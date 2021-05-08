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Пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2021, кто и с кем сыграет в плей-офф НХЛ, расписание игр

Финиш регулярки НХЛ. LIVE
Егор Торишный
Кто и с кем сыграет в плей-офф Кубка Стэнли? Финиш регулярки НХЛ. LIVE
Уже определились 14 участников кубковой части сезона, известна одна пара, а за главный трофей поборются минимум 20 россиян.
Хоккей / НХЛ 0
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В НХЛ близок к завершению регулярный чемпионат. На данный момент определились 14 из 16 участников розыгрыша Кубка Стэнли. За оставшиеся две путёвки идёт борьба между «Нэшвиллом» и «Далласом», «Монреалем» и «Калгари».

Что касается самого плей-офф, то пока определилась только одна пара. «Флорида» попала на «Тампу», им осталось только решить, кто получит преимущество своей площадки. С места не сдвинутся только два клуба — «Каролина» и «Сент-Луис».

В ночь на 9 мая по московскому времени в лиге пройдёт 14 игр, после которых сетка плей-офф станет более чёткой.

Турнирная таблица и расписание игр НХЛ

Структура плей-офф

В него выйдут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, серии в каждом раунде будут длиться до четырёх побед. Первые два раунда пройдут внутри дивизионов, финалов конференций, как и самих конференций, в этом году не будет. Вместо этого победители дивизионов будут посеяны по количеству очков, набранных в регулярном сезоне. В полуфиналах команда с первым посевом сыграет с четвёртой, вторая и третья — между собой. Таким образом, в финале Кубка Стэнли могут встретиться команды из одной доковидной конференции.

С кем сыграют «Вашингтон», «Миннесота» и другие? Расклады на плей-офф НХЛ
Рассказываем о текущем положении команд, оставшихся матчах и вероятных парах на первый раунд.

Российские хоккеисты в плей-офф НХЛ

«Каролина»: Андрей Свечников.
«Тампа»: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров.
«Флорида»: Сергей Бобровский, Никита Гусев, Григорий Денисенко.
«Питтсбург»: Евгений Малкин.
«Колорадо»: Валерий Ничушкин.
«Торонто»: Илья Михеев.
«Миннесота»: Кирилл Капризов.
«Вашингтон»: Илья Самсонов, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов.
«Нью-Йорк Айлендерс»: Семён Варламов, Илья Сорокин.
«Эдмонтон»: Дмитрий Куликов.
«Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв.

Пары плей-офф НХЛ на текущий момент

Восточный дивизион
«Питтсбург» (1) — «Айлендерс» (4)
«Вашингтон» (2) — «Бостон» (3)

Центральный дивизион
«Каролина» (1) — «Нэшвилл» (4)
«Тампа» (2) — «Флорида» (3)

Западный дивизион
«Вегас» (1) – «Сент-Луис» (4)
«Колорадо» (2) — «Миннесота» (3)

Северный дивизион
«Торонто» (1) – «Монреаль» (4)
«Эдмонтон» (2) – «Виннипег» (3)
*выделены итоговые позиции команд.

Главные матчи игрового дня

НХЛ - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
НХЛ - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
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