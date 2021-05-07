Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ

И снова, как и два года назад, только серебро. В финале юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021 Россия дважды выходила вперёд, но в итоге потерпела поражение от сборной Канады. После игры свои комментарии дали игроки и тренеры обеих команд.

Россия проиграла финал из-за ошибок вратаря? Канадцы слишком легко забивали Иванову Сергей Иванов старался, но атаки на его ворота получались слишком мощными и настырными.

«Ребята проявили русский характер. Мы играли за страну, мне не стыдно за них»

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв отдал должное своей команде за то, что проявила характер в финале с Канадой.

«Я снимаю перед ребятами шляпу, они проявили русский характер. Мы играли за страну, мне не стыдно за них. Не считаю, что они перехватили инициативу. В какой-то момент мы потеряли концентрацию, это повиляло на счёт. Я доволен вратарём Сергеем Ивановым в сегодняшней игре, к нему нет вопросов. Игра Мичкова и Бедарда? Скажу по поводу Мичкова. Талантливый игрок, у него очень большое будущее. Он нелогичен, неординарен, но он — человек-гол.

Такой момент, что у нас не было турниров, все турниры были отменены в этом году, была сложность, мы отслеживали своих кандидатов. Все, кто поехал, мне с ними было приятно работать, я ними нашёл общий язык, у нас была одна семья, сегодняшний финал это показал».

Игроки сборной России расплакались после поражения в финале юниорского чемпионата мира

«Мы ехали сюда только за золотом. Надеюсь, скоро отыграемся за поражение»

Нападающий сборной России U18 Матвей Мичков отметил, что серебро — неудовлетворительный результат для команды, которая рассчитывала только на победу.

«Мы ехали сюда только за золотом, серебро — не самый удачный результат. Будем забывать этот турнир и готовиться к следующим играм. Всё впереди, будем работать дальше и выиграем золото. Дай бог, чтобы всё получилось. Встречусь ли с Бедардом в НХЛ? Всё возможно, я об этом пока не думаю. Ничего не скажу о Бедарде, этот парень выиграл золото, а мы проиграли игру, так сложилось, это жизнь, надо принимать поражение. Поздравляю его с победой, надеюсь, что скоро отыграемся за поражение».

Нападающий сборной России U18 Никита Чибриков сказал, что канадцы смогли использовать микроошибки соперника, поэтому и выиграли в финале.

«Канадцы нашли момент и реализовали. Сыграли на какой-то микроошибке. Такие матчи играются на ошибке. Они нашли этот микроэлемент. Наша усталость? Никого не могу сказать, все выкладывались… Какие-то физические факторы? Не могу сказать».

14 лет без золота. Россия дважды вела в счёте, но проиграла Канаде главный матч ЮЧМ Всё решили второй период и шикарные броски форвардов «кленовых листьев».

«Так и знал, что однажды пропустим первыми, но не стал забивать ребятам голову»

Главный тренер юниорской сборной Канады Дэйв Барр прокомментировал победу над Россией в финале ЮЧМ-2021.

«До финала мы забивали первыми в каждом матче, и это здорово, потому что когда открываешь счёт, у тебя отличные шансы на победу, и мы её каждый раз добивались. Мы знали, что однажды это случится и мы пропустим первыми. Я даже думал сказать об этом ребятам перед матчем, но решил, что не стоит забивать им голову плохими мыслями. В первом перерыве мы поговорили о том, что не надо менять свою игру, когда уступаешь в счёте. Такое может случиться, мы играем с сильным соперником, надо просто выходить и делать то, что должны, стараться вернуться в игру.

В какой момент понял, что эта команда может взять золото? В первом матче, мы вели 2:0 у Швеции. Это хорошая команда, которая в итоге выиграла золото. Так вот, в тот момент мы неудачно сыграли, сами создали себе проблему на ровном месте, но наш вратарь сделал великолепный сейв. Мы тогда сказали игрокам, что так играть не надо. Не знаю, был ли это ключевой момент, но ребята поняли, что не надо пытаться вымучивать что-то, чтобы создавать моменты. Мы использовали другие методы.

Давно я не был главным тренером, было классно принимать решения, отвечать за всё. Надо сохранять спокойствие, как в сегодняшнем матче, показывать игрокам, что ты спокоен и всё контролируешь. Потому что если у тебя это не получается, игроки не смогут сохранять спокойствие и контроль.

Бедард — потрясающий парень, для 15-летнего он совершенно не нервничает. Я смотрел на него на скамейке, спрашивал: «Коннор, ну как ты, готов?». В одном матче я выпускал его в двух звеньях, спросил: «Ты справишься?». Он ответил: «Конечно, без проблем». Он полтора периода играл в двух звеньях и был в полном порядке. Но самое главное, он вообще не теряет шайбу, создаёт моменты, не ставя себя в рискованное положение, которое может привести к ошибке. Это фантастический парень, он будет великолепным игроком».

«Не сомневались, что отыграемся у России. Золото ЮЧМ много значит для меня»

Капитан юниорской сборной Канады Шейн Райт рассказал, как удалось сохранять спокойствие, когда Россия в финале вела 1:0 и 2:1.

«Мы впервые уступали в счёте? Мы не паниковали, сохраняли спокойствие, придерживались плана на игру и не сомневались, что отыграемся. Во втором периоде продолжали давить, сохраняли шайбу в чужой зоне, задействовали в розыгрыше всю пятёрку. Просто играли в свою игру, старались попроще, ничего особенного не выдумывать. Это принесло успех.

Было непросто готовиться к такому большому матчу, когда не играл весь сезон. Главное было не заглядывать далеко вперёд, идти от смены к смене, наслаждаться каждой секундой.

Это золото очень много значит для меня, для страны, для ребят, тренеров, персонала. Мы все пахали, выкладывались с самого первого дня. Горжусь всеми ребятами и тренерами.

По Бедарду и не скажешь, что он ещё очень юный. Он так держится, ведёт себя, невероятно скромный парень, замечательный партнёр по команде. Особенный игрок, провёл невероятный турнир».

Первые эмоции канадцев после победы над Россией в финале ЮЧМ

«Последняя минута финала с Россией длилась дольше, чем весь остальной матч»

Вратарь юниорской сборной Канады Бенджамин Годро рассказал, как пережил концовку матча с Россией.

«Лидеры команды не теряли хладнокровия после первого периода, поддерживали всех в раздевалке, это придало нам уверенности на второй период, мы вышли и взяли игру под контроль.

Небольшая вратарская дуэль была, но в конечном итоге значение имеет только победа. Раньше я расстраивался, пропуская гол, но работал над этим. Надо сконцентрироваться, забыть о пропущенной шайбе и делать следующий сейв.

Было непросто набрать игровую форму, когда многие ребята вообще не играли в этом сезоне. У нас получилось, это помогло нам дойти до золота.

Смотреть на тающие секунды на табло — потрясающе, последняя минута длилась дольше, чем весь матч. Но когда Шейн Райт добавил вишенку на торт за 40 секунд — просто нереальные чувства от последнего гола, невозможно описать!»