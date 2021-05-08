С кем сыграют «Вашингтон», «Миннесота» и другие? Расклады на плей-офф НХЛ

В НХЛ определились 14 из 16 участников плей-офф, а в некоторых дивизионах всё отчётливее вырисовываются и пары для первого раунда. Рассказываем, кто с кем может сыграть в плей-офф. Напоминаем, что в этом сезоне формат чемпионата отличается от предыдущих — в розыгрыш Кубка Стэнли попадают по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, которые будут играть между собой в первых двух раундах (первое место — с четвёрым, второе с третьим, во втором раунде встретятся победители серий внутри дивизиона).

В полуфиналы Кубка Стэнли выйдут победители своих дивизионов, пары определятся перепосевом на основе очков, набранных в регулярном чемпионате — таким образом, западные и восточные команды могут встретиться уже на этом этапе. В финале Кубка Стэнли сыграют победители полуфиналов, все серии пройдут до четырёх побед.

Восточный дивизион

Очки: «Питтсбург» (75 очков), «Вашингтон» (73), «Бостон» (71), «Айлендерс» (68).

Оставшиеся матчи: «Питтсбург» – «Баффало», «Вашингтон» — «Филадельфия», «Вашингтон» — «Бостон», «Бостон» — «Айлендерс», «Бостон» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Нью-Джерси».

Все участники плей-офф в этом дивизионе определены. Чтобы «Айлендерс» ушли с четвёртого места, им надо не только выиграть два оставшихся матча, но и надеяться, что «Бостон» полностью завалит финиш регулярки, что кажется практически нереальным – «мишки» набрали отличный ход – 11 очков в последних шести матчах.

Гораздо сложнее обстоят дела с первым местом в дивизионе, на которое претендуют три команды. Сегодняшние вечерние матчи («Бостон» — «Рейнджерс», «Питтсбург» — «Баффало») должны внести некоторую определённость в расстановку.

Победа «Питтсбурга» в основное время с большой долей вероятности сохранит им итоговое первое место. «Вашингтон» сможет выйти вперёд, только если выиграет оба оставшихся матча в основное время. Не самая лёгкая задача для команды, которая играет без Овечкина и Кузнецова, а заканчивать регулярку будет битвой с «Бостоном», в которой, вероятно, решится, кто начнёт плей-офф дома.

Поражение «Питтсбурга» откроет шанс и для «Бостона» — тогда им потребуется набрать шесть очков в оставшихся матчах, а если «Вашингтон» проиграет «Филадельфии», то хватит и пяти. В таком случае мы получим противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона» уже в первом раунде!

Пары на данный момент: «Питтсбург» — «Айлендерс» и «Вашингтон» — «Бостон».

Другие возможные пары: «Вашингтон» — «Айлендерс» и «Питтсбург» — «Бостон» или «Бостон» — «Айлендерс» и «Питтсбург» — «Вашингтон».

Овечкин пропустит десятую игру в сезоне. Такого с ним не случалось с 2010 года

Центральный дивизион

Очки: «Каролина» (80), «Тампа» (75), «Флорида» (75), «Нэшвилл» (60), «Даллас» (58).

Оставшиеся матчи: «Нэшвилл» — «Каролина» (2), «Флорида» — «Тампа» (2), «Даллас» — «Чикаго» (2).

В Центральном дивизионе практически всё уже ясно – «ураганы» максимально ровно провели регулярный чемпионат и застолбили за собой первое место. Кстати, впервые за последние 15 лет. В первом раунде они сыграют либо с «Нэшвиллом», либо с «Далласом». «Хищники» за весну смогли ликвидировать существенное отставание от соперников и подняться с шестого на четвёртое место. «Звёзды» долгое время нагоняли соперников (у них было несколько матчей в запасе), но пока так и не догнали. Для попадания в плей-офф «Далласу» надо выигрывать оба матча и надеяться, что «Нэшвилл» потеряет хотя бы одно очко, либо набирать три очка при условии, что «хищники» проиграют оба матча в основное время.

Конец регулярки для «Флориды» и «Тампы» будет превью к первому раунду, в этих играх также определится, кому достанется преимущество своей площадки. Две команды из солнечной Флориды идут вровень, их разделяет только дополнительный показатель (победы в основное время). Чтобы выйти на второе место, «пантерам» надо брать как минимум три очка в двух матчах – в противном случае всё останется, как есть.

Пары на данный момент: «Каролина» — «Нэшвилл» и «Тампа» — «Флорида».

Другие возможные пары: «Каролина» — «Даллас» и «Тампа» — «Флорида».

Кто выиграет «Колдер» и станет ли «Вегас» чемпионом? Интриги оставшейся части сезона НХЛ В лиге ещё остались вопросы, на которые нам только предстоит получить ответы.

Западный дивизион

Очки: «Вегас» (78), «Колорадо» (74), «Миннесота» (73), «Сент-Луис» (57).

Оставшиеся матчи: «Вегас» — «Сент-Луис», «Вегас» — «Колорадо», «Вегас» — «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» — «Колорадо» (3), «Миннесота» — «Анахайм», «Сент-Луис» — «Миннесота» (2), «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис».

Второй дивизион, где все путёвки в плей-офф уже забронированы. На победу здесь претендуют главные тяжеловесы – «Вегас» и «Колорадо», а ключевым может стать очный матч, который состоится в ночь на 11 мая мск. Пока у «рыцарей» преимущество в четыре очка и должна быть большая мотивация не попасть на «Миннесоту» в первом раунде – в сезоне они проиграли им семь матчей из восьми.

«Миннесота» сильно прибавила во второй половине чемпионата и стала на равных тягаться с фаворитами. Третье место они себе обеспечили, а на второе шансы настолько мизерные, что даже нет смысла расписывать сценарии. «Сент-Луис» уже окончательно четвёртый, но он ещё может подпортить жизнь «Вегасу» и помочь «Колорадо» продвинуться на первое место (если обыграет «рыцарей», дальше дело будет за «лавинами»).

Пары на данный момент: «Вегас» — «Сент-Луис» и «Колорадо» — «Миннесота».

Другие возможные пары: «Колорадо» — «Сент-Луис» и «Вегас» — «Миннесота».

«Кто, кроме Капризова?» Шедевр от русского лидера «Миннесоты» на 17-й секунде овертайма Кирилл дал сольный концерт в дополнительное время, а до этого отметился классным пасом. Отдайте ему «Колдер» уже сейчас!

Северный дивизион

Очки: «Торонто» (74), «Эдмонтон» (66), «Виннипег» (59), «Монреаль» (57), «Калгари» (47).

Оставшиеся матчи: «Торонто» — «Монреаль», «Оттава» — «Торонто», «Виннипег» — «Торонто», «Эдмонтон» — «Ванкувер» (2), «Монреаль» — «Эдмонтон» (2), «Виннипег» — «Оттава», «Виннипег» — «Ванкувер» (2).

«Торонто» и «Эдмонтон» — однозначно лучшие команды своего дивизиона, и это неудивительно. В одной играет лучший снайпер Остон Мэттьюс, заколотивший уже 40 шайб, в другой – Коннор Макдэвид, приближающийся к 100 очкам за сезон. Эти клубы практически обеспечили себе первое и второе место в дивизионе соответственно, для этого им достаточно набрать хотя бы по одному очку в оставшихся матчах.

Для простоты не будем брать в расчёт «Калгари», который ещё не лишился шансов на плей-офф, но для этого им надо выигрывать все пять матчей и надеяться на то, что «Канадиенс» больше не возьмут ни одного очка. «Монреаль» с «Виннипегом» поспорят за третье место в дивизионе. У «косаток» календарь выглядит более лёгким, три из четырёх матчей с командами, не проходящими в плей-офф. Но «Виннипег» только что прервал семиматчевую серию поражений, а «Монреалю», хоть и играть с «Торонто» и дважды – с «Эдмонтоном», но с «нефтяниками» в этом году они одержали пять побед из семи, так что интрига, на самом деле, сохраняется.

Пары на данный момент: «Торонто» — «Монреаль» и «Эдмонтон» — «Виннипег».

Другие возможные пары: «Торонто» — «Виннипег» и «Эдмонтон» — «Монреаль».