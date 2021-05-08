Кто и с кем сыграет в плей-офф Кубка Стэнли? Финиш регулярки НХЛ. LIVE

В НХЛ близок к завершению регулярный чемпионат. На данный момент определились 14 из 16 участников розыгрыша Кубка Стэнли. За оставшиеся две путёвки идёт борьба между «Нэшвиллом» и «Далласом», «Монреалем» и «Калгари».
Что касается самого плей-офф, то пока определилась только одна пара. «Флорида» попала на «Тампу», им осталось только решить, кто получит преимущество своей площадки. С места не сдвинутся только два клуба — «Каролина» и «Сент-Луис».
В ночь на 9 мая по московскому времени в лиге пройдёт 14 игр, после которых сетка плей-офф станет более чёткой.
Структура плей-офф
В него выйдут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, серии в каждом раунде будут длиться до четырёх побед. Первые два раунда пройдут внутри дивизионов, финалов конференций, как и самих конференций, в этом году не будет. Вместо этого победители дивизионов будут посеяны по количеству очков, набранных в регулярном сезоне. В полуфиналах команда с первым посевом сыграет с четвёртой, вторая и третья — между собой. Таким образом, в финале Кубка Стэнли могут встретиться команды из одной доковидной конференции.
Российские хоккеисты в плей-офф НХЛ
«Каролина»: Андрей Свечников.
«Тампа»: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров.
«Флорида»: Сергей Бобровский, Никита Гусев, Григорий Денисенко.
«Питтсбург»: Евгений Малкин.
«Колорадо»: Валерий Ничушкин.
«Торонто»: Илья Михеев.
«Миннесота»: Кирилл Капризов.
«Вашингтон»: Илья Самсонов, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов.
«Нью-Йорк Айлендерс»: Семён Варламов, Илья Сорокин.
«Эдмонтон»: Дмитрий Куликов.
«Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв.
Пары плей-офф НХЛ на текущий момент
Восточный дивизион
«Питтсбург» (1) — «Айлендерс» (4)
«Вашингтон» (2) — «Бостон» (3)
Центральный дивизион
«Каролина» (1) — «Нэшвилл» (4)
«Тампа» (2) — «Флорида» (3)
Западный дивизион
«Вегас» (1) – «Сент-Луис» (4)
«Колорадо» (2) — «Миннесота» (3)
Северный дивизион
«Торонто» (1) – «Монреаль» (4)
«Эдмонтон» (2) – «Виннипег» (3)
*выделены итоговые позиции команд.
Главные матчи игрового дня
- 8 мая 2021
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18:14
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18:06
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17:50
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17:38
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17:28
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16:57
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16:18
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15:50
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15:12
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14:43
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13:29
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13:13
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12:59
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12:04
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11:51
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11:06
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11:00
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10:32
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10:25
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10:07
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09:59
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09:48
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09:22
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09:10
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08:21
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08:01
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07:18
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06:34
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05:42
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05:23
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04:38
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04:32
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04:24
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03:54
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03:33