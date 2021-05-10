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Провал сборной России на чемпионате мира 2011 года, Захаркин и пондус Набокова

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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Провал сборной России на чемпионате мира 2011 года
Сергей Емельянов
«Знаете слово «пондус»?» Ставка на Набокова оказалась роковой для Быкова в сборной России
10 лет назад национальная команда осталась без медалей чемпионата мира. Этот турнир стал последним для Быкова и Захаркина в сборной.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Меньше двух недель остаётся до долгожданного старта чемпионата мира по хоккею – 2021 в Риге. В преддверии начала мирового первенства мы вспоминаем о самых ярких событиях минувших турниров. Сегодня речь пойдёт о последней работе дуэта Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина на тренерском мостике сборной России – а именно о провальном чемпионате мира 2011 года, который проходил в Словакии.

Четыре медали подряд на четырёх мировых первенствах

Тандем Быкова и Захаркина возглавил национальную команду в 2006 году после неудачного выступления сборной России на мировом первенстве в Латвии. После поражения в четвертьфинале ЧМ-2006 Владимир Крикунов объявил о своей отставке – и на его место в сборную пришёл Быков, заодно приведя в команду и своего верного помощника Захаркина. Первые три года работы тренерского дуэта в российской сборной получились невероятно удачными – бронза на домашнем чемпионате мира (2007) и последующий золотой дубль в Канаде (2008) и Швейцарии (2009).

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До счастливого броска Ильи Ковальчука в овертайме финального матча в Квебеке российская сборная не знала вкуса золотых медалей на протяжении последних 15 лет. Повторная победа в Берне раззадорила любителей хоккея – и от Олимпиады в Ванкувере многие ждали закрепления успеха. Однако олимпийский турнир 2010 года стал огромным разочарованием. Сборная России провалила четвертьфинальный матч с командой Канады, потерпев разгромное поражение со счётом 3:7. После этой неудачи Быков с Захаркиным угодили под огромный шквал критики со стороны различных специалистов от хоккея, но сохранили свою работу в сборной.

Чемпионат мира по хоккею 2010 года в восьмой раз в своей истории прошёл в Германии. Сборная России, ведомая тренерским тандемом Быков – Захаркин, выступила на нём вполне достойно. Россияне уверенно заняли первые места на первом и втором групповых этапах, а затем добрались до финала мирового первенства, где обидным образом проиграли команде Чехии (1:2). Под руководством Быкова россияне взяли награды на четырёх мировых первенствах кряду и на турнир в Словакию отправлялись за пятой медалью подряд.

Быков: Брызгалов нас понял
В рамках Дня открытых дверей сборной России в Новогорске состоялась пресс-конференция с участием Вячеслава Быкова, Игоря Захаркина и Владислава Третьяка.

«Гашек целый год не играл! С Набоковым всё нормально»

Ключевой вопрос, волнующий всех болельщиков национальной команды за несколько недель до чемпионата мира, – кто будет основным вратарём сборной России? С одной стороны, есть голкипер СКА Евгений Набоков. Тремя годами ранее именно с Набоковым в воротах российская команда прервала 15-летнюю серию без золотых медалей на чемпионатах мира. Вот только на дворе уже 2011 год, и воспоминания о провале всей команды в общем и Евгения, в частности, в олимпийском Ванкувере куда более свежи.

К тому же за плечами Набокова абсолютно жуткий сезон в КХЛ. В 22 матчах регулярного чемпионата 35-летний вратарь одержал всего восемь побед при 88,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,02. В последний раз Евгений выходил на лёд 12 декабря, когда пропустил три шайбы после шести бросков в матче с «Торпедо». На следующий день армейский клуб расторг контракт с голкипером, и Набоков вернулся в Америку, надеявшись трудоустроиться в НХЛ.

В середине января голкипер подписал контракт до конца сезона с «Детройтом Ред Уингз», однако по правилам НХЛ игрок, который переходит в лигу уже после начала сезона, должен пройти процедуру уэйвера, на котором одна из самых высоких позиций была у «Айлендерс», которые и подобрали россиянина с драфта отказов. Евгений отказался играть за «островитян» и был дисквалифицирован клубом на остаток сезона.

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В результате голкипер остался без игровой практики на полгода, что чревато негативными последствиями и в молодом возрасте, а что уж говорить о 35-летнем вратаре после очень неудачного сезона? Всё это никоим образом не смутило руководство Федерации хоккея России и тренерский штаб национальной команды, которые решили сделать ставку в Словакии именно на Набокова.

«Гашек целый год не играл! И ему было уже за 40… Всё зависит от психологии вратаря. Есть голкиперы, которые уже после паузы в месяц играть не могут. Важен опыт и индивидуальный подход к спортсмену. Мы надеемся на Набокова. Раз он согласился приехать в сборную, то верит, что войдёт в форму. Да, у Жени не получилось в Питере. Но мы все в одной лодке. Я посмотрел на Женю на льду. Всё с ним нормально! Большая нагрузка. Мы ему даём тяжёлые упражнения. Не хватает практики. Но всё идёт по плану. Впереди целый месяц. Набоков грызёт лёд», — заверял в марте президент ФХР Владислав Третьяк.

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«Если я приглашу Брызгалова, то сдам Набокова. Илья нас понял»

На чемпионат мира в Словакию сборная России отправилась с вратарской бригадой в составе Набокова, Константина Барулина и Василия Кошечкина. Очевидным первым номером в Братиславу ехал Евгений, а страховать его должен был Барулин, который только-только провёл лучший сезон в карьере, сенсационным образом доведя «Атлант» до финала Кубка Гагарина, где мытищинский клуб проиграл «Салавату Юлаеву» Быкова и Захаркина.

Были ли у национальной команды альтернативные варианты? Были в лице голкипера «Финикс Койотс» Ильи Брызгалова. 31-летний вратарь, ставший главный героем финала ЧМ-2009, провёл прекрасный регулярный чемпионат в НХЛ за «койотов», продемонстрировав одни из лучших статистических показателей в своей карьере по надёжности и проценту отражённых бросков. В плей-офф «Финикс» провалился, уже в первом раунде стремительно вылетев из розыгрыша Кубка Стэнли. Брызгалов был доступен для вызова в сборную России, но хотел приехать в команду только под статус первого номера, который был занят Набоковым.

Илья Брызгалов

Илья Брызгалов

Фото: Getty Images

Быков: Брызгалов нас понял
В рамках Дня открытых дверей сборной России в Новогорске состоялась пресс-конференция с участием Вячеслава Быкова, Игоря Захаркина и Владислава Третьяка.

«Сезон в НХЛ у Брызгалова складывался успешно, «Финикс» без проблем попадал в плей-офф. Соответственно ждать его провала было слишком рискованно. Взвесив всё, мы вышли на контакт с Набоковым, обсудили возможность его участия в чемпионате мира. К вопросу мы подошли профессионально, никакой благотворительности здесь нет, мы прекрасно понимаем его профессиональное отношение к делу. У нас было больше месяца на работу и определённое число матчей для того, чтобы подвести Набокова к чемпионату мира в оптимальной форме. В связи с этим наша ставка была сделана на Набокова, плюс Барулин и Кошечкин.

После того, как вылетел из плей-офф Брызгалов, я с ним созвонился, и у нас состоялся откровенный разговор. Илья пожелал играть за сборную. Он сказал: «Если позовёте, я приеду. Но приеду и хочу играть». И понятно его желание как спортсмена. Давать двум вратарям играть через день несерьёзно, должна быть сделана ставка на одного человека. А ситуацию с Набоковым, которую я ему объяснил, Брызгалов прекрасно понял. Он понял, что если я приглашу его, то фактически сдам Набокова. Он оценил эту солидарность и понял, что выбор остаётся за нами», — заявил Быков на пресс-конференции перед чемпионатом мира.

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Набоков играл всё хуже и хуже, но Быков продолжал верить в голкипера

Мировое первенство в Словакии началось для сборной России матчем с командой Германии. Стартовая встреча обернулась для нашей команды сухим поражением со счётом 0:2. Что касается Набокова, то Евгений отыграл довольно надёжно, отразив 25 бросков из 27 и став одним из лучших игроков в составе сборной. Любопытно, что дальнейшие матчи на турнире 35-летний вратарь выиграл, но так получилось, что именно встреча с немцами оказалась для Евгения лучшим моментом на этом мировом первенстве.

ЧМ-2011. Группа A. 1-й тур
29 апреля 2011, пятница. 18:15 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Россия
1:0 Грайлингер (Браун) – 24:19' (5x5)   2:0 Раймер – 57:53' (5x5)

Спустя два дня Набоков получил старт в матче с одним из главных аутсайдеров ЧМ – командой Словении. Во многом благодаря крайне неудачным действиям Евгения наша команда вместо лёгкой прогулки получила триллер по своему содержанию. Ещё за четыре минуты до конца основного времени на табло горело 4:4, и только усилия забившего победный гол Александра Радулова спасли россиян от большого конфуза.

ЧМ-2011. Группа A. 2-й тур
01 мая 2011, воскресенье. 18:15 МСК
Россия
Окончен
6 : 4
Словения
1:0 Атюшов (Ковальчук, А. Радулов) – 04:22' (5x4)   1:1 Хебар (Грегорц) – 29:15' (5x5)   2:1 Афиногенов (Корнеев) – 35:41' (5x5)   2:2 Голичич (Шивиц, Хочевар) – 42:49' (5x5)   3:2 Куликов (Кайгородов) – 46:15' (5x5)   4:2 Артюхин (Афиногенов, Кайгородов) – 46:53' (5x5)   4:3 Голичич (Хочевар) – 47:21' (5x5)   4:4 Пайич (Тавжель) – 51:28' (5x5)   5:4 А. Радулов (Ковальчук, Горовиков) – 56:19' (5x5)   6:4 Зиновьев (Зарипов) – 59:22' (5x5)

Тренерский штаб Быкова и Захаркина продолжал верить в Набокова, пытаясь дать опытному вратарю возможность через игры восстановить прежние кондиции. Однако с каждым матчем Евгений продолжал выглядеть всё хуже и хуже. Третий матч на турнире завершился для опытного голкипера досрочно после трёх пропущенных шайб к 32-й минуте встречи с командой Словакии. После гола Ладислава Надя Быков произвёл замену голкипера, отрядив в ворота Барулина, но затем на пресс-конференции снова выразил поддержку Набокову.

ЧМ-2011. Группа A. 3-й тур
03 мая 2011, вторник. 22:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Словакия
1:0 А. Радулов (Ковальчук, Тютин) – 00:58' (5x5)   1:1 Шатан (Надь, Юрчина) – 01:28' (5x5)   2:1 Никулин (Ковальчук, Тютин) – 18:04' (5x5)   2:2 Габорик (Демитра) – 30:06' (5x5)   2:3 Надь (Маески, Вишнёвски) – 32:01' (5x5)   3:3 Никулин (Ковальчук) – 38:10' (5x4)   4:3 Морозов (Атюшов, Кайгородов) – 43:38' (5x5)

«В следующем матче будет играть Набоков. Я верю в этого вратаря. Если что-то не получится, то есть Константин. Он молодец, продолжает доказывать свою состоятельность. Скорее всего, в ближайшее время дозаявим Василия Кошечкина», — сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России.

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«Знаете слово «пондус»?»

В день паузы между матчами старший тренер сборной России дал одно из самых знаменитых интервью в истории освещения СМИ хоккейных турниров. 5 мая Захаркин пролил свет, почему тренерский штаб национальной команды так верит во вратаря Набокова, который пропустил большую часть сезона из-за отсутствия клуба.

«Наше решение доверять Набокову правильное. Иначе и быть не могло. Когда я начинал обживаться в Швеции, на моих глазах происходила некрасивая история. Великолепный футболист Томас Бролин получил травму, играя за сборную. Несколько раз не попал в состав «Пармы». А в сборной от него отказались настолько легко, что, помыкавшись по разным клубам, парень вынужден был завершить карьеру… Набоков один из тех людей, которые вернули России хоккейное величие. С кем бы из хоккеистов ни произошла такая история, мы бы дали ему возможность вернуться на прежний уровень. Через сборную.

В чём Барулин уступает Набокову? В нескольких моментах. Знаете слово «пондус»? В спорте так называют доверие игроков к своему партнёру. В этом смысле Набоков, безусловно, выше. Такое было в Ванкувере, поэтому он получил шанс играть против Канады. А особенно важно доверие линии обороны своему вратарю. Бывают ситуации, когда стоишь у бортика и чувствуешь: нашему вратарю сегодня забить невозможно. Как бы ни ошибались в обороне — полная уверенность, что матч выигрываем», — заключил Захаркин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Игорь Захаркин и Вячеслав Быков

Игорь Захаркин и Вячеслав Быков

Фото: photo.khl.ru

Захаркин: Набоков в нескольких моментах сильнее Барулина

Набоков завершил ЧМ из-за травмы, а сборная России осталась без медалей на последнем турнире Быкова

По грустной иронии судьбы, уже на следующий день после выхода в свет интервью Захаркина Набоков провёл последний матч в своей карьере за сборную России. Голкипер получил повреждение на 48-й минуте матча с Данией и был вынужден уступить место в воротах Барулину. Кто знает, может быть, именно отсутствие игровой практики на протяжении полугода, а затем большая загрузка на коротком интервале времени и привели к проблемам Набокова со здоровьем. Как бы то ни было, у Евгения диагностировали растяжение паховой области, и турнир на этом был для него завершён. В межсезонье Евгений вернулся в НХЛ, всё-таки подписав контракт с «Айлендерс», в составе которого провёл ещё три сезона в лиге, после чего закончил игровую карьеру в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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А сборная России на чемпионате мира 2011 года впервые под руководством Быкова – Захаркина осталась без медалей мирового первенства. Первым номером национальной команды вынужденно стал голкипер Барулин, пропустивший в полуфинале легендарный гол от Микаэля Гранлунда, а в матче за третье место шесть раз не справившийся с атаками сборной Чехии. Ставка на Набокова не сработала и оказалась роковой для тренерского штаба национальной команды.

26 мая члены исполнительного комитета Федерации хоккея России заслушали отчёт наставников сборной России на заседании, которое состоялось в четверг утром, и приняли решение отстранить Быкова и Захаркина от работы со сборной. В контрактах обоих наставников существовал пункт, согласно которому они должны досрочно покинуть сборную, если команда останется без медалей на чемпионате мира. Увольнение тренеров было произведено именно согласно этому пункту в соглашениях. Таким получился последний международный турнир специалистов, которые вернули в Россию золотые медали чемпионата мира.

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