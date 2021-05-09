Капризов раздавал на пустые ворота! Обновил личный рекорд и впервые выбил 50 очков в НХЛ

В ходе матча «Миннесота» упустила преимущество в две шайбы, но в овертайме Виктор Раск поставил точку в отличной карьере Райана Миллера.

«Миннесота Уайлд» уже давно гарантировала себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда Дина Эвасона расположилась на третьем месте в Западном дивизионе и ведёт спор с «Колорадо Эвеланш» за преимущество своего льда в первом раунде плей-офф. Если на финише чемпионата не произойдёт никаких невероятных раскладов, именно эти две команды сыграют между собой в стартовой серии розыгрыша Кубка Стэнли.

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«Дикари» набрали отличный ход в заключительной части регулярки. После сокрушительного поражения в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:9), которое произошло 10 апреля, «Миннесота» одержала 10 побед в 14 встречах. При этом лишь однажды за последний месяц подопечные Эвасона уступили в основное время. Остальные поражения произошли в овертаймах. Безусловно, всех этих успехов невозможно было бы добиться без вдохновенной игры лучшего бомбардира «Уайлд» Кирилла Капризова.

24-летний форвард проводит дебютный сезон в НХЛ — и он удаётся у российского нападающего на славу. Кирилл давно уже переписал все возможные рекорды для новичков в истории «Миннесоты», но с каждым матчем умудряется выводить свою игру на новый уровень. До вчерашней игры с «Анахаймом» на его счету было 12 (10+2) очков в последних 10 матчах «Уайлд», при этом трижды на этом отрезке голы Капризова спасали «дикарей» от поражений в основное время. Вчера же Кирилл устроил новый концерт, набрав 2 (1+1) очка с голом в овертайме.

«Кто, кроме Капризова?» Шедевр от русского лидера «Миннесоты» на 17-й секунде овертайма Кирилл дал сольный концерт в дополнительное время, а до этого отметился классным пасом. Отдайте ему «Колдер» уже сейчас!

Новый матч с «Анахаймом» обещал стать большим событием в истории НХЛ. Всё дело в том, что эта игра стала для «уток» последней в регулярном чемпионате этого сезона. Таким образом, к своему концу подошла блистательная карьера одного из самых уважаемых голкиперов лиги Райана Миллера. Американский вратарь является обладателем «Везина Трофи» 2010 года, которая вручается лучшему голкиперу по итогам сезона. Тот год вообще стал лучшим в карьере Райана. На Олимпийских играх в Ванкувере он внёс огромный вклад в серебряный поход сборной США. Неслучайно, именно Миллер был признан лучшим голкипером олимпийского турнира. Райан мог повесить коньки на гвоздь ещё прошлым летом, но решил задержаться в хоккее ещё на один сезон. Теперь же настало время уходить.

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«Миннесота» не позволила ветерану НХЛ уйти из лиги на победной ноте, хотя именно «Анахайм» открыл счёт в матче. На 13-й минуте первого периода отличился проваливший сезон вдребезги шведский форвард Рикард Ракелль. Ещё до перерыв хозяева восстановили равновесие благодаря точному броску капитана «дикарей» Джареда Сперджена. Канадский защитник реализовал лишнего, забив крайне нетипичный гол для игры в большинстве. Капризов затащил шайбу в зону атаки, на паузе заставил Миллера потерять позицию, после чего коротким пасом вывел накатившегося на пятак Сперджена на пустые ворота. Для Капризова это результативное действие стало 50-м в нынешнем сезоне. Таким образом, в дебютной регулярке Кирилл сходу покорил гроссмейстерский рубеж.

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Ждать следующего гола в матче пришлось до конца второго периода, когда «дикарям» удалась резкая контратака. Капризов вместе с Райаном Хартманом убежали «два в один» с Миллером и реализовали момент. Кирилл во второй раз в матче выложил шайбу на пустой угол ворот, и теперь уже Хартман нанёс завершающий бросок. Стоит заметить, что поймавший кураж Капризов впервые набрал очки в шести матчах кряду, что является его новым личным рекордом в НХЛ.

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«Кирилл Капризов настолько хорош. В каждом матче этот парень создаёт такие моменты, от которых просто слетают носки. Какое дивное у него видение площадки», — эмоционально и очень необычно высказался в своём «твиттере» американский журналист Джулиан Митчелл. «Чёрт возьми, смотреть за Капризовым никогда не надоест. Болельщики „Миннесоты“ наконец-то получили то, что заслужили», — вторит Митчеллу его коллега Тэйлор Бадж. „Меня поражает, насколько медленна игра для Капризова. Он кажется таким спокойным и расслабленным», — продолжает мысль журналист Дэйв Шварц.

Спустя всего 50 секунд «Миннесота» упрочила перевес в счёте, доведя преимущество в матче до двух шайб. С передачи ещё одного дебютанта НХЛ Нико Штурма отличился опытный центрфорвард Ник Бонино. В заключительной трети молодёжь «Анахайма» решила поддержать уходящего на покой Миллера и не дать ему проиграть последний матч в карьере в основное время. В начале периода самый ценный игрок МЧМ-2021 Тревор Зеграс забил третий гол в сезоне, а за 26 секунд до конца отрезка канадский форвард Макс Комтуа перевёл игру в овертайм.

В дополнительном периоде последнее слово всё-таки осталось за «дикарями». Шведский форвард Виктор Раск точным броском поставил точку в матче и в отличной карьере голкипера Миллера. После завершения матча игроки «Уайлд» пожали руки Райану, поздравив его с завершением его игрового пути. И безусловно самым трогательным моментом церемонии, за которой с трибун арены наблюдали родители Миллера, стало рукопожатие голкипера со своим тёзкой и соотечественником Райаном Сутером, с которым они вместе защищали американский флаг на Олимпиаде 2010 года.