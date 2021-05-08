Кто и с кем сыграет в плей-офф Кубка Стэнли? Финиш регулярки НХЛ. LIVE

В НХЛ близок к завершению регулярный чемпионат. На данный момент определились 14 из 16 участников розыгрыша Кубка Стэнли. За оставшиеся две путёвки идёт борьба между «Нэшвиллом» и «Далласом», «Монреалем» и «Калгари».

Что касается самого плей-офф, то пока определилась только одна пара. «Флорида» попала на «Тампу», им осталось только решить, кто получит преимущество своей площадки. С места не сдвинутся только два клуба — «Каролина» и «Сент-Луис».

В ночь на 9 мая по московскому времени в лиге пройдёт 14 игр, после которых сетка плей-офф станет более чёткой.

Структура плей-офф

В него выйдут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, серии в каждом раунде будут длиться до четырёх побед. Первые два раунда пройдут внутри дивизионов, финалов конференций, как и самих конференций, в этом году не будет. Вместо этого победители дивизионов будут посеяны по количеству очков, набранных в регулярном сезоне. В полуфиналах команда с первым посевом сыграет с четвёртой, вторая и третья — между собой. Таким образом, в финале Кубка Стэнли могут встретиться команды из одной доковидной конференции.

С кем сыграют «Вашингтон», «Миннесота» и другие? Расклады на плей-офф НХЛ Рассказываем о текущем положении команд, оставшихся матчах и вероятных парах на первый раунд.

Российские хоккеисты в плей-офф НХЛ

«Каролина»: Андрей Свечников.

«Тампа»: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров.

«Флорида»: Сергей Бобровский, Никита Гусев, Григорий Денисенко.

«Питтсбург»: Евгений Малкин.

«Колорадо»: Валерий Ничушкин.

«Торонто»: Илья Михеев.

«Миннесота»: Кирилл Капризов.

«Вашингтон»: Илья Самсонов, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов.

«Нью-Йорк Айлендерс»: Семён Варламов, Илья Сорокин.

«Эдмонтон»: Дмитрий Куликов.

«Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв.

Пары плей-офф НХЛ на текущий момент

Восточный дивизион

«Питтсбург» (1) — «Айлендерс» (4)

«Вашингтон» (2) — «Бостон» (3)



Центральный дивизион

«Каролина» (1) — «Нэшвилл» (4)

«Тампа» (2) — «Флорида» (3)



Западный дивизион

«Вегас» (1) – «Сент-Луис» (4)

«Колорадо» (2) — «Миннесота» (3)



Северный дивизион

«Торонто» (1) – «Монреаль» (4)

«Эдмонтон» (2) – «Виннипег» (3)

*выделены итоговые позиции команд.

Главные матчи игрового дня