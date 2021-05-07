В Канаде ликуют от золота ЮЧМ, а один хоккейный историк недоволен поведением наших ребят.

«Типичные удары исподтишка от русских в концовке. Никогда не надоест их обыгрывать»

Канада празднует — её сборная выиграла своё первое золото юниорского чемпионата мира с 2013 года. В финале «кленовые листья» справились со сборной России, «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания североамериканских журналистов об этой победе.

Сборная России смотрела на канадцев со слезами на глазах. Главная боль финала ЮЧМ Канадцы в четвёртый раз в истории стали чемпионами мира среди юниоров. Впервые это произошло за пределами России.

«Эта битва ни в чём не уступала хайпу вокруг неё. В неё было всё, о чём только можно мечтать»

«Это была битва, которая ни в чём не уступала хайпу вокруг неё. Начиная с вундеркиндов Матвея Мичкова и Коннора Бедарда, которые впервые сошлись лицом к лицу, до возобновления многолетнего противостояния между Россией и Канадой, в этой игре было всё, о чём только можно мечтать в матче за золото.

Это первое золото Канады с 2013 года, когда звездой сборной был Коннор Макдэвид. Россия во второй раз подряд осталась на вторых ролях и взяла шестое серебро в истории турнира.

Мичков летал в первых сменах и заставил Канаду поплатиться в начале матча — заехал в зону на полных парах и послал быстрый кистевой бросок мимо Годро. Конечно, Бедард не мог позволить русскому конкуренту перехватить на себя всё внимание. Сначала он не смог реализовать буллит, но позже проскочил по центру, обыграл трёх русских и послал шайбу под перекладину, сравняв счёт.

Во втором периоде у русских были хорошие шансы, но только Канада пожинала результаты своих тяжёлых трудов. Бреннан Отманн забил важный гол с острого угла, Логан Стэнковен послал резкий бросок мимо обычно быстрой ловушки Иванова.

Удаление Канады позволило России вернуться в игру. Около ворот был хаос, шайба отскочила к синей линии, Грудинин сделал передачу на Мичкова, тот отдал обратно, и Грудинин переиграл Годро. Ещё одну шайбу Россия затолкать не смогла», — пишет The Hockey News.

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.

«Типичные удары исподтишка от русских в концовке. Никогда не надоест их обыгрывать»

«Счёт на табло ближе, чем было по игре. Типичные удары исподтишка от русских в концовке. Как обычно… Молодцы, ребята. Все вместе = победа. 48 лет, семь месяцев и восемь дней со времён Хендерсона. Никогда не надоест обыгрывать Россию. Бедард — нереальный. Райт — крутой. Заплатите няньке! Пойте во весь голос, ребята!» — написал канадский хоккейный историк Лиам Магуайр.

Видео нарушений россиян в концовке матча можно посмотреть здесь.

«Феноменальный ЮЧМ. Некоторые из этих игроков будут играть важные роли на МЧМ-2022, но самый большой вклад от участников этого турнира получит Россия на МЧМ-2023. Увлекательное время», — написал комментатор TSN Горд Миллер.

«Международный хоккейный турнир, и Россия с Канадой сходятся лицом к лицу, когда на карту поставлено всё? Звучит очень знакомо. На этот раз это случилось на ЮЧМ, результат был таким же, как на МЧМ-2020 — золото Канады», — пишет Sporting News.

«За два дня до того, как Коннора Бедарда вызвали в сборную, он даже не знал, что есть такой турнир — ЮЧМ. А сейчас у него на шее золотая медаль. Надо отдать должное русским игрокам, они остались на льду и смотрели, как празднует Канада. Опустошающий момент для них, но они сделают выводы», — написал обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл.