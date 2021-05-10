Чемпионский «Авангард» быстро растащили. Но для «ястребов» это не сюрприз и не трагедия

Почти все их потери читались ещё по ходу плей-офф, а за сборку новой команды омским болельщикам не стоит переживать.

«Авангард» завоевал Кубок Гагарина, привёз главный трофей КХЛ в Омск, а уже на следующий день чемпионская команда «ястребов» стала распадаться. Всё началось с расторжения контракта с капитаном Ильёй Ковальчуком, и пошло-поехало.

Ничего удивительного в этом нет. «Ястребы» стали чемпионами 28 апреля, а уже 1 мая в лиге открылось трансферное окно. У омского клуба просто не было времени насладиться победой в полном составе, забыть хотя бы на одну-две недели о селекционных разговорах и неофициальных слухах — в КХЛ началось межсезонье со своими правилами, которым подчиняются даже чемпионы. И это проблема лиги, которая явно не продумала тот момент, что финальная серия может затянуться. А если бы в ней было семь матчей и обладатель Кубка Гагарина определялся 30 апреля?

«Авангард» остался без «золотого» капитана. Ковальчука манит НХЛ, но к чему такая спешка? У Ильи пока нет никаких вариантов в Америке, однако он уже не «ястреб». Что это значит?

У «Авангарда» в плей-офф сложилась потрясающая команда-семья, однако это было состояние момента. И так уж вышло, что этот момент закончился практически сразу после победы омичей. Семья семьёй, но в межсезонье хоккеисты уже думают о своём личном будущем, рассматривают разные варианты продолжения карьеры, и это абсолютно нормально.

Сложилось так, что у «Авангарда» было немало игроков с заканчивающимися контрактами, и многие из них связали своё будущее не с той командой, в составе которой только что стали чемпионами КХЛ. Не прошло и недели с момента омского триумфа, как значительно поредел коллектив, выигравший Кубок Гагарина. Грубо говоря — «Авангард» растащили. Но парадокс в том, что в этом не было ничего неожиданного для омского клуба. Я бы даже сказал, что иначе и быть не могло.

Фото: photo.khl.ru

Ещё по ходу плей-офф я ловил себя на мысли, что «ястребам» обязательно нужно брать свой кубок именно сейчас, ведь на следующий год команда значительно обновится. Например, было очевидно, что после такого мощного финиша сезона от Клима Костина его обязательно заберёт из аренды «Сент-Луис», чтобы ещё раз посмотреть на него в условиях североамериканского хоккея. Так же ясно было, что как минимум подвиснет вопрос с Ридом Буше. Год назад американец приезжал в КХЛ с целью поднять свои акции в НХЛ и идеально справился с этой задачей. Буше — лучший бомбардир и снайпер «Авангарда» в регулярке, полностью подтвердивший свою роль лидера и в плей-офф. Под руководством Хартли Рид превратился из узконаправленного форварда-финишёра, каким его знали в Америке раньше, в настоящего универсального солдата, способного не только забивать, но и самому сочинять атаки, обороняться в меньшинстве, вести силовую борьбу, да и вообще делать всё на площадке. Разумеется, после такого выступления у Буше есть хорошие односторонние предложения за океаном, и я удивлюсь, если он на следующий год останется в «Авангарде» или где-то ещё в КХЛ.

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Легко было предположить, что «ястребов» покинет Егор Чинахов. Не потому, что он уже доказал свою готовность принимать новый вызов. Нет, как раз для Чинахова было бы оптимально провести ещё год в родной команде и не спешить с отъездом. Но агент Егора — Шуми Бабаев, стремящийся как можно быстрее отправить своих клиентов в НХЛ. Особенно, если у такого клиента за плечами очень неплохой сезон в России и выбор в первом раунде драфта. Очевидно, что Чинахов полностью доверился своему агенту в вопросе продолжения карьеры, и тот факт, что Егор не продлевал контракт с «Авангардом» по ходу сезона, намекал, что оставаться «ястребом» он больше не намерен.

Наконец, не стало каким-то сюрпризом расставание «ястребов» с Иржи Секачем, Александром Хохлачёвым и Алексеем Потаповым. Все трое форвардов внесли вклад в чемпионство, но вряд ли были довольны своей ролью в команде. Уход Ильи Ковальчука я бы тоже не называл неожиданным. Не знаю, зачем в декабре «ястребы» заключили с ним контракт по схеме «1+1», ведь было очевидно, что при любом исходе сезона Кови возьмёт длинную паузу, чтобы обдумать свою дальнейшую карьеру. Сейчас он избавился от этой опции автоматического продления, расторгнув контракт, чтобы никому не быть обязанным и спокойно размышлять над своим будущим.

Убеждён, что команда менеджеров «Авангарда» была готова к массовому исходу хоккеистов. Для них это всё рабочие моменты, обычная рутина межсезонной ротации, просто эта вереница расставаний случилась сразу же после завоевания Кубка Гагарина, что немного подпортило впечатление для болельщиков. Но, как я уже говорил, «ястребы» в этом не виноваты.

Впрочем, без незапланированных потерь у омичей не обошлось. Не думаю, что в «Авангарде» держали в голове уход Андрея Стася и Кирилла Семёнова, двух центральных нападающих нижних звеньев, выполнявших огромный объём черновой работы, а также главных старожилов омской команды, отыгравших за «ястребов» четыре сезона подряд. Но Стасю лучшее предложение сделали в Челябинске, а Семёнов уехал за мечтой в НХЛ.

Также в «Авангарде» хотели продлить контракт с тренером Константином Шафрановым, лучшим в КХЛ специалистом по постановке игры в большинстве. Однако успехи Шафранова не остались не замеченными в штабе национальной команды, и теперь Константин Витальевич входит в тренерский штаб Валерия Брагина в сборной России. Конечно, ничего не мешало Шафранову совмещать работу в сборной и «Авангарде», но только не в наших реалиях. Ждём скорого назначения Шафранова в СКА, и тогда всё встанет на свои места.

Игроки «Авангарда», с действующими на следующий сезон контрактами



Вратари: Шимон Грубец, Игорь Бобков



Защитники: Алексей Береглазов, Максим Чудинов, Максим Гончаров, Кирилл Готовец, Вилле Покка, Дамир Шарипзянов, Алексей Емелин



Нападающие: Владимир Брюквин, Павел Дедунов, Арсений Грицюк, Корбан Найт, Никита Комаров, Сергей Толчинский, Наиль Якупов, Денис Зернов, Владимир Жарков

Итак, «Авангард» уже понёс значительные количественные и качественные потери в это межсезонье. Но большой трагедии омским болельщикам делать не стоит. Во-первых, «ястребы» сохраняют основного вратаря (Грубец продлил контракт на два года) и всю линию обороны. У Покки, Шарипзянова, Емелина, Чудинова были действующие контракты, Береглазов, Готовец и Гончаров уже продлили соглашения с омским клубом. Осталось решить вопрос с главным атакующим дефом Оливером Каски, но здесь у «Авангарда» не должно быть никаких проблем — финн не прочь остаться «ястребом» ещё на несколько сезонов.

Во-вторых, на два года с «Авангардом» продлил контракт генеральный менеджер Алексей Волков, сыгравший огромную роль в создании чемпионской команды. Например, именно Волков нашёл Буше и Каски, сделал оффершиты Толчинскому и Шарипзянову, в неочевидной ситуации пошёл на рокировку Гарипов — Грубец, осмелился убрать из «Авангарда» забастовавшего любимца публики Шумакова. Подавляющее большинство его решений (иногда казавшихся очень спорными) в результате оказались верными и довели «Авангард» до Кубка Гагарина.

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Очевидно, что у Волкова есть та самая чуйка, которая отличает успешных менеджеров. Должен теперь у него быть и кредит доверия, в том числе со стороны фанатов. Да, сейчас Волкову предстоит фактически заново собирать нападение «Авангарда», но нет ни малейшего повода думать, что он с этой задачей не справится. Кстати, «ястребы» уже подписали топового чекера Владимира Жаркова, которого незаслуженно обидели в Уфе, и провернули очередной оффершит, вытащив из московского «Динамо» Владимира Брюквина. Это не самое очевидное и достаточно рискованное решение, но напомню, что год назад Волкова многие попрекали за излишние траты на Толчинского и Шарипзянова.

Пока трудно сказать, в каком конкретно составе «Авангард» пойдёт к защите титула. Это будет в значительной степени новая команда, но не думаю, что гораздо менее боеспособная, чем в прошлом сезоне. Уверен, что на бумаге к концу августа у «ястребов» состав будет выглядеть очень достойно, а затем уже дело станется за Бобом Хартли.