдых и старт предсезонной подготовки к новым турнирам. Многие игроки из этой команды ещё имеют шанс стать чемпионами мира среди юниоров и прервать таким образом 14-летнюю серию юниорской сборной без золотых медалей. Но произойти это сможет уже только в следующем году.